Quanto costa Dacia Sandero con rottamazione?

Dacia Sandero incontra molto i gusti degli italiani se consideriamo che nel 2023 è stata la seconda auto più venduta in Italia dopo la Fiat Panda, con quasi 50 mila nuove immatricolazioni, e che sta confermando questi numeri anche nei primi mesi del 2024. Merito probabilmente del rapporto qualità-prezzo che nel suo caso resta quasi imbattibile, visto che il modello più economico costa poco più di 13 mila euro, e della possibilità di scegliere tra tante versioni con motore gpl dimezzando i costi del carburante. Non a caso il 75% degli automobilisti italiani compra Dacia gpl. E grazie alle offerte con rottamazione il prezzo può scendere ulteriormente.

LISTINO PREZZI DACIA SANDERO

Alla data di pubblicazione dell’articolo, e considerando solamente i modelli in produzione, sono in vendita 17 allestimenti della Dacia Sandero, sia nella versione Streetway più adatta al traffico urbano che in quella Stepway, il crossover con velleità fuoristradistiche.

Sandero Streetway 1.0 SCe 65CV Essential (2022): 13.250 €

Sandero Streetway 1.0 TCe 90CV Essential (2022): 14.000 €

Sandero Streetway 1.0 SCe 65 CV Expresssion (2022): 14.300 €

Sandero Streetway 1.0 TCe ECOG Essential (2022): 14.750 €

Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV Expression (2022): 14.950 €

Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV Essential (2002): 15.300 €

Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Expression (2022): 15.700 €

Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Essential (2022): 16.050 €

Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV Expression (2022): 16.150 €

Sandero Streetway 1.0 TCe 90CV CVT Expression (2022): 16.550 €

Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Expression (2022): 16.900 €

Sandero Stepway 1.0 TCe 90CV CVT Expression (2022): 17.750 €

Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Extreme (2023): 17.900 €

Sandero Stepway 1.0 TCe 110 CV Extreme (2023): 18.200 €

Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Extreme Up (2023): 18.400 €

Sandero Stepway 1.0 TCe 110CV Extreme Up (2023): 18.700 €

Sandero Stepway 1.0 TCe 90CV CVT Extreme (2023): 18.750 €.

Gli allestimenti ECO-G sono con alimentazione gpl, gli altri a benzina. La Dacia Sandero più economica è la Streetway 1.0 SCe 65CV Essential che costa appena 13.250 euro, mentre la Stepway più economica è la 1.0 TCe 90 CV Essential a benzina da 15.300 euro (per il modello Gpl il prezzo sale a 15.700 euro).

OFFERTE DACIA SANDERO

A marzo 2024 tutti i modelli di Dacia Sandero sono offerti a un prezzo promozionale con la formula del finanziamento. Ad esempio la Streetway 1.0 TCe ECOG Essential (Gpl), che costa da listino 14.750 euro, si può avere versando un anticipo di 4.200 euro, 36 rate da 78,35 euro e maxi-rata finale da 9.588 euro o si è liberi di restituirla. Maggiori informazioni qui.

Un altro esempio riguarda la Stepway 1.0 TCe ECO-G Expression (Gpl9 da 16.900 euro: anticipo di 4.550 euro, 36 rate da 89,19 euro e maxi-rata finale da 11.323 euro o si è liberi di restituirla. Maggiori informazioni qui.

I prezzi esposti si riferiscono sempre alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

DACIA SANDERO: COSTO CON ROTTAMAZIONE

I modelli Sandero, essendo solamente a benzina o Gpl, non possono usufruire degli attuali incentivi auto 2024. Torneranno invece appetibili con il nuovo schema degli incentivi, atteso ad aprile, che prevede sconti anche per le autovetture termiche Euro 6 con emissioni fino a 135 g/km di CO2 e rottamazione obbligatoria. I contributi per le auto a benzina, diesel, gpl, metano e full o mild-hybrid saranno i seguenti:

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

(con rottamazione di veicoli Euro 4) 2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

(con rottamazione di veicoli Euro 3) 3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Sconti solo per persone fisiche, fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Significa ad esempio che rottamando un veicolo Euro 2 si potrà pagare la Sandero Streetway entry-level solamente 10.250 euro e la Sandero Stepway entry-level 12.300 euro.