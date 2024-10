Peugeot E-3008 nel test dell’alce: come va?

La Peugeot E-3008, il SUV elettrico Stellantis di segmento C (lunghezza 4,5 metri) è stato sottoposto al test dell’alce per capire quali reazioni mostra a fronte di un peso di oltre 2100 kg. Il test più noto al mondo sulla stabilità delle auto, permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nell’evitare un ostacolo improvviso. Ecco come va la Peugeot E-3008 nel video realizzato dal magazine spagnolo Km77.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Peugeot E-3008 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità media. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco com’è andata la prova della Peugeot E-3008 nel video qui sotto e i commenti del magazine nei paragrafi successivi.

TEST DELL’ALCE PEUGEOT E-3008: RISULTATI

Nel test dell’alce della Peugeot E-3008, gli pneumatici Michelin e-PRIMACY 235/50 R20 sono determinanti se si considera la massa dell’auto, che può arrivare a sfiorare le 2,2 tonnellate nella versione integrale. Il primo tentativo del test da 77 km/h non riesce, ma tutto sommato, “nonostante il sottosterzo, la sensazione percepita al volante è buona”, afferma il magazine. Difatti la prova riesce da 76 km/h, “non è male per un’auto da 2,2 tonnellate con pneumatici progettati per essere sostenibili ed efficienti e un controllo di stabilità che non interferisce”. In definitiva, secondo il magazine spagnolo “la Peugeot E-3008 si è comportata bene, non richiede troppi interventi dei sistemi di assistenza, se non si porta al limite. Il punto debole è il grip delle gomme. Nel test dell’alce hanno poca aderenza e scricchiolano molto.”

TEST DI SLALOM PEUGEOT E-3008

Il test dello slalom rivela una Peugeot E-3008 che perde poca trazione nella partenza da fermo e trova subito un buon ritmo prima di arrivare ai coni. “Il volante piccolo aiuta a non muovere troppo le braccia nelle manovre. La carrozzeria oscilla poco, ma le gomme non hanno molta aderenza.” Tuttavia “le reazioni dell’auto sono buone e il controllo di stabilità interviene in modo discreto”.