Superbollo abolito resta un mito: nella Manovra zero novità

Niente taglio al superbollo nel disegno legge Bilancio 2027: l’addizionale erariale resta intatta. Nonostante le ripetute aperture degli ultimi anni, nel testo della Manovra non compare né l’abolizione né la riduzione annunciata lo scorso 16 settembre dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che aveva parlato di alleggerimento fiscale capace di generare comunque maggiore gettito per l’erario. All’epoca parevano chiacchiere a nostro avviso, e infatti tali sono ancora. L’extra tassa colpisce i veicoli con potenza superiore ai 185 kW (circa 252 CV) tassando ogni kW eccedente, oggi e domani come ieri, come con altri Esecutivi.

SUPERBOLLO: DAL TAGLIO TOTALE ALLA MINI RIDUZIONE SINO ALLO ZERO

Il dossier ha seguito un percorso di progressivo ridimensionamento. A maggio 2023 Salvini annuncia l’intenzione di cancellare il tributo in accordo con il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ad agosto 2023 nella legge delega fiscale la cancellazione viene ridimensionata a un più prudente eventuale e progressivo superamento. Ad agosto 2026 il decreto attuativo entra in vigore senza contenere misure sul superbollo. A novembre nella Manovra 2027 svaniscono le ipotesi tecniche circolate nelle ultime settimane, come l’innalzamento della soglia imponibile a 225 kW (circa 306 CV), il taglio delle tariffe al kW o la riduzione degli scaglioni di anzianità del veicolo.

MANCANO LE RISORSE

Dietro la frenata dell’Esecutivo pesa – probabilmente – l’opportunità politica: evitare di esporsi alle accuse di concedere sgravi alle fasce più abbienti. Ma il grosso problema è la tenuta dei conti pubblici. Secondo le rilevazioni del ministero dell’Economia, nel 2025 il superbollo ha garantito alle casse statali 326,2 milioni di euro, segnando un incremento del 16,1% rispetto all’anno precedente e quasi quadruplicando gli incassi del 2013. Nel dettaglio, 279 milioni provengono dai versamenti ordinari, mentre oltre 47 milioni derivano dall’attività di accertamento e recupero (sanzioni e interessi inclusi).

È un discorso analogo a quello delle varie promesse di taglio delle accise dei carburanti in campagna elettorale: di fronte alle voragini do natura finanziaria, si innesta poi la retromarcia.

Ci si è piuttosto concentrati sull’esenzione temporanea del bollo auto delle vetture piccole nel 2027 per decreto, in attesa che forse la misura diventi strutturale (per sempre) grazie al disegno legge Bilancio 2027.

BASE IMPONIBILE IMPORTANTE

Anche la base imponibile si conferma significativa: alla fine del 2025 risultavano registrate in Italia 402.650 vetture sopra la soglia dei 185 kW con meno di vent’anni di età (oltre la quale scatta l’esenzione). Di questo parco circolante, l’82% ha meno di 10 anni e ben il 57,8% (pari a 232.662 auto) ha un’anzianità inferiore ai 5 anni, pagando quindi l’aliquota massima di 20 euro per ogni kW in eccesso. Incrociando gli incassi ordinari con il totale delle auto soggette al tributo, l’esborso medio si attesta attorno ai 700 euro annui per veicolo.

LA MALINCONICA TELENOVELA DEL SUPERBOLLO

Introdotto nel 2011 dal Governo Monti, il superbollo ha cambiato nel tempo soglie e aliquote, diventando uno dei tributi più contestati dagli automobilisti italiani. In origine colpiva le vetture con potenza superiore a 225 kW, con un’addizionale di 10 euro per ogni kW eccedente. Dal 2012 la soglia è stata abbassata a 185 kW, mentre l’importo è raddoppiato a 20 euro per kW aggiuntivo. Da allora, nonostante le ripetute promesse di revisione, l’impianto della tassa è rimasto sostanzialmente invariato.

Le conseguenze non si limitano al costo annuale per i proprietari: il superbollo rappresenta infatti un fattore che può condizionare le decisioni d’acquisto, soprattutto nel segmento delle sportive, delle coupé e delle berline ad alte prestazioni. L’onere fiscale aggiuntivo può incidere anche sulle quotazioni dell’usato, rendendo alcune vetture meno appetibili sul mercato nazionale: un guaio che riguarda anche i concessionari e gli operatori specializzati, chiamati a confrontarsi con una domanda potenzialmente penalizzata dal maggior costo di gestione.

È proprio su questo punto che si è basata una delle principali argomentazioni a favore dell’abolizione: eliminare o ridurre il superbollo potrebbe rendere più conveniente acquistare e immatricolare in Italia auto potenti, generando nuove entrate attraverso IVA, imposte di registro e altri tributi legati alla filiera automobilistica. Un possibile effetto compensativo, tuttavia, che finora non ha trovato spazio nelle scelte del Governo.