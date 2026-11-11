Leapmotor T03: quanto costa senza incentivi statali?

La citycar cinese distribuita da Stellantis, la Leapmotor T03, risulta al dodicesimo posto nella classifica delle auto più venduto in Italia nei primi dieci mesi del 2026 con 23.640 immatricolazioni, secondo i dati Unrae, ma fino a giugno era nella top 5. Un risultato notevolissimo per un marchio relativamente nuovo e soprattutto per un’autovettura 100% elettrica. L’exploit è dovuto in gran parte alla spinta degli incentivi 2025: nei mesi scorsi, infatti, i concessionari hanno consegnato le vetture ordinate con un super sconto tra ottobre e dicembre dell’anno passato. Tuttavia, il costo relativamente contenuto della T03 anche a prezzo pieno, unito alle buone recensioni ottenute, potrebbe trainare le vendite pure in assenza di contributi statali. Ma quanto costa la Leapmotor T03 senza incentivi?

LA SORPRESA LEAPMOTOR T03

Attualmente è disponibile il solo allestimento T03 70kW di questa citycar dalle dimensioni compatte (362 x 165 x 158 cm), adatta alla mobilità urbana e dal design semplice e funzionale che privilegia l’abitabilità e la praticità d’uso. La vettura è equipaggiata con un motore elettrico da 70kW (95 CV) di potenza di picco che offre prestazioni adeguate per la guida in città. La batteria da 37,3 kWh, posizionata sotto il pianale, contribuisce a mantenere un baricentro basso, migliorando la stabilità del veicolo. L’autonomia dichiarata di 265 km permette di coprire tragitti quotidiani senza necessità di ricariche frequenti. All’interno, la T03 presenta un abitacolo essenziale per 4 passeggeri, ma dotato dei principali sistemi di infotainment e di assistenza alla guida: la dotazione tecnologica include tra le altre cose un display touchscreen centrale per il controllo delle funzioni del veicolo.

QUANTO COSTA LA LEAPMOTOR T03?

Il prezzo di listino, chiavi in mano, della Leapmotor T03 è di 18.900 euro. Tuttavia attualmente l’auto viene offerta a 15.900 euro solo su vetture in pronta consegna. In alternativa si può scegliere il leasing finanziario che consente di pagare l’auto appena 79 euro al mese. Ecco i dettagli della promozione:

Anticipo : 5.840,55 euro

: 5.840,55 euro Rate mensili : 35 da 79 euro

: 35 da 79 euro Tan fisso 6,99% – Taeg 10%

6,99% – 10% Valore di riscatto: 6.449 €, altrimenti l’auto si può restituire o sostituire

Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, viene addebitato un costo pari a 0,5 €/ km qualora il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Le offerte sono valide su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 30 novembre 2026, non cumulabili con altre iniziative in corso.

AL GIUSTO PREZZO, LE ELETTRICHE SI VENDONO ANCHE IN ITALIA

Il boom di vendite della Leapmotor T03, seppure con l’aiutino (vabbè, aiutone) degli incentivi, ha comunque fatto cadere un teorema che sembrava inscalfibile, quello secondo cui “le auto elettriche non le vuole nessuno“. In realtà non è così: le BEV non le vuole “nessuno” se costano tanto. Al giusto prezzo (e la T03, anche a prezzo pieno, è una delle auto più economiche sul mercato), le auto elettriche se le comprano eccome. Al punto da trascinare il modello base di un marchio semi-sconosciuto nella top-5 delle bestseller dell’anno (fino a giugno).

Adesso che si è esaurito l’effetto-incentivi, scopriremo se effettivamente la T03 rimarrà ai vertici: non pensiamo ovviamente che continuerà a vendere gli stessi volumi dei primi mesi, ma neppure che ritornerà nell’anonimato come già sta prevedendo (pregustando?) qualcuno.