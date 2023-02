Auto nuova: gli italiani puntano alle ibride, l’elettrico costa troppo

La scelta dell’auto nuova diventa sempre più difficile. Oltre all’aumento dei prezzi, infatti, acquistare una nuova auto nel 2023 comporta una valutazione ancora più profonda che deve tenere conto non solo dell’importo da sostenere per l’acquisto ma anche della tecnologia della vettura. Lo stop alla vendita di auto ICE, ora ufficiale e definitivo dopo l’ultima votazione del Parlamento UE, è ancora lontano. A disposizione degli automobilisti, oltre alle tradizionali benzina e diesel, ora c’è una vasta gamma di auto ibride oltre che un numero sempre maggiore di auto elettriche. A far luce sulle preferenze degli automobilisti italiani è il nuovo sondaggio condotto dalla società di consulenza strategia Areté. Il sondaggio “La nuova vettura del 2023 sarà elettrica?” conferma l’interesse degli italiani per le auto a zero emissioni. Da notare, però, che sono le auto ibride quelle preferite in questo momento.

QUASI LA META’ DEGLI ITALIANI SCEGLIEREBBE L’IBRIDO PER L’AUTO NUOVA

I risultati del sondaggio Areté sono molto interessanti. Per gli automobilisti italiani c’è tanto interesse verso le nuove tecnologie con un focus, in particolare, sulle auto ibride, categoria che al suo interno racchiude diverse soluzioni tecnologiche. Secondo i dati emersi dal sondaggio, infatti, nella scelta dell’auto nuova nel 2023 gli italiani sceglierebbero:

– nel 44% dei casi un’auto ibrida; in questa categoria il sondaggio include non solo le auto plug-in hybrid ma anche le mild hybrid e le full hybrid andando, quindi, ad includere tutte le possibili soluzioni ibride in un’unica risposta

– nel 23% dei casi un’auto endotermica con solo il 9% degli automobilisti pronti a scegliere un’auto di questo tipo che si sente pronto a puntare ancora sul diesel, tecnologia oramai in costante calo

– nel 22% dei casi un’auto elettrica

Le auto ibride, nonostante i problemi legati ad emissioni e consumi delle ibride plug-in, che registrano dati più alti di quelli di omologazione, continuano ad essere la scelta di riferimento per gli automobilisti italiani.

LE PREFERENZE DEGLI ITALIANI PER L’AUTO NUOVA TROVANO CONFERMA DAI DATI DI VENDITA

I risultati del sondaggio di Areté confermano l’interesse degli automobilisti italiani per le auto ibride. Questo dato trova conferma anche dai dati di vendita di gennaio 2023 per il mercato italiano. I dati sulle immatricolazioni nel primo mese del 2023, infatti, fotografano l’interesse degli automobilisti verso le auto ibride che registrano:

– una quota di mercato complessiva del 41,4% in crescita di 1,5 punti rispetto al gennaio dello scorso anno; il dato comprende mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid

– una quota di mercato per le sole mild hybrid del 27%

– una quota di mercato per le sole full hybrid del 9,7%

– una quota di mercato per le sole plug-in hybrid del 4,7% (in calo di 0,4 punti rispetto allo scorso anno)

Nella scelta dell’auto ibrida da comprare è possibile affidarsi alla guida sulle migliori auto ibride fino a 40.000 euro di SicurAUTO.it. Da notare, invece, che le auto elettriche registrano un market share decisamente ridotto, pari ad appena il 2,6%, nonostante il 22% degli italiani si dica interessato a questa tecnologia per la scelta dell’auto nuova.

IL PREZZO FERMA LE ELETTRICHE E FA PREFERIRE LE AUTO IBRIDE

Le auto elettriche sono il futuro della mobilità ma, per il momento, in Italia registrano numeri ancora ridotti. Come evidenziato in precedenza, il 22% degli automobilisti è pronto a scegliere l’elettrico per l’auto nuova. A spingere verso questa scelta è principalmente il costo di esercizio più basso che rappresenta un fattore determinante per il 63% dei rispondenti. A rallentare la diffusione delle auto elettriche, però, è il prezzo d’acquisto. Nonostante gli incentivi auto 2023, infatti, è ancora troppo costoso acquistare un’auto elettrica.

PER L’AUTO ELETTRICA NUOVA IL PREZZO GIUSTO È INFERIORE AI 30 MILA EURO

Il prezzo dell’auto elettrica è un fattore determinante nella scelta di questa tecnologia. Secondo i dati del sondaggio, infatti, circa 8 automobilisti su 10 si dice pronte ad acquistare un’auto a zero emissioni solo con un prezzo inferiore ai 30 mila euro. Questo livello è ancora troppo basso per poter passare alla mobilità a zero emissioni. Anche ricorrendo agli incentivi, infatti, la maggior parte dei modelli elettrici che si piazzano sotto ai 30 mila euro richiede compromessi significativi sull’autonomia e/o sulle dimensioni. Di fatto, a meno di 30 mila euro è possibile “accontentarsi” di auto elettriche per un uso quasi esclusivamente cittadino. A rallentare la vendita delle auto elettriche, inoltre, intervengono anche altri fattori come:

– la limitata autonomia che rappresenta un fattore importante per il 47% dei rispondenti

– una rete di ricarica ancora inadeguata per il 31% dei rispondenti