Fiat Pandissima: come sarà il nuovo Suv e quando esce

Evidentemente in casa Fiat ci tengono a confondere gli utenti: e così dopo la Panda, la Pandina e la Grande Panda, prossimamente vedremo all’opera anche la Fiat Pandissima, anche se il nome potrebbe non essere quello definitivo. Ma di che parliamo? Parliamo del nuovo Suv di segmento C del marchio torinese che si annuncia particolarmente economico, con prezzi a partire da 20.000 euro per il modello base. Ma, nei dettagli, come sarà la Fiat Pandissima e quando esce? Scopriamo in base alle informazioni attualmente disponibili.

COME SARÀ LA FIAT PANDISSIMA

Come detto, la futura Fiat Pandissima sarà un Suv da 4,4 metri di lunghezza che andrà a posizionarsi nel segmento C, mantenendo comunque dimensioni compatte nel rispetto del limite massimo di 4,5 metri imposto dal CEO di Fiat, Olivier François. Questa scelta riflette l’intenzione di evitare sovrapposizioni con altri modelli del gruppo Stellantis, mantenendo un’identità ben definita. Il design della Pandissima dovrebbe riprendere alcuni elementi stilistici della nuova Grande Panda, come il frontale squadrato con gruppi ottici a LED dalla firma luminosa sottile e un’estetica robusta e massiccia. Le linee squadrate, già apprezzate nel concept Giga Panda presentato a fine febbraio 2024, conferiranno al veicolo un aspetto imponente ma funzionale, ideale per chi cerca un Suv spazioso ma senza eccessi. Alcuni rumors suggeriscono anche una possibile variante a sette posti, che amplierebbe ulteriormente la versatilità del modello, rendendolo appealing per famiglie numerose.

FIAT PANDISSIMA: MOTORE IBRIDO ED ELETTRICO

La Pandissima sarà sviluppata su piattaforma Smart Car, già utilizzata con successo sulla Grande Panda e su altri modelli del gruppo Stellantis come la Citroën C3 Aircross. Questa architettura multienergia permetterà a Fiat di offrire una gamma di motorizzazioni diversificata, in linea con le esigenze del mercato e le normative ambientali. Tra le opzioni più probabili troviamo:

una versione mild-hybrid , equipaggiata con il motore tre cilindri turbo 1.2 litri da 136 CV, abbinato a un’unità elettrica da 29 CV integrata in un cambio automatico a 6 rapporti;

, equipaggiata con il motore tre cilindri turbo 1.2 litri da 136 CV, abbinato a un’unità elettrica da 29 CV integrata in un cambio automatico a 6 rapporti; una variante 100% elettrica, che potrebbe condividere il propulsore da 113 CV e la batteria da 44 kWh della Grande Panda, offrendo un’autonomia di circa 320 km (ciclo WLTP). Non è escluso che, viste le dimensioni maggiori, Fiat opti per una batteria di capacità superiore per garantire prestazioni più competitive.

L’obiettivo di Fiat/Stellantis è chiaro: proporre un Suv dal buon rapporto qualità-prezzo, essenziale ma ben equipaggiato, capace di competere con rivali low cost come la Dacia Duster. Gli interni, pur senza dettagli ufficiali, potrebbero ispirarsi alla semplicità funzionale della Grande Panda, con un sistema infotainment moderno e soluzioni pratiche per la guida di tutti i giorni. In questa foto possiamo ammirare un render della Pandissima realizzato dal sito spagnolo Motor.es sulla base delle indiscrezioni fin qui uscite.

QUANDO ESCE LA FIAT PANDISSIMA?

Il debutto ufficiale della Fiat Pandissima è atteso per l’estate del 2025, probabilmente tra giugno e agosto, mentre il lancio sul mercato è previsto entro la fine dell’anno, verosimilmente tra ottobre e dicembre, o al massimo nei primissimi mesi del 2026. Questo timing serrato suggerisce che i lavori siano in fase avanzata: non è da escludere che presto emergano le prime foto spia dei prototipi su strada, offrendo un’anteprima più concreta del design definitivo.

La produzione dovrebbe avvenire nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, consentendo di ottimizzare i costi e proporre un prezzo competitivo. Le stime preliminari collocano il prezzo base intorno ai 20.000 euro per la mild-hybrid e ai 26/27.000 euro per l’elettrica.

L’auto sarà venduta non solo in Europa ma anche in altri mercati. Per quanto riguarda infine il nome, Pandissima non è ancora la scelta definitiva. Sebbene sia stato citato dallo stesso CEO François, molti pensano che alla fine si opterà per il nome di un altro animale più grande del Panda. Non ci resta che aspettare.