Italiani alla larga dalle auto nuove: care come il fuoco

Su 4 italiani, 3 pensano che le auto nuove abbiano un prezzo troppo alto: così si spiega il mercato asfittico nel nostro Paese. È quanto conferma l’instant survey realizzata da Areté, società di consulenza operativa e strategica per il settore automotive. I connazionali hanno “fame” di vetture dal listino accessibile, ormai scomparse. Il 38% è disposto a investire meno di 20 mila euro per una macchina nuova, mentre un ulteriore 37% colloca il proprio limite tra 20 mila e 30 mila euro. Solo il 16% potrebbe arrivare a spendere tra 31 mila e 40 mila euro e appena il 9% prenderebbe in considerazione una spesa superiore.

AUTO NUOVE: LE PREFERENZE DEGLI ITALIANI

Il 47% degli intervistati indica l’ibrido (mild e full), davanti a benzina/diesel (20%), elettrico (18%) e Plug-in (15%): un dato che segnala l’interesse verso le nuove tecnologie, ma che deve confrontarsi con la centralità del fattore economico nelle decisioni di acquisto.

Sul fronte delle carrozzerie, sono due le tipologie che raccolgono i maggiori consensi: city car e SUV/crossover, entrambe indicate dal 36% degli intervistati. Il restante 24% guarda alle berline e soltanto il 5% alle station wagon. La ricerca delinea così un consumatore che privilegia vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e utilizzo sostenibili.

QUALI RICADUTE PER LA NAZIONE

Il problema del costo delle vetture nuove ha conseguenze anche sul ricambio del parco circolante. Quando il prezzo di listino supera le possibilità economiche di una parte consistente delle famiglie, la sostituzione dell’auto viene spesso rimandata oppure orientata verso il mercato dell’usato, spesso diesel over 10 anni. Una scelta dettata dalla necessità di contenere la spesa, più che da una reale preferenza.

Con ripercussioni su sicurezza stradale, costi sociali, prezzi delle polizze RCA, ambiente: una nazione che – sotto questo profilo – corre il pericolo di non uscire più dalla Serie B. Mentre la diffusione delle elettriche è in gravissimo ritardo.

In questo scenario, diventa fondamentale il ruolo delle case automobilistiche, chiamate a ripensare la propria offerta commerciale. Accanto a SUV e modelli sempre più tecnologici e accessoriati, potrebbe esserci spazio per vetture essenziali, compatte e con dotazioni adeguate, ma soprattutto con prezzi più vicini alle disponibilità degli automobilisti.

Anche la diffusione delle motorizzazioni ibride sembra indicare una preferenza per soluzioni capaci di rappresentare un compromesso tra innovazione, praticità e costi. Il mercato dovrà quindi trovare un equilibrio fra transizione tecnologica e accessibilità economica: senza modelli alla portata di una platea più ampia di consumatori, il rischio è che una parte degli italiani continui a rinviare l’acquisto di un’auto nuova.

PROBLEMA COMPLESSO E ARTICOLATO

A determinare l’aumento dei prezzi delle auto nuove ha contribuito una combinazione di fattori: l’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento, l’inflazione e gli investimenti richiesti dalla transizione tecnologica.

A questo si aggiungono normative europee sempre più stringenti in materia di ADAS ed emissioni, che hanno reso obbligatorie dotazioni prima riservate ai modelli più costosi. Le Case automobilistiche hanno inoltre progressivamente privilegiato SUV e vetture dai margini più elevati, riducendo l’offerta nei segmenti più economici.