Fiat Grande Panda: quanto costa con l’offerta di Novembre?

La Fiat Grande Panda ha segnato il ritorno del marchio torinese nel segmento B, dopo l’addio della Punto, ricevendo un’ottima risposta dal mercato grazie alla varietà della gamma, disponibile in versione benzina, ibrida ed elettrica, e ai prezzi tutto sommato competitivi. In base ai dati Unrae dei primi dieci mesi 2026, la Grande Panda risulta il quarto modello più venduto in Italia, dopo Pandina, Jeep Avenger e Sandero, con circa 33 mila registrazioni. Ma, di preciso, quanto costa la Fiat Grande Panda? Scopriamolo anche con le offerte attualmente in corso.

LISTINO PREZZI 2026 FIAT GRANDE PANDA

Fiat Grande Panda è disponibile in ben 15 allestimenti, distribuiti tra quattro a benzina, quattro con motore mild-hybrid e sette con propulsore 100% elettrico. La versione ibrida monta u+n motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri da 110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT easy drive, mentre la versione elettrica può disporre di una batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV), a cui è stata da poco affiancata una più potente da 54 kWh. La versione termica propone invece un turbo benzina da 1.2 cc e 100 CV. Ecco il listino prezzi completo aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Grande Panda 1.2 100 CV S&S Pop: 17.900 €

Grande Panda 1.2 100 CV S&S Icon: 19.650 €

Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Pop: 20.400 €

Grande Panda 1.2 100 CV S&S Business: 20.900 €

Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Icon: 22.150 €

Grande Panda 1.2 100 CV S&S La Prima: 22.650 €

Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Business: 23.400 €

Grande Panda 44 kWh Pop: 23.900 €

Grande Panda 44 kWh Red: 24.900 € (esaurimento scorte)

Grande Panda 1.2 Hybrid 110 S&S La Prima: 25.150 €

Grande Panda 44 kWh Icon: 25.650 €

Grande Panda 54 kWh Pop: 25.900 €

Grande Panda 54 kWh Icon: 27.650 €

Grande Panda 44 kWh La Prima: 28.650 €

Grande Panda 54 kWh La Prima: 30.650 €.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

FIAT GRANDE PANDA BENZINA: LO SCONTO ANCHE SENZA USATO

Fino al 26 novembre 2026 c’è la possibilità di acquistare la Fiat Grande Panda a benzina pagandola meno del previsto grazie allo sconto Fiat che non prevede permuta o rottamazione di un’auto usata, quindi è aperto a tutti. La promozione consente infatti di pagare la Grande Panda 1.2 100 CV S&S Pop, in listino a 17.900 €, soltanto 15.900 € oppure 14.950 euro scegliendo la formula con finanziamento.

Dettagli della promozione

Prezzo di listino: 17.900 €

Sconto Fiat per tutti: -2.000 €

Ulteriore sconto in caso di finanziamento: -950 €

Prezzo scontato: 15.900 € / 14.950 € (oltre oneri finanziari).

Il finanziamento prevede un anticipo di 2.747 €, 35 rate mensili da 129 € ciascuna con TAN fisso 5,99% e TAEG 9,08% e rata finale da 10.639 €, oppure si può scegliere di sostituirla o restituirla. Solo in caso di restituzione o sostituzione alla scadenza contrattualmente prevista, viene addebitato un costo pari a 0,1 €/ km qualora il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Maggiori dettagli qui.

Offerta valida solo per clientela privata e su contratti stipulati fino al 26 novembre 2026, non cumulabile con altre iniziative in corso.

FIAT GRANDE PANDA IBRIDA ED ELETTRICA: OFFERTE CON FINANZIAMENTO

Per quanto riguarda invece le versioni ibride ed elettriche della Grande Panda, l’offerta del momento (sempre fino a fine novembre 2026) contempla nel primo caso il solo finanziamento, mentre per l’elettrica è richiesta anche la rottamazione di un veicolo usato. Ecco due esempi:

Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Pop

Prezzo di listino: 20.400 €

Sconto Fiat per tutti: -2.000 €

Ulteriore sconto in caso di finanziamento: -950 €

Prezzo scontato: 18.400 € / 17.450 € (oltre oneri finanziari).

Il finanziamento prevede un anticipo di 3.300 €, 35 rate mensili da 149 € ciascuna con TAN fisso 5,99% e TAEG 8,70% e rata finale da 12.202 €, oppure si può scegliere di sostituirla o restituirla. Solo in caso di restituzione o sostituzione alla scadenza contrattualmente prevista, viene addebitato un costo pari a 0,1 €/ km qualora il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Maggiori dettagli qui.

Grande Panda 44 kWh Pop

Prezzo di listino: 23.900 €

Sconto Fiat con rottamazione: -2.100 €

Ulteriore sconto in caso di finanziamento: -950 €

Prezzo scontato: 21.800 € / 20.850 € (oltre oneri finanziari).

Il finanziamento prevede un anticipo di 6.488 €, 35 rate mensili da 199 € ciascuna con TAN fisso 5,99% e TAEG 8,83% e rata finale da 10.538 €, oppure si può scegliere di sostituirla o restituirla. Solo in caso di restituzione o sostituzione alla scadenza contrattualmente prevista, viene addebitato un costo pari a 0,1 €/ km qualora il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Il veicolo da rottamare dev’essere fino a Euro 4. Maggiori dettagli qui.