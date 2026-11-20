Mentre per gli incentivi auto statali è tutto fermo, attualmente sono disponibili alcuni incentivi auto locali erogati dalle Regioni, Province o Comuni. Non tanti, per la verità, ma il numero potrebbe crescere nel corso dei prossimi mesi. Si parla pure di possibili contributi elargiti direttamente dall’Unione Europea, ma per adesso siamo fermi alle intenzioni. Detto ciò, scopriamo cosa si può comprare con gli incentivi auto regionali nel 2026 e nei primi mesi del 2027.

INCENTIVI AUTO REGIONALI 2026 – 2027: PIEMONTE

Gli incentivi auto in Piemonte sono solamente per il rinnovo delle flotte delle imprese situate sul territorio regionale con bando aperto fino al 30 aprile 2027. L’intervento, che mira a velocizzare la sostituzione dei mezzi obsoleti e inquinanti, si sviluppa in tre linee principali:

Linea 1 – Acquisto di veicoli a basso impatto ambientale con rottamazione : con un finanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro, questa linea supporta l’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basso impatto ambientale, con la contestuale rottamazione di veicoli più inquinanti. I contributi variano a seconda del tipo di veicolo: fino al 30% per modelli elettrici o a idrogeno, al 20% per modelli ibridi, benzina/elettrico, o a metano/gpl, e al 15% per veicoli diesel o dual fuel.

: con un finanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro, questa linea supporta l’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basso impatto ambientale, con la contestuale rottamazione di veicoli più inquinanti. I contributi variano a seconda del tipo di veicolo: fino al 30% per modelli elettrici o a idrogeno, al 20% per modelli ibridi, benzina/elettrico, o a metano/gpl, e al 15% per veicoli diesel o dual fuel. Linea 2 – Noleggio a lungo termine o leasing di veicoli commerciali con rottamazione : con una dotazione di 8 milioni di euro, questa linea è dedicata a supportare il noleggio o leasing di veicoli commerciali con motorizzazioni elettriche o Euro 6 D, anche in questo caso con rottamazione di veicoli obsoleti. È previsto un contributo per il noleggio, fino al 30% per veicoli elettrici, al 25% per veicoli a benzina/metano/gpl e al 15% per modelli diesel o ibridi.

: con una dotazione di 8 milioni di euro, questa linea è dedicata a supportare il noleggio o leasing di veicoli commerciali con motorizzazioni elettriche o Euro 6 D, anche in questo caso con rottamazione di veicoli obsoleti. È previsto un contributo per il noleggio, fino al 30% per veicoli elettrici, al 25% per veicoli a benzina/metano/gpl e al 15% per modelli diesel o ibridi. Linea 3 – Conversione dei veicoli commerciali: con una dotazione di 460.000 euro, questa linea sostiene la conversione di veicoli diesel Euro 3/3, 4/4 e 5/5 in veicoli a trazione alternativa (elettrica, ibrida, metano, idrogeno), con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti. I contributi possono arrivare fino al 30% delle spese di conversione.

Le richieste di contributo devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ReStart dal rappresentante legale del soggetto richiedente o da un intermediario incaricato. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul portale della Regione Piemonte.

INCENTIVI AUTO LOCALI 2026: VALLE D’AOSTA

Per il 2026 la Regione Valle d’Aosta ha stanziato 4 milioni di euro destinati alle famiglie per l’acquisto di veicoli a bassa emissione, di veicoli a pedalata assistita, di veicoli per la micromobilità elettrica e per l’installazione di stazioni di ricarica domestica per veicoli elettrici, mentre per le imprese il contributo è di 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda i soggetti privati, sono ammessi al contributo i residenti in Valle d’Aosta con almeno due anni di residenza in regione (anche non consecutivi) e i privati esercenti attività economica che operano in Valle d’Aosta con proprie unità locali

Gli incentivi si possono usare per l’acquisto di veicoli a bassa emissione (elettrici e plug-in) nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d’Aosta, veicoli a bassa emissione usati purché acquistati presso concessionarie, leasing e noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale, veicoli a pedalata assistita nuovi di fabbrica, veicoli per la mobilità elettrica nuovi di fabbrica, installazione di stazioni di ricarica domestiche nuove di fabbrica.

L’ammontare degli sconti degli incentivi auto in Valle d’Aosta è particolarmente invitante perché il contributo può coprire fino al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 per persone con meno di 35 anni. Ulteriore sconto del 10% rottamando un veicolo fino a Euro 2, del 5% se Euro 3 o Euro 4. Maggiori dettagli qui.

AGGIORNAMENTO: la scadenza per la presentazione delle domande di contributo, inizialmente prevista per il 31 ottobre 2026, è stata posticipata al 10 novembre 2026 compreso. Nelle prossime settimane la Giunta regionale valuterà se riproporre il contributo nel 2027.

INCENTIVI AUTO REGIONALI LOMBARDIA 2026 – 2027

Sono due le linee di credito aperte in Lombardia.

La prima è rivolta a PMI e ed Enti del Terzo Settore con attività economica, e prevede un nuovo bando di contributi per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a zero o bassissime emissioni, destinati al trasporto di merci e di persone. La linea di finanziamento sarà aperta a partire dalle ore 10:00 del 2 marzo 2027 fino alle ore 16:00 del 31 agosto 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Sono incentivati i soggetti che radiano per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina fino ad Euro 3/III incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, oppure radiano per esportazione all’estero un veicolo diesel euro 5/V e acquistano, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo di categoria elettrico puro o idrogeno M1, M2, N1, N2 o N3 a zero emissioni, o endotermici in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti. È ammesso pure l’acquisto di velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci e veicoli di categoria L a zero emissioni. Maggiori dettagli qui.

La seconda linea di credito in Lombardia è dedicata invece a Enti Pubblici e del Terzo Settore, con apertura delle richieste dalle ore 10:00 del 12 maggio 2026 fino alle ore 12:00 del 30 aprile 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria assegnata. Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci di categorie Le, N1, M1, M2 e M3 o di e-cargo bike intestate al soggetto richiedente avente sede in Lombardia, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti, con contestuale demolizione di un autoveicolo M o N intestato al medesimo soggetto richiedente alimentato a benzina e/o gas fino a Euro 3/III incluso e/o a gasolio fino ad Euro 5/V incluso, oppure di un motoveicolo di categoria L a tre o quattro ruote alimentato a gasolio di classe fino a Euro 3 compreso. Per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) e motoveicoli di cat. L1e/L5e è consentito l’acquisto anche senza radiazione di un veicolo inquinante a fronte della riduzione del contributo. Maggiori dettagli qui.

INCENTIVI AUTO REGIONALI 2026: PROVINCIA DI TRENTO

La Provincia Autonoma di Trento promuove la transizione ecologica delle Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e sistemi di ricarica. L’agevolazione non consiste in un contributo diretto, ma in una compensazione fiscale sull’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice).

Le agevolazioni principali prevedono:

Autovetture (M1) : 3.000 €, con obbligo di rottamazione di un veicolo inquinante.

: 3.000 €, con obbligo di rottamazione di un veicolo inquinante. Veicoli commerciali (N1, N2) : da 4.000 € fino a 10.000 €, a seconda della massa del mezzo.

: da 4.000 € fino a 10.000 €, a seconda della massa del mezzo. Ciclomotori e motocicli (L) : da 1.000 € a 2.000 €.

: da 1.000 € a 2.000 €. Infrastrutture di ricarica: un credito d’imposta pari al 50% della spesa, fino a un massimo di 1.500 €.

Per beneficiare della misura, le PMI devono avere sede legale o operativa in provincia di Trento. Gli incentivi sono cumulabili con eventuali contributi statali (Ecobonus), purché non si superino i limiti del regime de minimis. La domanda deve essere presentata prima di procedere all’acquisto o all’installazione, confermando l’impegno del territorio verso una mobilità aziendale a zero emissioni. Maggiori dettagli qui.

AGGIORNAMENTO: la Giunta provinciale ha definito il nuovo quadro di agevolazione che entrerà in vigore nel corso dell’autunno con la modifica della piattaforma dedicata per la richiesta di contributo.

INCENTIVI AUTO REGIONALI 2027: PROVINCIA DI BOLZANO

Dopo che le risorse disponibili nel 2026 sono andate esaurite, la provincia di Bolzano (Alto Adige o Sud-Tirol) ha confermato gli incentivi auto ecologiche nel 2027, sebbene con alcune modifiche che si applicheranno alle domande presentate dal 4 gennaio del prossimo anno. Ecco le principali novità:

autoveicoli ammessi : elettrici a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV). Esclusi gli ibridi plug-in e gli elettrici con range extender;

: elettrici a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV). Esclusi gli ibridi plug-in e gli elettrici con range extender; contributo aggiuntivo in base all’ISEE : per gli autoveicoli, al contributo base di 2.000 euro potranno aggiungersi altri 2.000 euro per la prima fascia ISEE (fino a 20.000 euro) e ulteriori 1.000 euro per la seconda fascia ISEE (da 20.000,1 a 40.000 euro);

: per gli autoveicoli, al contributo base di 2.000 euro potranno aggiungersi altri 2.000 euro per la prima fascia ISEE (fino a 20.000 euro) e ulteriori 1.000 euro per la seconda fascia ISEE (da 20.000,1 a 40.000 euro); contributo aggiuntivo per la rottamazione : sarà inoltre possibile ottenere ulteriori 2.000 euro rottamando un veicolo da Euro 0 a Euro 3 oppure 1.000 euro rottamando un veicolo Euro 4 o Euro 5. Il veicolo da rottamare dovrà essere della stessa categoria di quello acquistato e il richiedente dovrà esserne il primo intestatario da almeno sei mesi;

: sarà inoltre possibile ottenere ulteriori 2.000 euro rottamando un veicolo da Euro 0 a Euro 3 oppure 1.000 euro rottamando un veicolo Euro 4 o Euro 5. Il veicolo da rottamare dovrà essere della stessa categoria di quello acquistato e il richiedente dovrà esserne il primo intestatario da almeno sei mesi; sconto del rivenditore : per l’acquisto in proprietà di un autoveicolo servirà uno sconto di almeno 2.000 euro al netto dell’IVA, aggiuntivo rispetto ad altri contributi e alla rottamazione. Non sarà più richiesto per leasing e noleggio a lungo termine;

: per l’acquisto in proprietà di un autoveicolo servirà uno sconto di almeno 2.000 euro al netto dell’IVA, aggiuntivo rispetto ad altri contributi e alla rottamazione. Non sarà più richiesto per leasing e noleggio a lungo termine; domanda prima della spesa : dovrà essere presentata prima della fattura o del pagamento, se precedente, esclusivamente tramite myCivis, allegando preventivo e certificazione ISEE. Anche la richiesta di liquidazione passerà da myCivis;

: dovrà essere presentata prima della fattura o del pagamento, se precedente, esclusivamente tramite myCivis, allegando preventivo e certificazione ISEE. Anche la richiesta di liquidazione passerà da myCivis; pagamenti e documenti : ammessi solo pagamenti tracciabili, con prova dell’effettiva esecuzione. Saranno accettate solo fatture elettroniche. La documentazione dovrà essere intestata al richiedente; la fattura dovrà riportare i dati dell’autoveicolo, lo sconto previsto e gli eventuali estremi del veicolo rottamato. In caso di rottamazione, dovrà essere inviata anche una copia del libretto di circolazione del veicolo rottamato;

: ammessi solo pagamenti tracciabili, con prova dell’effettiva esecuzione. Saranno accettate solo fatture elettroniche. La documentazione dovrà essere intestata al richiedente; la fattura dovrà riportare i dati dell’autoveicolo, lo sconto previsto e gli eventuali estremi del veicolo rottamato. In caso di rottamazione, dovrà essere inviata anche una copia del libretto di circolazione del veicolo rottamato; biciclette cargo : ammesse anche quelle non soggette a omologazione, purché a pedalata assistita, dotate di vano o piattaforma di carico e con portata complessiva di almeno 150 kg. Se omologate, dovranno appartenere alla categoria L1e-A;

: ammesse anche quelle non soggette a omologazione, purché a pedalata assistita, dotate di vano o piattaforma di carico e con portata complessiva di almeno 150 kg. Se omologate, dovranno appartenere alla categoria L1e-A; ciclomotori e motoveicoli elettrici: per queste categorie di veicoli i contributi restano invariati e sono pari al 30% della spesa ammessa fino a 1.000 euro, e per biciclette cargo, fino a 1.500 euro.

Ulteriori informazioni qui.



INCENTIVI AUTO 2026: COMUNE DI FIRENZE

Il Comune di Firenze ha messo a disposizione nel 2026 oltre 2,4 milioni di euro per incentivare il ricambio dei veicoli inquinanti, come previsto dai nuovi bandi prevedono la concessione di contributi per la sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale. La procedura è articolata in due fasi: presentazione della richiesta di contributo entro il 31 dicembre 2026 e invio della rendicontazione entro il 31 marzo 2027.

Possono partecipare al bando sia privati cittadini che imprese. Delle risorse a disposizione, il 70% (circa 1,69 milioni) è destinato ai privati (persone fisiche) residenti a Firenze, e il restante 30% (circa 726.500 euro) alle imprese e in generale ai soggetti giuridici con sede in uno dei comuni dell’agglomerato fiorentino: Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa.

Per i privati cittadini con ISEE fino a 36.000 euro, il contributo per un’auto elettrica è di 6.000 euro (4.800 euro per l’usato). Per ibridi plug-in o full-hybrid è fino a 5.000 euro per il nuovo. Confermato il contributo per veicoli a gas/bifuel (fino a 4.000 euro per il nuovo), mentre per veicoli Euro 6 il contributo è di 3.500 euro (2.500 per l’usato). Invece nella fascia ISEE da 36.000 a 50.000 euro, il contributo è di 4.800 euro per il nuovo elettrico (3.840 per l’usato), di 3.900 per il nuovo su ibridi plug-in o full-hybrid (3.120 per l’usato), 3.000 su veicoli gas e bifuel e 3.500 su Euro 6.

Con riferimento alle imprese e alle persone giuridiche, il contributo per i veicoli per trasporto merci può arrivare a 8.000 euro per un veicolo elettrico nuovo o 6.400 euro per un elettrico usato, per un Euro 6 si arriva a 5.000 euro per il nuovo o 4.000 per l’usato, per veicoli ibridi fino a 7.000 euro e per gas e bifuel fino a 6.000 euro.

I residenti possono chiedere contributi anche per ciclomotori e motoveicoli fino a 3.000 euro.

Come detto, gli interessati hanno tempo per presentare le domande fino al 31 dicembre 2026, mentre la rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2027. Maggiori informazioni qui.

INCENTIVI AUTO LOCALI 2026: LAZIO

La Regione Lazio, tramite Lazio Innova, promuove il rinnovo del parco circolante con l’avviso Sostituzione Veicoli Commerciali Inquinanti. A differenza del modello trentino basato sulla compensazione fiscale, il Lazio offre un contributo a fondo perduto diretto per le PMI.

L’agevolazione è rivolta alle imprese con sede operativa in Comuni specifici (Roma, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Marino e Monterotondo) e richiede la rottamazione di un veicolo commerciale (N1 o N2) a benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 4.

Il contributo è erogato per l’acquisto di un massimo di 5 veicoli nuovi, con i seguenti importi:

Veicoli esclusivamente elettrici (BEV)

7.000 € per la categoria N1 (fino a 3,5 t).

10.000 € per la categoria N2 (da 3,5 t a 12 t).

Veicoli Euro 6 (Plug-in, Ibridi, GPL o Metano)

3.500 € per la categoria N1.

5.000 € per la categoria N2.

Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma GeCoWEB Plus fino al 31 dicembre 2026 (salvo esaurimento fondi). La procedura è “a sportello”, premiando l’ordine cronologico di invio. È una misura strategica per le imprese che operano nelle zone soggette a limitazioni del traffico, favorendo la transizione verso una logistica urbana sostenibile. Maggiori informazioni qui.