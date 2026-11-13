Stellantis, Filosa sdogana Leapmotor in Italia: la Cina sbarca a Pomigliano
Antonio Filosa conferma all’assemblea ANFIA il coinvolgimento della cinese Leapmotor nello stabilimento di Pomigliano per produrre le nuove elettriche piccole
Antonio Filosa conferma all’assemblea ANFIA il coinvolgimento della cinese Leapmotor nello stabilimento di Pomigliano per produrre le nuove elettriche piccole
Il patto fra il Gruppo Stellantis e la cinese Leapmotor è il cavallo di Troia per sfondare in UE: all’assemblea ANFIA, il CEO del colosso euroamericano Antonio Filosa conferma lo sbarco della Casa asiatica in una delle fabbriche italiane. Sì quindi all’E-Car per il sito napoletano di Pomigliano d’Arco, ossia piccole elettriche che godranno dei futuri incentivi di Bruxelles. Quali modelli? Una Fiat, una Citroën e una gemella Opel o della stessa Casa orientale. La seconda strada verso Pechino porta a Dongfeng e ai piani per Maserati (altri dettagli il 10 dicembre).
STELLANTIS E LA CINESE LEAPMOTOR: QUALE PRESENTE E QUALE FUTURO
“Portare un partner nei nostri siti vuol dire introdurre prodotti che noi da soli non avremmo introdotto. Si sviluppano opportunità di volumi, di componenti e di sistemi ai fornitori. Si porta anche un altro elemento di positività, che è una visione sull’innovazione, su alcune componenti che non sono tradizionalmente europee. E questa è una sfida a noi e alla filiera, che può portare benefici a tutti“, ha detto Filosa.
La joint venture Leapmotor International (controllata al 51% da Stellantis e al 49% dalla cinese) rappresenta oggi l’asse portante per ridisegnare l’offerta elettrica entry-level in Europa, aggirando di fatto la barriera dei dazi doganali imposti da Bruxelles sulle vetture importate dalla Cina.
L’offensiva è guidata dalla citycar elettrica T03 (segmento A) e dal SUV di medie dimensioni C10 (segmento D, disponibile anche in versione REEV ad autonomia estesa), affiancati progressivamente dal SUV compatto B10. I modelli sono integrati direttamente nei punti vendita e nelle officine autorizzate Stellantis, sfruttando la capillarità dei concessionari esistenti per garantire assistenza, ricambi e tempi di consegna rapidi senza dover costruire una rete da zero.
Lo stabilimento campano di Pomigliano d’Arco è destinato ad accogliere le linee delle nuove E-Car, piccole vetture elettriche sviluppate sulla base tecnologica cinese (piattaforma LEAP 3.5 e architetture compatte) per rientrare nei parametri dei futuri bonus comunitari riservati alle auto a zero emissioni accessibili.
PARADOSSO STELLANTIS E CINA IN UE
È curioso e paradossale che un’auto battezzata E-Car – l’acronimo richiama l’Europa e nasce per intercettare i futuri incentivi con le regole sul Made in Europe – poggi su una base tecnologica sviluppata col partner cinese Leapmotor. Eppure, sul piano industriale e normativo, la mossa è perfettamente lecita e rappresenta una strategia pragmatica.
L’industria automobilistica europea ha accumulato un ritardo strutturale sui costi delle piccole elettriche, faticando a scendere sotto la soglia psicologica dei 15.000 euro. Invece di investire miliardi e anni in ricerca autonoma, Stellantis importa il know-how già collaudato di Leapmotor su architetture compatte, elettronica e batterie, innestandolo in uno stabilimento italiano come Pomigliano d’Arco.
NUMEROSE OPPORTUNITÀ
Questa sinergia permette così di comprimere i tempi di sviluppo e abbattere i costi di produzione, rendendo finalmente sostenibili i margini sulle utilitarie a batteria. Restano ora da sciogliere i nodi legati alla saturazione effettiva delle linee campane e al coinvolgimento reale della componentistica locale: la sfida per l’indotto italiano sarà dimostrare di poter integrare le proprie forniture su piattaforme progettate a Hangzhou, trasformando un’operazione di difesa commerciale in una reale opportunità di rilancio.