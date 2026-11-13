Green Deal UE auto elettrica: opportunità per nuovi posti di lavoro, si diceva…

Lo tsunami abbattutosi sull’auto in Germania e in UE, che comprende l’alert Mercedes delle scorse ore, impone una riflessione oggettiva. Occorre tornare al dicembre 2019, quando l’Unione Europea lanciò il Green Deal. All’epoca, la transizione verso la mobilità elettrica fu presentata dalle istituzioni comunitarie, dai sindacati e dalle associazioni ambientaliste come una straordinaria occasione di rilancio industriale. Secondo le stime più accreditate di allora, la creazione di una filiera europea delle batterie e lo sviluppo delle tecnologie a zero emissioni avrebbero compensato ampiamente il declino del motore endotermico, sino al ban 2035. Così da generare milioni di nuovi posti di lavoro qualificati.

GREEN DEAL UE AUTO ELETTRICA: FLOP DELLE STIME

A distanza di 7 anni, però, i dati reali restituiscono uno scenario diverso, fatto di rallentamenti, crisi produttive e tagli occupazionali. La domanda molto debole di vetture a corrente è inoltre sostenuta soprattutto dalle Case cinesi: improprio che nel Continente si festeggi per l’avanzata del Dragone a discapito dell’Europa. Ma ecco le stime rosee del tempo.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, presentando il Green Deal europeo l’11 dicembre 2019, lo definì la “nuova strategia di crescita” dell’Unione, sottolineando come la transizione ecologica potesse coniugare la riduzione delle emissioni di CO2 (allo scarico della macchina, non nel ciclo vita) con la creazione di nuovi posti di lavoro e opportunità economiche. Il leader ribadì il principio secondo cui “nessuno sarebbe stato lasciato indietro“, richiamando la necessità di accompagnare i territori e i lavoratori maggiormente esposti ai costi della trasformazione attraverso strumenti dedicati, tra cui il Just Transition Fund, nell’ambito del più ampio Just Transition Mechanism.

Maros Sefcovic (vicepresidente della Commissione UE – European Battery Alliance): sostenne lo sviluppo di una filiera europea integrata delle batterie, dalla disponibilità delle materie prime alla produzione e al riciclo. Nel 2019, si quantificò il potenziale del mercato europeo delle batterie in un valore fino a 250 miliardi di euro annui a partire dal 2025, associandovi una potenziale creazione di 3-4 milioni di posti di lavoro. Tali stime, riportate nel rapporto COM(2019) 176 e nella relativa documentazione informativa, rappresentavano previsioni di sviluppo industriale e occupazionale.

LA PROFEZIA DI TIMMERMANS

Frans Timmermans (vicepresidente esecutivo per il Green Deal): spinse per la riconversione industriale europea verso le tecnologie a basse e zero emissioni, considerandola una condizione strategica per preservare la competitività dell’industria europea di fronte alla concorrenza internazionale. In particolare, promosse la trasformazione del settore automobilistico verso la mobilità elettrica e digitale, evidenziando le opportunità occupazionali legate alla produzione di batterie, alle infrastrutture di ricarica, alla generazione elettrica e alle nuove tecnologie.

La Commissione riconosceva tuttavia che tale trasformazione avrebbe comportato anche perdite di posti di lavoro nei comparti tradizionali, rendendo necessari investimenti nella formazione e nella riqualificazione professionale affinché i nuovi impieghi potessero assorbire almeno parte dei lavoratori coinvolti.

QUALCHE PREVISIONE TROPPO VERDE

William Todts, direttore esecutivo di Transport & Environment (T&E), evidenziò nel 2018-2019 che la transizione verso la mobilità elettrica avrebbe potuto produrre importanti benefici occupazionali ed economici per l’Europa: 206.000 nuovi posti di lavoro netti entro il 2030. La ricerca prevedeva inoltre una riduzione delle importazioni petrolifere europee di 49 miliardi di euro nel 2030 e una crescita del PIL dello 0,2% annuo. Era necessario sviluppare una produzione europea di batterie e tecnologie per la mobilità elettrica, così da trattenere sul territorio europeo i benefici industriali e occupazionali della transizione.

OCCUPAZIONE, SI TEME IL PEGGIO

Adesso, invece, secondo uno studio della società di consulenza Roland Berger, entro il 2030 l’industria automobilistica tedesca potrebbe perdere almeno 200.000 posti di lavoro. Tra i fattori della crisi figurano l’intensificarsi della concorrenza cinese, la perdita di redditività sul mercato asiatico e gli elevati costi di produzione in Germania. Proprio la nazione che ha spinto per il Green Deal nel 2019 e che ora fa retromarcia.

A livello UE, le stime sulla disoccupazione fra auto e indotto sono drammatiche: stando a un rapporto di Eurofound, tra il 2024 e l’inizio del 2025 sono stati annunciati tagli che riguardano circa 106.000 posti di lavoro. Ancora più preoccupante il dato relativo ai fornitori europei: secondo l’associazione CLEPA, nel biennio 2024-2025 sono stati annunciati complessivamente 104.000 esuberi.