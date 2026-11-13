Mercedes, stop a investimenti in Germania: fabbriche tedesche in bilico

Mercedes-Benz ha bloccato tutti gli investimenti nelle fabbriche tedesche e sta valutando la chiusura di alcuni siti per far fronte agli elevati costi di produzione delle auto nel Paese, secondo una circolare rivolta ai lavoratori, visionata dalla Reuters. La mossa segna l’ultima escalation nella crisi del settore automobilistico tedesco, che ha già innescato la più grande ristrutturazione di sempre presso Volkswagen – in crisi gravissima – e sta minacciando decine di migliaia di posti di lavoro nell’industria più importante della nazione. Stoccarda non riesce a raggiungere un accordo col proprio consiglio di fabbrica e i rappresentanti sindacali sulla riduzione degli stipendi, secondo un’intervista ai membri del consiglio di amministrazione condivisa sulla rete intranet aziendale.

GUAI MERCEDES, C’ERA DA ASPETTARSELO

Nessuna sorpresa: il Green Deal auto elettrica UE imposto proprio da Berlino nel 2019 sta causando uno tsunami su costruttori e componentistica. L’analista del settore automobilistico Ferdi Dudenhoeffer ha affermato che “da mesi Mercedes sottolinea quanto sia difficile la situazione in Germania: il futuro del settore è in bilico“.

“Vogliamo tutti evitare la chiusura degli stabilimenti. Purtroppo, però, dobbiamo ora esplorare questa opzione più nel dettaglio“, ha dichiarato nella circolare Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione.

GERMANIA IN FIAMME: SCONTRO CASE-SINDACATI

Volkswagen inizierà le trattative col principale sindacato industriale – IG Metall – il 24 novembre, con scioperi alle porte a cavallo del nuovo anno tra le tensioni per piani che potrebbero portare alla perdita di 100.000 posti di lavoro e alla chiusura di 4 stabilimenti tedeschi.

La società di consulenza Roland Berger ha avvertito che entro il 2030 potrebbero andare persi almeno 200.000 posti di lavoro nel settore automobilistico in terra teutonica, dopo che la Cina ha smesso di essere un motore chiave dei profitti a causa dell’intensa concorrenza.

COLLASSO AUTO: RIPERCUSSIONI A LIVELLO SOCIALE

Pesanti le ricadute per il Governo del cancelliere Friedrich Merz, che fra l’altro non riceve più l’appoggio dell’Ungheria per gli aiuti all’Ucraina contro la Russia: in dubbio la tenuta politica ed economica della Grande Coalizione (CDU/CSU e SPD). L’annuncio di Mercedes-Benz e l’inasprirsi della vertenza in Volkswagen toccano il cuore pulsante del modello economico tedesco, con ripercussioni sull’indotto.

Merz ha ripetutamente chiesto a Bruxelles la revoca del divieto totale delle termiche 2035, arrivando a siglare un’intesa con la Francia: questo sta causando una spaccatura con nazioni che intendono puntare al tutto elettrico, dietro la spinta delle potenti lobby verdi.

Infine, dopo l’abbandono del gas russo e la chiusura del nucleare, l’energia in Germania resta tra le più care d’Europa, rendendo antieconomico produrre in patria rispetto ad altri poli europei o extraeuropei.