Con l’acquisizione del 100% dell’italiana Prasco attraverso la controllata Prefikar, AXA France ridefinisce gli equilibri della riparazione automobilistica europea. Il Gruppo assicurativo non si limita più a liquidare i sinistri e a convenzionare le officine, ma entra direttamente nella fornitura di componenti alternativi (selezionati in funzione della compatibilità tecnica, della qualità e delle caratteristiche del veicolo). Forte di 119 milioni di euro di fatturato nel 2025 e 13 magazzini distribuiti tra Italia, Spagna, Germania e Regno Unito, Prasco manterrà marchio e gestione attuale. Questa integrazione verticale lungo l’intera catena del valore trasforma il modello operativo del settore, dividendo gli analisti tra chi intravede opportunità industriali e chi teme pericolose distorsioni.

AXA FRANCE ACQUISISCE PRASCO: POSSIBILI PRO

AXA France era già attiva nella gestione dei sinistri, nell’ottimizzazione digitale dei ricambi e nella distribuzione di componenti in altri Paesi europei, attraverso Prefikar e Alpha Scale. Ora rafforza quindi la strategia industriale, ampliando la disponibilità di ricambi generici e la rete distributiva europea.

Sul piano teorico, l’integrazione diretta permette alla compagnia di governare una delle voci più pesanti nei rami auto, contrastando l’inflazione dei risarcimenti che negli ultimi anni ha compresso i margini assicurativi.

Accorciare la filiera tra perizia, ordine del pezzo e consegna in officina può ridurre sensibilmente i tempi di fermo veicolo, migliorando l’esperienza complessiva dell’automobilista.

Inoltre, l’impiego sistematico di ricambi equivalenti all’originale e l’ottimizzazione dei flussi logistici favoriscono riparazioni economicamente più sostenibili. In prospettiva, un maggiore controllo sui costi di ripristino potrebbe contribuire a raffreddare la pressione tariffaria sulle polizze RC Auto.

I POSSIBILI CONTRO

Di segno opposto le preoccupazioni sollevate dagli autoriparatori indipendenti e da Federcarrozzieri. Se l’assicurazione diventa anche fornitore diretto dei componenti nell’aftermarket, le carrozzerie rischiano di perdere sia i margini commerciali legati alla vendita dei pezzi sia l’autonomia nella scelta dei propri fornitori storici, vedendo ridotto il proprio ruolo alla sola manodopera.

Emerge un problema di concorrenza: le officine fiduciarie potrebbero beneficiare di condizioni d’acquisto privilegiate rispetto agli operatori fuori rete. Sul piano dei diritti, infine, pesa l’incognita della trasparenza sulla tipologia dei componenti utilizzati e di tutela della possibilità di scelta del danneggiato.

NE SAPREMO DI PIÙ

Per valutare l’impatto di questa concentrazione sugli equilibri del mercato, l’operazione è finita sotto la lente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha fissato al 30 novembre 2026 il termine per ricevere le osservazioni degli operatori.

La sfida regolatoria consiste nel bilanciare la legittima ricerca di efficienza industriale con la salvaguardia della libera concorrenza e della libertà di scelta dell’automobilista, proprietario effettivo del veicolo. Resta ora da capire se la mossa di AXA resterà un caso isolato o inaugurerà una stagione di acquisizioni da parte dei colossi assicurativi europei.