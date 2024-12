Jeep Avenger: 5 buoni motivi per comprarla

Il successo della Jeep Avenger in Italia è confermato dai numeri del mercato. Il SUV compatto ha conquistato il cuore degli automobilisti, restando stabilmente nella Top 10 dei modelli più venduti del 2024 e in testa ai B-SUV assieme alla gemella C3. La combinazione tra design accattivante e tecnologia innovativa ha reso la Avenger una scelta popolare tra i consumatori. In questo articolo esploreremo 5 motivi principali per cui vale la pena considerare l’acquisto della Jeep Avenger, con particolare attenzione a offerte vantaggiose da non farsi scappare, come la partnership ATAC con la concessionaria Romana Auto, di cui parliamo meglio nei prossimi paragrafi.

AVENGER, UNA JEEP DA CITTA’

La Jeep Avenger si sta affermando come una delle scelte preferite nel segmento B-SUV grazie al successo commerciale e alle sue caratteristiche distintive. È stata la prima piccola Jeep, realizzata sulla piattaforma CMP Stellantis, che condivide, assieme al motore 1.2 PureTech, con Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, Fiat 600 e DS 3 Crossback. La Jeep Avenger è autentica nel carattere e originale nel design: Jeep ha nascosto diverse sorprese in rilievo sparse per l’auto, gli “easter egg”, per una caccia al tesoro di cui difficilmente ci si stanca e che rende speciali le Jeep in circolazione. Ma adesso veniamo ai motivi più concreti per cui vale davvero la pena considerare l’acquisto di una Jeep Avenger approfittando di sconti, promozioni e vantaggi cliente.

1. JEEP AVENGER ANCHE A KM0

Il catalogo di Jeep Avenger in vendita offre un’ampia disponibilità di auto km0. Questa opzione consente agli acquirenti di risparmiare significativamente rispetto all’acquisto di un veicolo nuovo, mantenendo comunque la qualità e le prestazioni tipiche del marchio Jeep. Ricordiamo che le auto km0 sono veicoli che hanno già la targa, di solito hanno percorso una certa distanza a scopo dimostrativo, ma sono comunque in ottime condizioni, pari al nuovo, e coperte dalla garanzia residua del Costruttore. È sicuramente un’opportunità imperdibile per chi cerca un SUV versatile e affidabile con un sostanzioso sconto sul prezzo di acquisto.

2. PROMOZIONE PER I TESSERATI ATAC PRESSO ROMANA AUTO

Un altro vantaggio importante è la promozione attiva per i tesserati ATAC presso la concessionaria Romana Auto. Un’iniziativa che prevede sconti esclusivi e condizioni favorevoli per i pendolari ATAC, rendendo l’acquisto della Jeep Avenger ancora più accessibile. Grazie a una partnership tra Romana Auto e ATAC, i possessori di METREBUS Card possono ottenere una serie di omaggi dal valore commerciale di 1000 € che consistono in:

Spese di consegna in omaggio ;

; Spese di passaggio di proprietà o immatricolazione in omaggio;

3. JEEP AVENGER NUOVA CON IMPIANTO GPL GIÀ INSTALLATO

La Jeep Avenger ha una gamma di motorizzazioni molto variegata: 1.2 Turbo benzina; eHybrid (Full Hybrid trazione anteriore); 4xe (Full Hybrid trazione integrale); Elettrica. Ma per chi volesse optare per un’alternativa bi-fuel, presso Romana Auto è anche possibile acquistare la Jeep Avenger con montaggio dell’impianto GPL incluso (per i dettagli si può contattare la concessionaria). Questa caratteristica è particolarmente interessante per chi cerca un’opzione ecologica e conveniente dal punto di vista dei costi di carburante. Inoltre, con l’impianto GPL già installato, gli acquirenti possono godere immediatamente dei benefici economici e ambientali senza dover affrontare ulteriori modifiche post-acquisto, poiché anche gli aspetti burocratici vengono gestiti prima della consegna.

4. JEEP AVENGER HA UN DESIGN INTELLIGENTE

La Jeep Avenger si distingue anche per il suo design moderno e accattivante, che combina stile e funzionalità. Il tipico aspetto da Jeep è modellato su linee scolpite e un profilo robusto che richiamano il desiderio di avventura e libertà. Di qualsiasi avventura si tratti, la Jeep Avenger può contare sul ben ponderato equilibrio tra stile e funzionalità. Infatti, iI design è lo stesso della Jeep Avenger Full-Electric, pensato per evitare graffi e ammaccature, preservando così l’aspetto nel tempo.

5. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA SULLA JEEP AVENGER

La Jeep Avenger è dotata di numerose tecnologie ADAS che migliorano l’esperienza di guida e la sicurezza, anche oltre i sistemi obbligatori dal 2024 sulle auto nuove. Ad esempio, tra gli altri, i fari anteriori Full LED di serie su tutte, il Cruise Control adattivo, la guida semi-autonoma (SAE L2) e il Blind Spot Monitoring in base all’allestimento. Queste tecnologie non solo aumentano la sicurezza durante la guida, ma rendono anche ogni viaggio più confortevole e rilassato. Inoltre, l’infotainment con schermi touch da 10,25 pollici offre connettività avanzata con Apple Carplay / Android Auto wireless, permettendo agli utenti di rimanere sempre connessi fin dall’allestimento di ingresso Longitude.