Volkswagen T-Cross 2024: tutte le novità del SUV compatto

Volkswagen ha svelato la nuova T-Cross 2024, il SUV compatto riceve un profondo aggiornamento agli esterni e agli interni. Cambia il look ma anche la dotazione hi-tech e la possibilità di sfruttare meglio l’abitacolo con una nuova configurazione dei sedili. Ecco tutte le novità in arrivo con la nuova Volkswagen T-Cross 2024 e quando arriverà sul mercato.

VOLKSWAGEN T-CROSS 2024: LOOK RINNOVATO E NUOVI CONTENUTI HI-TECH

La nuova Volkswagen T-Cross 2024 utilizza la piattaforma modulare del gruppo MQB nella variante A0. Una scelta che consente a Volkswagen di sfruttare sinergie ed economie di scala su più modelli, mantenendo prezzi interessanti. E’ un fattore ormai comune a tutti i grandi gruppi automobilistici. “Abbiamo potenziato i punti di forza della T-Cross. Il design rivisitato, il nuovo sistema infotainment e l’abitacolo dalla configurazione ancora più pregiata si orientano al segmento superiore”, ha dichiarato Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen e Responsabile per Vendite, Marketing e After Sales. La nuova T-Cross si presenta con nuovi fari e gruppi ottici posteriori a LED, un sistema infotainment di ultima generazione e Digital Cockpit di serie.

RESTYLING ESTETICO E NUOVI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LED PER LA T-CROSS 2024

Il restyling della VW T-Cross è evidente a livello visivo, grazie al frontale e alla linea di coda rinnovati. Sono stati integrati fari, luci diurne e gruppi ottici posteriori a LED di nuova concezione. La grande novità è rappresentata dai fari a LED Matrix IQ.LIGHT, che debuttano proprio sulla T-Cross. In Italia, i fari di alta gamma saranno di serie sulla versione Style. A completare l’aspetto estetico della seconda generazione della T-Cross, ci sono tre nuovi colori: Grape Yellow, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.

VW T-CROSS 2024: INTERNI DI QUALITÀ CON IL DIGITAL COCKPIT DI SERIE

La plancia della nuova Volkswagen T-Cross è stata completamente rivista per ospitare la strumentazione digitale su tutte le versioni. Inoltre, per la prima volta su questo SUV, troviamo un display free-standing per il sistema di infotainment. Inoltre, come nei modelli VW di dimensioni superiori, arrivano materiali per le superfici della plancia di qualità superiore, con imbottiture morbide. Lo stesso vale per i rivestimenti delle porte nella zona anteriore, nelle versioni Style e R-Line. I comandi fisici del climatizzatore sono rimasti, ma per l’Air Care Climatronic (sistema automatico) sono previsti cursori touch retroilluminati.

ABITACOLO CONFIGURABILE PER MASSIMIZZARE LA VERSATILITA’ DELLA T-CROSS 2024

L’abitacolo della T-Cross è da sempre un vanto di VW per essere uno dei più spaziosi e versatili tra i SUV compatti. Con 5 occupanti, la capacità di carico varia da 385 a 455 litri fino al livello dei sedili posteriori. Abbattendo il divano posteriore (divisibile secondo il rapporto 60:40), si crea una superficie di carico piatta con una capacità massima di 1.281 litri (fino allo schienale dei sedili anteriori). Inoltre, a partire dalla versione Life, lo schienale del sedile del passeggero anteriore abbattibile è di serie. Questo permette di ottenere una superficie di carico continua fino all’area anteriore, lunga 2.398 mm, consentendo di trasportare oggetti di varie dimensioni, dal surf al parapendio. Aumentato anche il carico statico verticale sul gancio di traino (optional) della T-Cross 2024, che passa da 55 a 75 kg.

MOTORI VOLKSWAGEN T-CROSS 2024: ANCHE IL 1.5 TSI CON DISATTIVAZIONE DEI CILINDRI

La nuova Volkswagen T-Cross 2024 potrà essere ordinata con tre motori turbo benzina (TSI):

1,0 litri con una potenza di 70 kW (95 CV);

con una potenza di 70 kW (95 CV); 1,0 litri con una potenza di 85 kW (116 CV);

con una potenza di 85 kW (116 CV); 1,5 TSI evo2 da 110 kW (150 CV) con un sistema di gestione attiva dei cilindri (ACTplus) nella marcia con carico parziale.

Il motore 1.5 TSI verrà offerto con cambio automatico DSG a 7 rapporti di serie, in opzione per l’1.0 TSI da 116 CV. La T-Cross 2024 sarà disponibile solo con trazione anteriore. La prevendita ufficiale e l’attivazione del configuratore online di questo SUV compatto ampiamente perfezionato avranno luogo entro la fine di quest’anno, mentre il lancio presso i concessionari è in programma per i primi mesi del 2024.