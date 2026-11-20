Come può l’automotive europeo uscire dalle sabbie mobili? Risposta ACEA (Case), CLEPA (fornitori) ed EUCAR (Consiglio Europeo ricerca e sviluppo auto): con una grande alleanza fra pubblico e privato. La proposta esiste da tempo, ed è della Commissione UE: ora le tre associazioni sostengono l’iniziativa e si dichiarano disponibili a definirne l’attuazione. In un’era dominata dai profit warning e dai tagli occupazionali, si mira a trasformare l’eccellenza in potenza industriale, generando proprietà intellettuale, produzione e posti di lavoro.

CASE AUTO E FORNITORI PUNTANO ALLA SVOLTA

Il documento di Case e fornitori riguarda il futuro della ricerca e innovazione automobilistica nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) e fa riferimento alla proposta di Automotive Joint Undertaking già avanzata dalla Commissione Europea nell’Industrial Action Plan.

ALLEANZA PUBBLICO – PRIVATO PER L’AUTO UE: GLI OBIETTIVI

L’Europa deve agire ora per guidare la transizione del settore automobilistico europeo, al fine di tutelare la forza industriale europea attraverso la sovranità tecnologica. È necessario passare per un Automotive Joint Undertaking – JU (partenariato pubblico-privato). Così da mobilitare i finanziamenti pubblici e gli investimenti privati al fine di ridurre significativamente i tempi di commercializzazione. Alla fine, si potrà raggiungere il target di fare auto pulite e sicure, fornendo soluzioni di mobilità stradale per l’Europa e per il mondo.

DALLA RICERCA ALLA FABBRICA

Il nodo è trasformare più rapidamente le innovazioni in prodotti industriali competitivi, realizzati su larga scala in Europa. Non basta eccellere nella ricerca: occorre tradurre i risultati in brevetti, tecnologie, produzione e occupazione. Per questo ACEA, CLEPA ed EUCAR chiedono di mobilitare insieme fondi pubblici e capitali privati, accelerando il passaggio dai laboratori alle linee produttive.

AUTO EUROPEA, SFIDA DIFFICILISSIMA

L’alleanza può contribuire a rilanciare la competitività dell’automotive europeo, ma non risolve gli altri problemi strutturali del settore, come i costi energetici, la domanda debole, la dipendenza dalle materie prime e la concorrenza sui prezzi.

Servirà quindi accompagnare il partenariato con politiche industriali mirate, snellimento burocratico e incentivi stabili per sostenere il mercato continentale. Solo una strategia integrata tra Bruxelles, Governi nazionali e filiera produttiva permetterà all’industria automobilistica europea di garantire un futuro sostenibile alla manifattura.