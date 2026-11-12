Auto elettrica in UE: diffusione a macchia di leopardo, tutta sbagliata

I sogni del 2019 sull’auto elettrica diffusa in UE grazie al Green Deal fa i conti con la realtà di fine 2026: una diffusione a macchia di leopardo. Proprio non ci siamo, come evidenzia il più recente report l’ACEA, l’Associazione delle Case europee. Significative disparità nella diffusione dei veicoli, a livello di infrastrutture e nella competitività industriale rischiano di compromettere i progressi verso gli obiettivi imposti da Bruxelles. Infatti il Parlamento UE ha innestato la retromarcia verso il termico. L’indagine relativa al terzo trimestre di quest’anno evidenzia notevoli disparità nelle immatricolazioni di BEV tra gli Stati membri dell’UE, con quote di mercato che superano il 50% in alcuni Paesi mentre rimangono al di sotto del 10% in altri (e con l’Italia fanalino di coda fra i big, in Serie B).

AUTO ELETTRICA AVANTI PIANO IN MODO DISOMOGENEO, COMMERCIALI A PASSO DI LUMACA

Se la domanda di auto elettriche è debole, seppure in aumento grazie ai cinesi, e diffusa in modo diverso in base all’area, la transizione sta procedendo in modo considerevolmente più lento nel segmento dei furgoni, dove i veicoli a zero emissioni hanno rappresentato appena il 12% delle nuove immatricolazioni nei primi nove mesi del 2026, rispetto all’8% del 2025.

È necessario – dice la lobby delle Case – un quadro normativo più pragmatico, con incentivi mirati che rendano i commerciali a zero emissioni una scelta commercialmente valida per gli operatori.

COLONNINE DI RICARICA, LA SFIDA CHIAVE

L’infrastruttura di ricarica pubblica continua ad espandersi, con la capacità di ricarica dell’UE che ha raggiunto i 42,9 GW a settembre 2026, segnando un aumento del 24% su base annua. Tuttavia, la distribuzione rimane geograficamente disomogenea e i circa 1,2 milioni di punti di ricarica pubblici dell’UE restano ben al di sotto dell’obiettivo della Commissione europea di 3,5 milioni entro il 2030 (questa la situazione in Italia).

COSTO DEL PIENO ELETTRICO IN UE, UNA MAZZATA: PARAGONE IMPIETOSO CON CINA E USA

Queste sfide sono aggravate dagli elevati costi energetici industriali. I prezzi dell’elettricità per i produttori europei rimangono superiori di circa il 75% rispetto alla Cina e del 110% rispetto agli Stati Uniti, esercitando un’ulteriore pressione sulla competitività industriale dell’Europa.

Una zavorra che colpisce anche chi guida: fare il pieno alle colonnine pubbliche italiane arriva a costare oltre 1 euro al kWh sulle stazioni ultra-fast, rendendo quella ricarica carissima.

Non basta fissare una data per abbandonare i motori tradizionali, né imporre obiettivi sulle emissioni, se mancano le condizioni economiche, tecnologiche e infrastrutturali per raggiungerli.