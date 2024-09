Auto nuove: -13% di immatricolazioni in Italia, crollo ad agosto

Mese di agosto terrificante per il mercato auto in Italia nel 2024: secondo i dati elaborati da Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/9/2024, il numero di immatricolazioni di auto nuove è sceso del -13,72% rispetto allo stesso mese dell’anno prima, con una perdita di quasi 11.000 unità. Il saldo annuale resta ancora positivo (+3,82% per complessive 39.904 vetture vendute in più) ma la botta di agosto rischia di lasciare cicatrici profonde. Per trovare un ottavo mese dell’anno così scarso bisogna ritornare al 2021, quando c’erano ancora gli strascichi del Covid, mentre il confronto con l’ultimo agosto pre-pandemia è addirittura impietoso: 88.792 auto vendute in quel mese del 2019 contro le 69.011 del 2024 (-22,28%).

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE AD AGOSTO: -13,72%

Dunque, ad agosto 2024 in Italia si sono registrate 69.011 autovetture nuove contro 79.983 di agosto 2023 (-13,72%) e 125.228 di luglio 2024 (-44,89%). Ovviamente un calo rispetto al mese precedente era prevedibile, visto che agosto è il mese dedicato alle ferie, ma non di tale portata. Per dire, l’anno scorso la perdita si era fermata al 33%. E pensare che ci sono ancora gli incentivi auto dell’Ecobonus con sconti fino a 3.000 € per le autovetture termiche e bonus ancora più alti per le plug-in hybrid, ma evidentemente non bastano a rianimare il mercato. Vedremo cosa succederà a settembre, con la piena ripresa delle attività. L’anno scorso furono immatricolate oltre 136.000 vetture.

Una curiosità: il dato delle immatricolazioni di agosto 2024, 69.011, è il secondo più basso degli ultimi 5 anni dopo i 64.875 di agosto 2021, non considerando ovviamente tutto il 2020 per i motivi che sappiamo.

AUTO NUOVE AD AGOSTO 2024: ELETTRICHE SEMPRE PEGGIO

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto l’ennesimo collasso delle auto elettriche, che dopo il boom di giugno grazie all’Ecobonus (13.285 modelli venduti), già a luglio erano crollate a 4.129 registrazioni e ad agosto hanno toccato (quasi) il fondo con 2.410 vendite. Vabbè ma era agosto, direte voi. Mica tanto, se consideriamo che ad agosto 2023 furono vendute 4.057 BEV. Significa che c’è stato un calo del -40,60%. Il cumulato delle BEV nel 2024 è praticamente pari all’anno scorso, anche se di poco (+1,02% sui primi otto mesi del 2023, con una quota mercato sostanzialmente stabile del 3,800%).

Per il resto ad agosto 2024 sono calate un po’ tutte le alimentazioni con la sola eccezione del full hybrid (+19,49%) e del mild-hybrid diesel (+2,93%). Batoste per diesel (-28,14%), plug-in hybrid (-27,88%) e benzina (-18,97%).

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA AD AGOSTO 2024

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia ad agosto 2024, Fiat Panda, Dacia Sandero, Jeep Avenger, Toyota Yaris Cross e Dacia Duster occupano i primi 5 posti, ma se contassimo solamente le immatricolazioni della clientela privata la Sandero scavalcherebbe la Panda (stessa cosa anche nel dato complessivo annuale).

Tra i marchi, ad agosto 2024 gran balzo in un anno di MG (+35,16%), Bmw (+24,39%), Renault (+23,58%) e Toyota, che con un aumento delle immatricolazioni del +21,52% è risultata la 1^ casa più venduta in Italia nel mese. Malissimo Fiat, solo 4^ con -43% di registrazioni.