Domenica ecologica Roma 15 novembre 2026: orari e deroghe

Il 15 novembre 2026 c’è il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della prima domenica ecologica della stagione invernale. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate numerose deroghe.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 15 NOVEMBRE 2026 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 15 novembre 2026 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento. Anche SICURAUTO.it ha preparato una guida per trovare tutte le zone e le strade che NON fanno parte della Ztl Fascia Verde.

BLOCCO AUTO ROMA 15 NOVEMBRE 2026: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 15 novembre 2026, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30

dalle 16:30 fino alle 20:30.

Come detto, quella del 15 novembre è la prima domenica ecologica della stagione invernale 2026-2027. La prossima giornata di blocco del traffico è prevista il 6 dicembre.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 15 NOVEMBRE 2026: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al divieto di circolazione di domenica 15 novembre 2026 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco di Roma (n. 150/2026, scarica qui). In totale le deroghe sono 34, ecco le principali:

veicoli elettrici o ibridi;

veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel benzina-Gpl o benzina-metano, anche trasformati, marcianti con alimentazione a Gpl o metano e da Euro 3 in su;

veicoli con motore a benzina Euro 6;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi;

motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi;

autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;

taxi e NCC dotati di concessioni comunali;

autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling e servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro;

auto minute del contrassegno per persone con disabilità:

mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

15 NOVEMBRE 2026: EVENTI A ROMA

In occasione della prima domenica ecologica è previsto un evento cittadino che animerà piazza Risorgimento e via Ottaviano, in Prati, dalle 10 alle 18, con sette postazioni e un programma di spettacoli e giochi per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, musica, teatro e cabaret, ma anche spettacoli e laboratori di ecologia e riciclo.

Sempre domenica 15 novembre, è in programma la manifestazione Corri Libera contro la violenza sulle donne, gara competitiva e passeggiata di 5 chilometri tra le strade del centro di Roma con partenza dal Colosseo. Nello specifico, la corsa prenderà il via dalle 10:00 in via Celio Vibenna e terminerà in via dei Fori Imperiali. Il percorso si snoderà tra Circo Massimo, Piramide Cestia, Testaccio, Bocca della Verità e via del Teatro Marcello. La conclusione della manifestazione, a cui è attesa la manifestazione di circa 10.000 persone, sarà alle 12:30.