Porte Aperte di sabato 21 e domenica 22 novembre, in programma presso tutte le concessionarie Jeep sul territorio nazionale: protagonista la nuova Compass. Andiamo ad analizzare una promozione sulla vettura, valida sino a fine mese su un lotto limitato di vetture in pronta consegna per la Altitude e-Hybrid 145 CV. Ossia un C-SUV di medie dimensioni, lungo circa 4,55 metri, con consumo di carburante 5,7-5,6 l/100 km, ed emissioni di CO₂ 130-127 g/km (dati dichiarati dalla Casa, che variano in funzione dell’utilizzo del mezzo). Abbina un motore benzina 1.2 turbo a un’unità elettrica da 48 V integrata nel cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, con trazione anteriore.

PROMOZIONE NUOVA JEEP COMPASS: ECCO LA SCHEDA

Nuova Jeep Compass Altitude e-Hybrid 145 CV .

. Listino 40.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi).

(IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo promo 33.900 euro .

. Sconto in euro 7.000 .

. Sconto in percentuale 17,11% .

. Anticipo 14.239 euro .

. Poi 48 rate di 428 euro .

. Credito 19.932 euro.

L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro.

Dovuto 20.594,88 euro con spese di istruttoria 420 euro.

TAN 0%, TAEG 2,32%.

Offerta Stellantis Financial Services Italia.

TRE VANTAGGI DELL’OFFERTA

Il taglio di 7.000 euro sul prezzo di listino abbatte subito la soglia d’ingresso di oltre il 17%, rendendo molto più accessibile un C-SUV di nuova generazione ben equipaggiato già nell’allestimento Altitude. Non male l’Identicar incluso: sistema di identificazione e deterrenza contro i furti.

Il TAN fisso allo 0% consente di dilazionare l’acquisto in quattro anni senza pagare interessi nominali sul capitale finanziato. A differenza delle formule con maxirata finale, le 48 mensilità da 428 euro estinguono interamente il debito alla scadenza, lasciando la piena proprietà del veicolo senza rifinanziamenti o “riscatti” finali tipici dei prestiti che vanno di moda.

La disponibilità su vetture in pronta consegna elimina i tempi d’attesa tipici degli ordini di fabbrica, mentre la motorizzazione mild hybrid da 145 CV evita l’obbligo di ricarica alla spina, contenendo i consumi dichiarati intorno ai 5,6-5,7 litri ogni 100 km e garantendo omologazione ibrida senza vincoli infrastrutturali (invece le PHEV vanno ricaricate affinché si risparmi). Rispetto alla generazione precedente offre più spazio a bordo, un bagagliaio da 550 litri e un ampio schermo centrale da 16 pollici. L’allestimento Altitude include cerchi da 18 pollici, fari full LED e guida assistita di livello 2.

TRE SVANTAGGI

La promozione risulta vincolata a un lotto limitato di esemplari in pronta consegna fino al 30 novembre 2026, riducendo drasticamente il margine di personalizzazione su colori, pacchetti e dotazioni opzionali e imponendo una decisione d’acquisto molto rapida prima dell’esaurimento delle vetture disponibili in rete.

L’esborso iniziale richiesto è piuttosto impegnativo: l’anticipo di 14.239 euro rappresenta circa il 42% del prezzo promozionale, a cui vanno sommati separatamente l’Imposta Provinciale di Trascrizione e il contributo PFU, alzando sensibilmente la liquidità necessaria al momento della firma del contratto.

Nonostante il TAN sia azzerato, il finanziamento non è gratuito: tra spese di istruttoria di 420 euro, incasso rata mensile di 4 euro e servizio Identicar da 271 euro, il TAEG sale al 2,32% e l’importo totale dovuto supera il credito di oltre 660 euro.