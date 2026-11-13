Auto elettriche e sicurezza: dalla batteria ai sistemi di assistenza alla guida

Airbag, freni, tenuta di strada: sono probabilmente le prime cose a cui si pensa quando si parla della sicurezza di un’automobile. Ma c’è molto altro, soprattutto se la vettura è completamente elettrica. In questo caso, accanto ai dispositivi di sicurezza comuni alle altre motorizzazioni, entrano in gioco elementi specifici, come la batteria ad alta tensione e i sistemi che ne controllano il funzionamento.

LA BATTERIA È PROTETTA IN CASO DI INCIDENTE?

Nelle auto elettriche, la batteria di trazione si trova generalmente sotto il pianale, racchiusa in una struttura che ha anche il compito di proteggerla dagli urti. Questa collocazione permette di mantenere il baricentro relativamente basso, con possibili benefici per la stabilità del veicolo.

La protezione non è soltanto meccanica. Il BMS (Battery Management System) sorveglia costantemente alcuni parametri della batteria, tra cui temperatura e livello di carica. In caso di incidente, appositi dispositivi possono inoltre interrompere il collegamento elettrico ad alta tensione, riducendo il rischio di ulteriori problemi.

La presenza di componenti ad alta tensione richiede comunque precauzioni specifiche. Per questo, eventuali riparazioni o controlli sull’impianto devono essere effettuati da personale qualificato.

FRENATA E TENUTA DI STRADA: QUALI DIFFERENZE?

Il peso della batteria e la sua posizione influiscono sul comportamento della vettura, ma sarebbe sbagliato attribuire alla sola propulsione elettrica una maggiore sicurezza. Contano anche pneumatici, sospensioni, distribuzione dei pesi e dispositivi elettronici di controllo.

Durante i rallentamenti interviene la frenata rigenerativa, che recupera una parte dell’energia altrimenti dispersa. Il suo funzionamento viene coordinato con quello dei freni tradizionali, indispensabili soprattutto quando è necessaria una decelerazione più intensa.

C’è poi la risposta del motore elettrico, capace di fornire rapidamente coppia alle ruote. Su fondi con poca aderenza, come l’asfalto bagnato, i sistemi di controllo della trazione contribuiscono a gestire questa erogazione.

GLI ADAS AIUTANO DAVVERO A PREVENIRE GLI INCIDENTI?

Una parte importante della sicurezza dipende oggi dai sistemi di assistenza alla guida, conosciuti come ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Telecamere, radar e altri sensori permettono alla vettura di riconoscere determinate situazioni di pericolo e, in alcuni casi, intervenire.

La frenata automatica d’emergenza, per esempio, può contribuire a evitare una collisione o a ridurne le conseguenze. Altri dispositivi sorvegliano gli angoli ciechi oppure aiutano a mantenere la corretta posizione nella corsia.

Queste tecnologie non sono riservate alle vetture elettriche e, soprattutto, non rendono superflua l’attenzione del conducente.

LEXUS RZ: UN ESEMPIO DI SICUREZZA INTEGRATA

Tra i SUV Full Electric dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida c’è Lexus RZ, equipaggiato con il Lexus Safety System+.

Il sistema pre-collisione utilizza telecamera e radar per individuare possibili ostacoli e può intervenire sulla frenata. L’assistenza al mantenimento della corsia aiuta invece il conducente a seguire la traiettoria corretta. Merita una menzione anche e-Latch con Safe Exit Assist: grazie ai sensori che controllano gli angoli ciechi, il sistema contribuisce a impedire l’apertura delle portiere quando sopraggiungono veicoli o ciclisti.

Nel 2023 Lexus RZ ha ottenuto cinque stelle nei test Euro NCAP, il massimo punteggio previsto dalle valutazioni indipendenti sulla sicurezza automobilistica.

La sicurezza delle vetture elettriche non dipende dunque da una singola tecnologia, ma da un insieme di soluzioni che riguardano sia la struttura del veicolo sia la prevenzione degli incidenti.