La Toyota Aygo X è una delle auto di maggior successo della Casa giapponese. Prodotta a partire dal 2021, è una citycar con linee da crossover e motorizzazione full hybrid. Il successo sul mercato italiano è testimoniato dall’ottavo posto assoluto nella classifica dei modelli più venduti nei primi dieci mesi del 2026 (dati Unrae), con oltre 26 mila immatricolazioni. Ma quanto costa la Toyota Aygo X? Scopriamolo dal listino ufficiale. I prezzi possono essere ulteriormente abbattuti approfittando dell’offerta di Novembre 2026.

TOYOTA AYGO X: LISTINO PREZZI 2026

Attualmente sono disponibili quattro allestimenti della Toyota Aygo X, con prezzi che partono poco sotto i 21.000 euro. L’ultimo restyling del 2025 ha procurato l’abbandono del vecchio motore termico a vantaggio del powertrain full hybrid da 116 CV già usato dalla Yaris. Questo ha portato maggiori prestazioni (da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi) e consumi nettamente migliori. Ecco tutti gli allestimenti in vendita con i prezzi:

Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5p: 20.850 €

Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5p Icon: 23.350 €

Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5p Premium: 24.950 €

Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5p GR Sport: 25.950 €.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versioni base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione e del contributo PFU.

L’OFFERTA DI NOVEMBRE 2026 SULLA TOYOTA AYGO X

Grazie al Bonus Toyota di Novembre 2026, si può usufruire di uno sconto di quasi 3.000 euro sul prezzo di listino del modello entry-level della Aygo X, il cui prezzo scende pertanto sotto i 18.000 euro. Ecco i dettagli dell’offerta, valida solo in caso di rottamazione o permuta di un’autovettura posseduta da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa, anche con finanziamento Toyota Easy Next.

Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 115 CV 5p

Prezzo di listino: 20.850 €

Prezzo promo: 17.950 €.

Per chi sceglie l’opzione con finanziamento:

Anticipo: 6.280 €

Rate mensili: 47 rate da 118,63 €

TAN (fisso) 7.25% – TAEG 9.22%

Rata finale: 9.645,53 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

Promozione valida solo in caso di contratto sottoscritto entro il 30 novembre 2026, per vetture immatricolate entro il 28 febbraio 2027. Maggiori dettagli qui.

L’OFFERTA PER GLI UNDER 30

Sempre a novembre, chi ha fino a 30 anni può beneficiare di una serie di vantaggi aggiuntivi per l’acquisto della nuova Toyota Aygo X Hybrid.

Manutenzione: incluso nel prezzo un pacchetto di manutenzione prepagata di 3 tagliandi, dal valore di 945,30 €, da effettuare presso gli operatori della rete Toyota.

Leasing: offerta leasing Toyota Easy Move con possibilità di restituzione del veicolo a partire dal 24° mese senza costi aggiuntivi.

Assicurazione: WeToyota Insurance con premio bloccato per 3 anni, anche in caso di sinistro. Premio minimo mensile 40 € e massimo 120 €. Massimale unico previsto: 26.000.000 € e della garanzia accessoria opzionale Collisione massimale previsto: 10.000 € per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia pari a 50 € per ogni sinistro passivo.