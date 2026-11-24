Un incidente sull’autostrada A12, tra Genova Nervi e il bivio con l’A7 nella galleria Monte Sperone, sta causando 5 km di coda in direzione Genova. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 24/11, ore 9:23.

INCIDENTE SULLA A12 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 3, verso Genova, e ha coinvolto vari veicoli. Attualmente, il traffico è bloccato con tempi di percorrenza stimati in 41 minuti per attraversare il punto critico, 32′ in più rispetto alla norma. In corrispondenza dell’evento, il traffico transita su una corsia disponibile. Sono in atto le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A12

Per chi viaggia in direzione Genova, è consigliabile uscire alla stazione di Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria verso Genova Sampierdarena dove rientrare in autostrada.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

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TRAFFICO SULLA [NOME AUTOSTRADA] IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A12, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).