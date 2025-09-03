Fiat Grande Panda a benzina: prezzo e offerta di settembre

La Fiat Grande Panda intende ‘aggredire’ il mercato con una versione completamente termica dal prezzo più accessibile rispetto alle già note varianti ibride ed elettriche, reso ancora più vantaggioso dall’offerta di settembre 2025. È stata infatti appena annunciata la Grande Panda con motore a benzina 1.2 da 100 cavalli, pensata come risposta alla richiesta degli automobilisti che cercano un veicolo economico senza rinunciare alla versatilità di una city car moderna.

FIAT GRANDE PANDA BENZINA A UN PREZZO COMPETITIVO PER IL MERCATO ITALIANO

Partiamo subito dal costo. La Fiat Grande Panda a benzina avrà un prezzo di partenza di circa 16.900 euro, rendendola una delle opzioni più economiche nel suo segmento. Questo posizionamento la pone in diretta competizione con la Dacia Sandero Stepway (che costa da 16.250 euro), nota per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Rispetto alla versione ibrida, che parte da 18.900 euro, la variante termica offre dunque un risparmio di 2.000 euro.

La scelta di proporre una versione esclusivamente a benzina con cambio manuale a sei rapporti riflette l’intenzione di Fiat di mantenere i costi contenuti, eliminando i componenti elettrificati presenti nelle versioni ibride. Questo modello si rivolge quindi a chi cerca un’auto pratica, spaziosa e accessibile, senza la complessità di un sistema ibrido o elettrico, ma con le stesse qualità estetiche e funzionali che hanno reso la Grande Panda un modello atteso con grande interesse.

FIAT GRANDE PANDA A BENZINA: ALLESTIMENTI E COLORAZIONI

Anche la Grande Panda a benzina è disponibile in quattro allestimenti distinti (Pop, Icon, La Prima e Business), ciascuna pensata per soddisfare esigenze e gusti diversi.

Pop : allestimento base, punta sulla praticità con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10″, supporto per smartphone e dotazioni di sicurezza complete (sei airbag, Lane Keeping Assist, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza conducente e sensori di parcheggio posteriori).

: allestimento base, punta sulla praticità con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10″, supporto per smartphone e dotazioni di sicurezza complete (sei airbag, Lane Keeping Assist, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza conducente e sensori di parcheggio posteriori). Icon : aggiunge fari anteriori e posteriori full LED e touchscreen da 10,25″ con mirroring wireless per smartphone, per uno stile e una connettività superiori.

: aggiunge fari anteriori e posteriori full LED e touchscreen da 10,25″ con mirroring wireless per smartphone, per uno stile e una connettività superiori. La Prima : al vertice della gamma, offre cerchi in lega da 17″, volante rivestito, plancia in materiale riciclato e sostenibile Bambox, vano portaoggetti superiore chiuso, climatizzatore automatico, navigazione integrata e sensori di parcheggio anteriori e retrocamera, per un’esperienza tecnologica completa.

: al vertice della gamma, offre cerchi in lega da 17″, volante rivestito, plancia in materiale riciclato e sostenibile Bambox, vano portaoggetti superiore chiuso, climatizzatore automatico, navigazione integrata e sensori di parcheggio anteriori e retrocamera, per un’esperienza tecnologica completa. Business: nasce dalla versione ed è pensata per i professionisti e le flotte aziendali, offrendo una dotazione tecnologica all’avanguardia e un design moderno ed esclusivo. Ad esempio al sistema di infotainment con schermo da 10,25”, aggiunge di serie la funzione di navigazione integrata. Inoltre, sono standard il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera e 3 prese USB-C.

Tutti gli allestimenti sono disponibili in sette colorazioni: Rosso Passione, Bianco Gelato, Azzurro Acqua, Blu Lago, Giallo Limone, Nero Cinema, Bronzo Luna.

GRANDE PANDA A BENZINA: DATA DI USCITA E OFFERTA DI LANCIO

In Italia, la Fiat Grande Panda con motorizzazione turbo benzina da 1.2 e allestimento Pop è già ordinabile al prezzo di lancio di 14.950 euro con rottamazione, finanziamento Stellantis Financial Services Italia e prime consegne previste nel corso del primo trimestre del 2026. Ecco i dettagli della promozione di settembre 2025:

Prezzo di listino: 16.900 euro

Sconto Fiat in caso di rottamazione di una vettura fino a Euro 4: 1.000 euro

Ulteriore sconto in caso di finanziamento: 950 euro

Prezzo con rottamazione: 15.900 euro

Prezzo con rottamazione e finanziamento: 14.950 euro

Anticipo: 3.357 euro

Rate mensili: 35 da 141 euro ciascuna (Tan fisso 5,99%, Taeg 9,17%)

Rata finale: 9.404,5 euro, altrimenti si è liberi di sostituirla o restituirla.

Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 30 settembre 2025. Maggiori informazioni qui.

MOTORE FIAT GRANDE PANDA A BENZINA

Come già anticipato, la Fiat Grande Panda a benzina è equipaggiata con un motore tre cilindri 1.2 Turbo, capace di erogare 100 cavalli e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Con tecnologia Start&Stop per una maggiore efficienza in città, la versione termica offre un’esperienza di guida tradizionale e intuitiva, ideale per chi cerca semplicità, praticità ed economia di utilizzo.

Sul piano estetico, la vettura mantiene il design neo-retrò che richiama la Panda originale degli anni ’80, con linee squadrate e dettagli moderni come gli esclusivi fari LED PXL, che donano al frontale un aspetto iconico e immediatamente riconoscibile, i fanali posteriori a forma di cubo e la scritta PANDA in rilievo 3D sulle portiere. Anche gli interni offrono un’ottima abitabilità per le spalle, soluzioni di stivaggio flessibili e tecnologie intuitive pensate per la vita quotidiana.