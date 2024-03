Bonus Toyota: come funziona l’offerta speciale

A marzo 2024 Toyota prolunga i vantaggi degli incentivi statali, che per auto ibride e termiche sono già terminati in attesa di tornare con il nuovo schema dell’Ecobonus, con un bonus di benvenuto che permette di risparmiare sull’acquisto di una vettura della casa giapponese. Continua a leggere per scoprire come funziona l’offerta del Bonus Toyota.

BONUS TOYOTA AL POSTO DEGLI INCENTIVI STATALI

Gli incentivi auto 2024 sono partiti a fine gennaio ma dopo circa due mesi risultano disponibili solo per auto elettriche e plug-in hybrid, mentre i contributi per le ICE sono finiti da un pezzo. È stato già annunciato che gli incentivi torneranno con una nuova rimodulazione, ma nell’attesa Toyota ha colmato il buco con l’offerta speciale WeHybrid Bonus per la gamma ibrida e con il classico Bonus Toyota per gli altri modelli.

COME FUNZIONA WEHYBRID BONUS

Le auto vendute con WeHybrid Bonus hanno un prezzo di listino scontato fino a oltre 8.000 euro e si possono acquistare con la formula del finanziamento Toyota Easy Next della durata di 48 mesi che prevede il pagamento di un anticipo, rate mensili piuttosto contenute e maxi-rata finale, altrimenti si è liberi di restituire l’auto.

I modelli che beneficiano dell’offerta WeHybrid Bonus sono CH-R Hybrid (anche senza rottamazione), Yaris Hybrid (solo con rottamazione), Yaris Cross Hybrid (solo con rottamazione), CH-R Plug-in Hybrid e Plug-in Hybrid Trend Eco (che godono pure degli incentivi statali, con o senza rottamazione)), Corolla Hybrid (con permuta o rottamazione), Corolla Hybrid Touring Sports (con permuta o rottamazione), Corolla Cross Hybrid (con permuta o rottamazione) e Rav4 Hybrid (con permuta o rottamazione),

La promozione è valida solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31 marzo 2024. Maggiori informazioni qui.

Ecco un esempio dell’offerta applicata alla Toyota Yaris 15H ECVT 5P Active MY24:

prezzo di listino : 24.550 euro

: 24.550 euro prezzo promo : 19.050 euro

: 19.050 euro anticipo : 5.430,00 euro

: 5.430,00 euro rate mensili: 47 da 128,82 euro

47 da 128,82 euro rata finale : 10.953,75 euro, da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto

: 10.953,75 euro, da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto percorrenza chilometrica annuale: 12.500 km.

Dettagli del finanziamento: spese d’istruttoria 390,00 euro; spese di incasso e gestione pratica 3,90 euro per ogni rata; imposta di bollo 16,00 euro. Importo totale finanziato 14.010,00 euro, totale da rimborsare 17.211,49 euro con TAN (fisso) 5,99 % e TAEG 7,59 %. Tutti gli importi riportati sono Iva inclusa.

Assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia, pacchetto di manutenzione, Restart e Kasko disponibili su richiesta.

BONUS TOYOTA SU AYGO X A BENZINA

Sempre a marzo 2024 la piccola di casa Toyota, la Aygo X a benzina, beneficia anch’essa del Bonus Toyota con una sforbiciata di 5.000 euro sul prezzo di listino, che scende pertanto da 18.400 a 13.400 euro, in caso di acquisto con finanziamento e rottamazione obbligatoria.

Esempio di finanziamento su Aygo X Active MT: prezzo promo 13.400 euro, anticipo 2.750 euro, 47 rate da 118,97 euro, rata finale di 7.705,00 euro da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto. Percorrenza chilometrica annuale di 7.500 km.