L’aumento delle spese energetiche e la lentezza degli iter autorizzativi frenano la competitività dell’industria automobilistica italiana: a rilanciare l’allarme è Emanuele Cappellano, responsabile delle attività europee di Stellantis, intervenuto all’assemblea ANCI (Associazione Comuni). Nonostante un piano industriale che prevede oltre 5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo nei prossimi cinque anni, 14 modelli già assemblati nella Penisola – destinati a salire a 23 entro il 2030 – e più di 7 miliardi annui di forniture acquistate nel Paese, garantire la continuità produttiva resta una sfida complessa.

COSTI ENERGIA BOOM: STELLANTIS RIPROPONE IL TEMA

Secondo i dati illustrati dal manager, a settembre 2026 gli stabilimenti italiani del Gruppo hanno pagato l’energia elettrica 287 euro al megawattora, contro i 183 euro registrati nello stesso mese del 2025. Si tratta di un balzo addirittura del 57% che amplifica il divario rispetto ad altri mercati internazionali.

Pur riconoscendo l’utilità di misure governative come il recente decreto Bollette, la società sollecita interventi strutturali per abbattere i costi in modo permanente. Sul fronte della burocrazia, invece, i tempi lunghi delle autorizzazioni ostacolano persino i progetti interni di autoproduzione energetica: gli impianti fotovoltaici e di biometano previsti all’interno di alcune fabbriche subiscono rallentamenti.

UNIONE EUROPEA: QUALI SVILUPPI

Per difendere investimenti, occupazione e decarbonizzazione, Cappellano propone un patto tra settore pubblico e privato (in linea con l’ACEA, sembrerebbe). Parallelamente, a livello comunitario, il Gruppo segnala segnali incoraggianti nel confronto con le istituzioni europee: entro la fine dell’anno potrebbe consolidarsi un orientamento politico favorevole a maggiore flessibilità normativa, aprendo la strada entro la primavera del 2027 a regole più equilibrate tra obiettivi ambientali e tenuta industriale, soprattutto per veicoli commerciali e vetture compatte.

INTANTO MIRAFIORI SI STOPPA PER QUALCHE GIORNO

Nel frattempo, sul fronte operativo, la situazione resta delicata: l’azienda ha comunicato ai sindacati un nuovo ricorso alla cassa integrazione alle Carrozzerie di Mirafiori dall’1 al 4 dicembre, dopo la ripartenza del 23 novembre, a causa della carenza di componenti e della domanda ancora debole per la Fiat 500.

DIFFICILE CHE UN GRUPPO CINESE SCELGA L’ITALIA

Ed ecco spiegato perché un costruttore cinese guarda con estrema cautela al nostro Paese per aprire nuovi stabilimenti produttivi. A fronte di incentivi pubblici spesso discontinui, il nodo principale resta quello strutturale: bollette energetiche tra le più alte d’Europa, che erodono immediatamente i margini operativi, e una burocrazia farraginosa capace di dilatare per anni i tempi di approvazione dei progetti.

Chi investe da fuori cerca certezze, rapidità esecutiva e costi prevedibili. Senza un taglio netto al prezzo dell’energia e uno snellimento reale degli iter autorizzativi, l’Italia rischia di perdere la partita dell’attrazione industriale a vantaggio di Paesi europei più competitivi e snelli.