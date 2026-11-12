“La valle della morte è stata superata”: evento ANFIA sulla componentistica auto italiana

“La valle della morte è stata superata”: questa la metafora utilizzata da Massimiliano Cipolletta – presidente della Camera di commercio di Torino – pochi minuti fa dopo la presentazione dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità (edizione 2026) realizzato dall’ANFIA. Il report dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica – presentato a Milano (Auditorium Monte Rosa 91, Dodecaedro Urbano) – ha dato lo spunto per considerazioni sul futuro dell’indotto del nostro Paese. In un contesto dell’Unione Europea così denso di criticità sul settore per l’ascesa della Cina parallela al flop elettrico nel Continente, ecco quindi una soffio di positività. Cipolletta ha parlato di resilienza del comparto, grazie anche all’introduzione graduale dell’intelligenza artificiale. La cui eccellenza italiana ha sede proprio a Torino. “C’è volontà di investire, ma bisogna fare i conti con l’incertezza normativa sulla transizione energetica UE, che talvolta rischia di scoraggiare nuovi investimenti e scelte strategiche. Ecco perché è necessaria una svolta di Bruxelles, dopo anni di discussioni“.

EVENTO ANFIA SULLA COMPONENTISTICA AUTO ITALIANA: I PUNTI CALDI

Gli ha fatto eco Marco Stella, presidente Gruppo Componenti ANFIA: “Occorre che le istituzioni si attivino a livello europeo e locale. Il sistema delle imprese va supportato con strumenti concreti di accompagnamento alla riconversione, riducendo il divario tra le esigenze produttive delle PMI e le richieste di una transizione industriale complessa“.

In concreto, “urgono interventi a favore della riduzione del costo dell’energia, una maggiore e più capillare infrastrutturazione della rete di ricarica, e incentivi di varia natura“. In quanto alla Cina, qui è la benvenuta, “purché i decisori politici impongano a Pechino le identiche norme che le imprese italiane ed europee devono rispettare: tutti i competitor ‘giochino’ con le stesse regole“.

SCENARI MACROECONOMICI

In apertura dell’evento moderato da Paolo Bricco (Il Sole 24 Ore), Miriam Sala, responsabile Area studi e statistiche ANFIA, ha illustrato gli scenari macroeconomici del 2025, da cui emerge la prepotente ascesa della Cina a livello planetario. Trainata dall’irruzione e dalla rapida espansione dei veicoli a trazione elettrica, dal controllo centrale delle catene di approvvigionamento delle batterie e delle materie prime critiche, e da una forte spinta tecnologica e industriale che sta ridefinendo i tradizionali equilibri macroeconomici e geopolitici della filiera automotive e dell’intera economia mondiale.

RISULTATI DELL’INDAGINE

Da parte sua, Barbara Barazza, responsabile Settore studi e statistica Camera di commercio di Torino, ha illustrato i risultati dell’indagine: l’Osservatorio ANFIA evidenzia per la filiera della componentistica automotive italiana un 2025 in calo, con ricavi a 53,5 miliardi di euro (-3%), penalizzato dalla forte riduzione della produzione nazionale di auto scesa a 473 mila unità (-19,9%).

Pesano l’instabilità geopolitica e la transizione energetica, che frenano gli investimenti e riducono l’occupazione e le ore lavorate. Diminuisce anche la dipendenza dai Gruppi: la quota di fatturato legata a Stellantis e/o Iveco scende al 30,8%. Per il 2026 permane un clima di forte instabilità in tutta Europa, legati alle difficoltà del passaggio all’elettrico, come anticipato qui.