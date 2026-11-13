Stellantis, Filosa sdogana Leapmotor in Italia: la Cina sbarca a Pomigliano

Il patto fra il Gruppo Stellantis e la cinese Leapmotor è il cavallo di Troia per sfondare in UE: all’assemblea ANFIA, il CEO del colosso euroamericano Antonio Filosa conferma lo sbarco della Casa asiatica in una delle fabbriche italiane. Sì quindi all’E-Car per il sito napoletano di Pomigliano d’Arco, ossia piccole elettriche che godranno dei futuri incentivi di Bruxelles. Quali modelli? Una Fiat, una Citroën e una gemella Opel o della stessa Casa orientale. La seconda strada verso Pechino porta a Dongfeng e ai piani per Maserati (altri dettagli il 10 dicembre).

STELLANTIS E LA CINESE LEAPMOTOR: QUALE PRESENTE E QUALE FUTURO

“Portare un partner nei nostri siti vuol dire introdurre prodotti che noi da soli non avremmo introdotto. Si sviluppano opportunità di volumi, di componenti e di sistemi ai fornitori. Si porta anche un altro elemento di positività, che è una visione sull’innovazione, su alcune componenti che non sono tradizionalmente europee. E questa è una sfida a noi e alla filiera, che può portare benefici a tutti“, ha detto Filosa.

La joint venture Leapmotor International (controllata al 51% da Stellantis e al 49% dalla cinese) rappresenta oggi l’asse portante per ridisegnare l’offerta elettrica entry-level in Europa, aggirando di fatto la barriera dei dazi doganali imposti da Bruxelles sulle vetture importate dalla Cina.

L’offensiva è guidata dalla citycar elettrica T03 (segmento A) e dal SUV di medie dimensioni C10 (segmento D, disponibile anche in versione REEV ad autonomia estesa), affiancati progressivamente dal SUV compatto B10. I modelli sono integrati direttamente nei punti vendita e nelle officine autorizzate Stellantis, sfruttando la capillarità dei concessionari esistenti per garantire assistenza, ricambi e tempi di consegna rapidi senza dover costruire una rete da zero.

Lo stabilimento campano di Pomigliano d’Arco è destinato ad accogliere le linee delle nuove E-Car, piccole vetture elettriche sviluppate sulla base tecnologica cinese (piattaforma LEAP 3.5 e architetture compatte) per rientrare nei parametri dei futuri bonus comunitari riservati alle auto a zero emissioni accessibili.

PARADOSSO STELLANTIS E CINA IN UE

È curioso e paradossale che un’auto battezzata E-Car – l’acronimo richiama l’Europa e nasce per intercettare i futuri incentivi con le regole sul Made in Europe – poggi su una base tecnologica sviluppata col partner cinese Leapmotor. Eppure, sul piano industriale e normativo, la mossa è perfettamente lecita e rappresenta una strategia pragmatica.

L’industria automobilistica europea ha accumulato un ritardo strutturale sui costi delle piccole elettriche, faticando a scendere sotto la soglia psicologica dei 15.000 euro. Invece di investire miliardi e anni in ricerca autonoma, Stellantis importa il know-how già collaudato di Leapmotor su architetture compatte, elettronica e batterie, innestandolo in uno stabilimento italiano come Pomigliano d’Arco.

NUMEROSE OPPORTUNITÀ

Questa sinergia permette così di comprimere i tempi di sviluppo e abbattere i costi di produzione, rendendo finalmente sostenibili i margini sulle utilitarie a batteria. Restano ora da sciogliere i nodi legati alla saturazione effettiva delle linee campane e al coinvolgimento reale della componentistica locale: la sfida per l’indotto italiano sarà dimostrare di poter integrare le proprie forniture su piattaforme progettate a Hangzhou, trasformando un’operazione di difesa commerciale in una reale opportunità di rilancio.