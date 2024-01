Dacia Duster 2024: ecco il listino completo degli allestimenti

A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, la Dacia Duster 2024 è pronta al debutto sul mercato italiano. Il SUV di casa Dacia, da tempo punto di riferimento del mercato delle quattro ruote, grazie a un prezzo accessibile e a una gamma sempre molto articolata, sia in termini di allestimenti che di motorizzazioni, sarà ordinabile da marzo 2024, con consegne previste nel corso dell’estate. In attesa dell’apertura degli ordini, è stato annunciato oggi il prezzi di tutte le versioni della Dacia Duster 2024, la nuova generazione del SUV del marchio.

ALLESTIMENTI DACIA DUSTER 2024

Prima di entrare nei dettagli relativi al listino della Dacia Duster 2024, andiamo a riepilogare gli allestimenti del SUV. Il nuovo modello di Dacia sarà ordinabile in Italia in queste versioni con la possibilità, per i clienti, di scegliere l’allestimento più adatto alle proprie esigenze tra queste opzioni:

Essential

Expression

Journey

Extreme

Solo l’allestimento Essential è abbinabile a una motorizzazione. Per gli altri, invece, ci sono almeno tre diverse opzioni da considerare.

MOTORI DACIA DUSTER 2024

I quattro allestimenti della Duster di nuova generazione potranno essere abbinati a quattro diverse motorizzazioni:

ECO-G 100 con motore 1.0 turbo benzina/GPL da 101 CV; con il funzionamento GPL è possibile ottenere una riduzione media del 10% per le emissioni di CO2 rispetto a un benzina equivalente

con motore 1.0 turbo benzina/GPL da 101 CV; con il funzionamento GPL è possibile ottenere una riduzione media del 10% per le emissioni di CO2 rispetto a un benzina equivalente Tce 130 con un 1.2 turbo benzina tre cilindri con sistema mild hybrid da 48 V e potenza massima di 130 CV

con un 1.2 turbo benzina tre cilindri con sistema e potenza massima di 130 CV Tce 130 4×4 con un 1.2 turbo benzina tre cilindri con sistema mild hybrid da 48 V e potenza massima di 130 CV; questa è l’unica versione del SUV con trazione integrale

con un 1.2 turbo benzina tre cilindri con sistema e potenza massima di 130 CV; questa è l’unica versione del SUV con HYBRID 140 con motore 1.6 quattro cilindri e sistema Full Hybrid con due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh per una potenza complessiva di 140 CV; questa motorizzazione è dotata di cambio automatico con innesto a denti privo di frizione

Con la nuova generazione, la Dacia Duster dice addio alle motorizzazioni diesel.

PREZZO DACIA DUSTER 2024 ESSENTIAL

La versione base della gamma della Dacia Duster 2024 è rappresentata dall’allestimento Essential. Si tratta di una variante con una dotazione di serie che include AEBS / ABS /ESP, alzacristalli elettrici anteriori, aria condizionata manuale e computer di bordo con schermo TFT da 3,5 pollici. Ci sono anche i sensori di parcheggio posteriori, il volante Soft Feel, il Media Control, con Bluetooth, e il sistema Intelligent Speed Assist, con regolatore e limitatore di velocità.

La nuova Dacia Duster 2024 in versione Essential è disponibile in abbinamento a una sola motorizzazione. Quest’allestimento, infatti, è ordinabile con il motore Eco-G 100 con alimentazione bifuel benzina/GPL che rappresenta uno dei principali punti di riferimento della gamma del SUV.

Prezzo Dacia Duster 2024 Essential ECO-G 100, 19.700 euro;

PREZZO DACIA DUSTER 2024 EXPRESSION

La gamma della nuova Dacia Duster 2024 presenta poi l’allestimento Expression, decisamente più ricco rispetto alla versione Essential. Questa seconda variante del SUV va ad aggiungere il Media Display da 10 pollici con radio DAB e smartphone replication oltre alla retrocamera di parcheggio, al sensore pioggia e agli alzacristalli elettrici. Da notare anche i cerchi in lega diamantati da 17 pollici, le maniglie in tinta con la carrozzeria e le sellerie specifiche.

La versione Expression della Dacia Duster 2024 è disponibile con un listino di partenza di 21.400 euro e con la possibilità di scegliere tra quattro varianti: Eco-G 100, Tce 130, Tce 130 4×4 e HYBRID 140. Questi sono i prezzi:

Prezzo Dacia Duster 2024 Expression ECO-G 100, 21.400 euro;

Prezzo Dacia Duster 2024 Expression Tce 130, 22.900 euro;

Prezzo Dacia Duster 2024 Expression Tce 130 4×4, 25.400 euro;

PrezzoDacia Duster 2024 Expression HYBRID 140, 26.400 euro;

PREZZO DACIA DUSTER 2024 JOURNEY

Per la clientela più esigente c’è l’allestimento Journey che va ad arricchire ulteriormente la dotazione di serie della Dacia Duster 2024. Tra i nuovi elementi disponibili c’è il Media Nav live con touchscreen da 10,1 pollici e 6 altoparlanti. Da notare anche il freno di stazionamento elettrico, i fari fendinebbia, il climatizzatore automatico, il Keyless entry oltre ai cerchi in lega da 18 pollici diamantati, le barre tetto e i retrovisori in grigio megalite e i vetri posteriori oscurati.

La Dacia Duster 2024 in versione Journey è disponibile in tre diverse varianti: Eco-G 100, Tce 130 e HYBRID 140. A differenza della Expression , in questo caso non c’è la Tce 130 4×4. Ecco i prezzi:

Prezzo Dacia Duster 2024 Journey ECO-G 100, 22.900 euro;

Prezzo Dacia Duster 2024 Journey Tce 130, 24.400 euro;

Prezzo Dacia Duster 2024 Journey HYBRID 140, 27.900 euro;

PREZZO DACIA DUSTER 2024 EXTREME

A completare la gamma della Dacia Duster 2024 troviamo la versione Extreme. L’allestimento top del SUV di casa Dacia deriva dall’Expression ma aggiunge varie personalizzazioni al design come le barre tetto modulari, i cerchi neri semi- diamantati con coprimozzo rame da 17 pollici, i dettagli in rame per la carrozzeria, i vetri posteriori oscurati e le sellerie specifiche. La dotazione include anche il clima automatico, il sistema Keyless entry, il sedile conducente a regolazione lombare, passeggero regolabile in altezza e i fari fendinebbia.

La versione Extreme ha quattro varianti:Eco-G 100, Tce 130, Tce 130 4×4 e HYBRID 140. Questo è il listino completo:

Prezzo Dacia Duster 2024 Extreme ECO-G 100, 22.900 euro;

Prezzo Dacia Duster 2024 Extreme Tce 130, 24.400 euro;

Prezzo Dacia Duster 2024 Extreme Tce 130 4×4, 26.900 euro;

Prezzo Dacia Duster 2024 Extreme HYBRID 140, 27900 euro;

DISPONIBILITA’ DACIA DUSTER 2024

La nuova generazione di Dacia Duster sarà ordinabile dal prossimo mese di marzo 2024. Il debutto della nuova versione del SUV in tutte le concessionarie italiane è programmato, invece, per l’estate del 2024, con tutti e quattro gli allestimenti e tutte e quattro le motorizzazioni previste per la gamma. Per il momento, la casa non ha ancora ufficializzato alcuna promozione lancio.