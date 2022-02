Toyota Aygo X: prezzi e caratteristiche del mini-SUV

Vi sveliamo caratteristiche, prezzi e allestimenti della nuova Toyota Aygo X 2022 e quando inizieranno le consegne in Italia

Toyota dà il via agli ordini della nuova Aygo X che arriverà in Italia in primavera. Ecco caratteristiche, allestimenti e prezzi e perché conviene prenderla prima.

TOYOTA AYGO X: QUANDO INIZIANO LE CONSEGNE IN ITALIA

Toyota ha ufficialmente aperto gli ordini della Aygo X, che sarà visibile da vicino a partire da febbraio 2022 nelle concessionarie delle principali città italiane. Le consegne invece inizieranno a partire da aprile 2022. La nuova Toyota Aygo X resta compatta per districarsi nelle città, ma assume le proporzioni di un mini-SUV. La Aygo X è progettata sulla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA) introdotta per la prima volta con la nuova Yaris e Yaris Cross. L’utilizzo della piattaforma GA-B, secondo Toyota, garantisce molteplici benefici in termini di comfort, maneggevolezza e sicurezza, confermando che il progetto è plasmato interamente sulle preferenze dei clienti europei.

ALLESTIMENTI NUOVA TOYOTA AYGO X 2022

La nuova Toyota Aygo X è disponibile in 4 allestimenti con una versione esclusiva per il lancio del modello:

– la versione Active ha di serie cerchi da 17”, sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 7”, retrocamera e Smartphone Integration (Apple CarPlay/Android Auto), Start&Stop, climatizzatore manuale e il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense 2.5. Sul piano della sicurezza è previsto il sistema pre-collisione con frenata automatica d’emergenza (obbligatoria assieme agli altri sistemi dal 2022) e rilevamento ciclisti (diurno) e pedoni (diurno/notturno), Cruise Control adattivo intelligente, Lane Trace Assist e assistenza alle sterzate d’emergenza;

– la versione Trend, aggiunge cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata con carrozzeria in finitura bi-tone, sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 8”, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati e finiture interne in tinta carrozzeria;

– l’allestimento Lounge è il più completo e aggiunge cerchi in lega da 18” neri lavorati, fari Full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9”, navigazione cloud-based e servizi connessi, ricarica wireless smartphone, Smart Entry con Push Start, sensori di parcheggio e sedili con inserti in pelle;

– La versione Limited sarà commercializzata solo per i primi mesi con particolari distintivi: colore Cardamom Green, e interni in Mandarina Orange. La dotazione include invece cerchi in lega da 18” neri opachi e sedili anteriori riscaldabili in pelle e tessuto;

Gli allestimenti Toyota Aygo X Trend, Lounge e Limited sono disponibili con tetto in tela apribile elettricamente. Su tutte le versioni inoltre si può chiedere il cambio automatico S-CVT.

PREZZI TOYOTA AYGO X 2022

Il prezzo di lancio della Toyota Aygo X Active parte da 13.500 euro (con 3.000 euro di vantaggio cliente in caso di vettura in permuta o rottamazione);

La versione Trend sarà invece proposta a 15.000 euro, con sconto incluso in caso di permuta/rottamazione;

Le versioni Lounge e Limited avranno un prezzo di 16.500 euro e 17.500 euro, con sconto incluso in caso di permuta/rottamazione;

– Se si sceglie il tetto elettrico in tela per le versioni AIR bisogna aggiungere 1.000 euro, mentre il cambio automatico S-CVT nella fase di lancio verrà offerto a 1.000 euro, rispetto al costo di 1200 euro di listino.

In caso di finanziamento lo sconto cliente arriva fino a 3.500€ su tutte le versioni.