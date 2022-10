Salone di Parigi 2022, conclusa la fiera: tutti i modelli presentati

Il Salone di Parigi 2022 si chiude con tante novità per il mondo delle quattro ruote e diversi nuovi modelli già pronti al debutto sul mercato.

Nei giorni scorsi si è chiuso il Salone dell’auto di Parigi 2022. La fiera dedicata al mondo delle quattro ruote è stato il palcoscenico scelto da diversi costruttori per la presentazione di nuovi modelli in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Nonostante l’assenza di alcuni produttori, quest’edizione del Salone di Parigi è stata costellata da diverse novità che andranno ad arricchire il mercato delle quattro ruote. Ampio spazio, naturalmente, per le auto elettriche con l’Europa sempre più orientata verso lo stop alle auto benzina e diesel. La fiera francese, però, ha registrato il debutto anche di modelli termici, spesso elettrificati, che puntano a rappresentare un’alternativa concreta alla mobilità a zero emissioni. Vediamo le principali novità presentate in occasione del Salone dell’auto di Parigi 2022:

JEEP AVENGER: DEBUTTO IN PUBBLICO PER LA NUOVA ENTRY LEVEL DEL BRAND AMERICANO

Tra le principali novità svelate al Salone di Parigi 2022 c’è la nuova Jeep Avenger che ha fatto il suo debutto in pubblico. Si tratta del nuovo modello entry level della gamma Jeep, basato sulla piattaforma CMP di Stellantis e atteso al debutto anche in versione elettrica. Il nuovo modello sarà la prima Jeep prodotta in Europa a non essere realizzata in Italia. La sede di produzione sarà la Polonia e lo stabilimento di Tychy.

PEUGEOT 408: A META’ TRA HATCHBACK E SUV

I marchi francesi sono stati grandi protagonisti del Salone dell’auto di Parigi 2022. Peugeot ha presentato in anteprima la nuova Peugeot 408, crossover che punta a conquistare il segmento C del mercato proponendo una carrozzeria a metà tra la classica hatchback e il SUV. Oltre alla 408, Peugeot ha svelato anche le varianti mild hybrid di 3008 e 5008 e una nuova versione dell’elettrica e-208.

LA NUOVA DS 7 SI PRESENTA IN PUBBLICO AL SALONE DI PARIGI 2022

Anche DS è protagonista del Salone di Parigi 2022. Il brand francese, infatti, ha presentato la nuova DS 7. Non si tratta di una nuova generazione ma di un corposo restyling per il SUV che, per il prossimo futuro, sarà il modello di riferimento del brand premium del gruppo Stellantis, in attesa del passaggio ad una gamma completamente elettrica ed all’avvio della produzione di nuovi modelli a zero emissioni anche in Italia (nello stabilimento di Melfi sulla nuova piattaforma Medium). Da segnalare anche il restyling della DS 3, che perde il nome Crossback, e aggiornamenti per la DS 4 e la DS 9.

IL RITORNO DI UN MITO: LA CONCEPT 4EVER TROPHY ANTICIPA LA NUOVA RENAULT 4

Il Salone di Parigi 2022 sarà ricordato per un grande ritorno. Renault, infatti, ha scelto la fiera francese per presentate la concept car 4EVER Trophy che anticipa il lancio della nuova Renault 4, riedizione elettrica dell’iconica vettura della casa transalpina. Si tratta di un SUV compatto con uno spiccato carattere offroad (estremizzato nella sua variante concept). Il debutto della versione di serie della nuova Renault 4 è atteso per il 2025.

RENAULT PUNTA SULL’ELETTRICO CON IL KANGOO A ZERO EMISSIONI

Tra le novità presentate da Renault alla fiera di Parigi c’è spazio anche per il nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric. L’evoluzione a zero emissioni del Kangoo arriverà sul mercato entro la fine del 2022 con una gamma molto articolata e con un’autonomia dichiarata di 285 chilometri, grazie ad una batteria integrata da 45 kWh. La gamma parte da poco più di 30 mila euro. Tra le novità elettrificate di Renault ci sono anche le nuove hybrid Austral E-Tech e Arkana E-Tech.

AL SALONE DI PARIGI DEBUTTA LA DACIA JOGGER HYBRID

Dacia ha portato al Salone di Parigi un aggiornamento completo della sua gamma con il nuovo logo che ora è presente su tutti i modelli in listino. Oltre alla show car Dacia Manifesto, il brand del Gruppo Renault ha svelato la nuova Dacia Jogger Hybrid. Si tratta di una versione full hybrid dell’iconico modello a 7 posti di casa Dacia che può contare su di un sistema ibrido da 140 CV supportato da una batteria da 1,2 kWh. Il modello sarà disponibile sul mercato ad inizio del 2023.

MERCEDES EQE SUV: DEBUTTO IN PUBBLICO AL SALONE DI PARIGI

Il Salone di Parigi 2022 è stata anche l’occasione per ammirare in pubblico il nuovo Mercedes EQE SUV, nuovo modello di riferimento della gamma elettrica di Mercedes che arriverà sul mercato nel corso della primavera del 2023, con un prezzo più accessibile rispetto alla EQS. Il SUV arriverà sul mercato, inizialmente, in tre motorizzazioni oltre alla versione AMG da ben 687 CV. La casa tedesca ha fissato per il dicembre la presentazione dei prezzi e degli allestimenti del suo nuovo SUV.

BYD PRESENTA LA SUA GAMMA EUROPEA AL SALONE DI PARIGI 2022

Il Salone di Parigi 2022 è stato il palcoscenico del debutto europeo della cinese BYD. Il costruttore ha presentato i tre modelli che costituiranno la sua gamma europea: i SUV elettrici Atto 3 e Tang e la berlina Han. BYD prevede di lanciare in modo completo la sua gamma sul mercato europeo nel corso del 2023. I nuovi modelli sono attesi anche sul mercato italiano. BYD si presenta sul mercato europeo forte dell’ottimo risultato nei test Euro NCAP della Atto 3 che ha conquistato agevolmente le 5 stelle nei crash test.

GREAT WALL PREPARA LA CONQUISTA DELL’EUROPA CON I MARCHI ORA E WEY

Il gruppo cinese Great Wall Motors ha scelto il Salone di Parigi per mostrare in pubblico i modelli di serie dei marchi Ora e Wey, il cui debutto europeo era stato anticipato lo scorso anno. In arrivo ci sono le elettriche della gamma Ora Cat, con tre varianti che promettono fino a 700 chilometri di autonomia. L’azienda porterà sul mercato anche il SUV Coffee 01 di Wey. Si tratta di un SUV di segmento D con sistema plug-in a cui si affiancherà il Wey Coffee 02, in arrivo il prossimo anno per il segmento C. Great Wall punta a conquistare l’Europa con l’arrivo dei primi modelli dei suoi brand che saranno in commercio nel corso del 2023.