Macchine piccole: 10 modelli che costano poco

Vi piacciono le macchine piccole? Ecco 10 modelli che costano poco e che potrebbero costare ancora meno usufruendo degli incentivi auto 2021

Le macchine piccole hanno sempre un grande appeal perché costano poco (non sempre ma spesso è così), perché si districano bene nel traffico e perché si parcheggiano più facilmente. Ovviamente non sono adatte a chi ha esigenze di spazio sia nell’abitacolo che nel bagagliaio, ma per il resto hanno davvero pochi difetti. A beneficio dei nostri lettori vediamo quali sono, al momento, i 10 modelli di auto piccole che costano meno usando come parametri una lunghezza massima di 380 cm (per farsi un’idea: la 500 ne misura 357, la Panda Cross 370) e un prezzo di listino del nuovo non superiore a 20.000 euro. Prezzo che però si può abbattere usufruendo dei nuovi incentivi auto 2021 o delle offerte con rottamazione delle varie case. Prezzi aggiornati al 28 luglio 2021.

CITROEN C1

Rispettando i nostri parametri di riferimento si può acquistare la Citroen C1 sia a 3 che a 5 porte e anche nell’allestimento Airscape.

La Citroen C1 a 3 porte è lunga appena 346 cm ed è omologata per 4 posti. Rientrano nella nostra ricerca di macchine piccole due versioni a benzina, la C1 1.0 VTi72 S&S Feel da 12.500 euro e la C1 1.0 VTi72 S&S Shine da 13.250 euro.

La C1 a 5 porte è invece disponibile in 7 versioni a benzina, con prezzi che oscillano tra 11.650 euro della 1.0 VTi72 S&S Live e 14.850 euro della 1.0 VTi72 S&S JCC+. Anche la Citroen C1 a 5 porte è omologata per 4 ed è lunga 346 cm.

Infine la C1 Airscape 5 porte, con tettuccio apribile di serie, che ha le stesse misure degli altri allestimenti ed è proposta nelle versioni a benzina 1.0 VTi72 S&S Shine e 1.0 VTi72 S&S Shine Neo Patentati entrambe a partire da 15.150 euro.

KIA PICANTO

Aumentiamo leggermente i cm presentando la Kia Picanto: nei limiti che ci siamo posti troviamo 10 versioni a benzina (da 12.950 a 17.650 a seconda dell’allestimento) e 4 GPL (prezzi da 14.500 a 17.200). Normalmente la Picanto è lunga 359 cm, ad esclusione della versione X-Line, disponibile sia a benzina che GPL, che ne misura 367. Tutte comunque omologate per 5 passeggeri.

MAHINDRA KUV100 NXT

Ma come, direte voi, nella lista delle macchine piccole ci mettete anche un SUV? Ebbene sì, ma solo perché l’indiana Mahindra KUV100 NXT è compattissima e misura non più di 370 cm di lunghezza, con 3 porte ma omologata per 5 posti. Ci sono due versioni a benzina (1.2 K6+ da 12.930 euro e 1.2 K8 da 14.930 euro) e le omologhe versioni bifuel GPL rispettivamente a 14.690 e 16.690 euro.

PEUGEOT 108

Come la C1 anche la Peugeot 108 è disponibile a 3 o a 5 porte. Nel primo caso abbiamo 4 versioni a benzina con prezzi da 12.950 a 14.000 euro (lunghezza 347 cm, omologata per 4 posti); nel caso della 5 porte, invece, le versioni sono addirittura 14, tutte a benzina, con prezzi da 13.450 a 16.150 euro (stessi posti e dimensioni). Ci sono anche alcuni allestimenti cabrio.

HYUNDAI I10

Planata sul mercato italiano nel 2019, la nuova Hiundai i10 può essere acquistata con motorizzazioni benzina (ben 7 allestimenti con prezzi da 13.050 a 17.950 euro) o GPL (3 da 14.900 a 16.500 euro). Piuttosto comoda, nonostante le dimensioni ridotte, grazie alle 5 porte e alla lunghezza di 367 cm che autorizzano fino a 5 tra conducente e passeggeri.

RENAULT TWINGO

3 porte, 4 posti e una lunghezza di 361 cm: è quanto può offrire la nuova Renault Twingo 1.0 SCE 65, disponibile negli allestimenti Life, Zen, Intens e Vibes, tutti a benzina. E il prezzo? Questa macchina piccola costa da 13.750 euro a 16.800 euro dell’allestimento più completo Vibes, che ha di serie i sensori di parcheggio, l’avviso del cambio di corsia, il cruise control e i vetri oscurati.

FIAT PANDA

Non può esserci un’elenco di macchine piccole che costano poco senza la Fiat Panda, disponibile addirittura in tre versioni, Life, Sport e Cross.

La Panda Life è lunga 365 cm, ha 5 porte e 4 posti. Per quanto riguarda l’alimentazione c’è solo l’imbarazzo della scelta: benzina 0.9 TwinAir Turbo 85cv Wild 4×4 da 17.800 euro, GPL 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower e 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower City Life rispettivamente da 15.200 e 16.200 euro, 0.9 TwinAir Turbo N. P. City Life a metano da 17.350 euro e le due mild-hybrid 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid e 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City Life da 14.000 e 15.000 euro.

Stesse dimensioni e caratteristiche per la Panda Sport, ma due sole versioni che rientrano nei nostri parametri: la 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower Sport GPL da 17.000 euro e la 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Sport (mild-hybrid) da 15.800 euro.

E poi la più ‘aggressiva’ Panda Cross che in base all’allestimento può essere leggermente più lunga degli altri modelli, pur mantenendo le 5 porte e i 4 posti. Nello specifico la 0.9 TwinAir Turbo 85cv 4×4 City Cross a benzina (19.400 euro) è lunga 368 cm, la 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower City Cross GPL (17.800 euro) e la 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower Cross GPL (18.600 euro) addirittura 370 cm, la 0.9 TwinAir Turbo N. P. Cross (19.750 euro) e la 0.9 TwinAir Turbo N. P. City Cross (18.950 euro), entrambe a metano, misurano 365 cm e infine le mild-hybrid 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City Cross (16.600 euro) e 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Cross (17.400 euro) di nuovo 370 cm.

VOLKSWAGEN UP!

Chi preferisce la Volkswagen Up! può scegliere tra la versione a 3 o a 5 porte, in entrambi i casi con motorizzazione benzina e metano.

La Up! a 3 porte costa da 14.800 euro a 17.300 euro se a benzina e 17.000 euro tondi tondi nell’unico allestimento a metano 1.0 50kW eco up! move up! BMT. Le misure sono sempre le stesse: 360 cm di lunghezza, 3 porte e 4 posti omologati.

Come preannunciato anche la Up! e 5 porte è spinta da motori benzina o metano: nel primo caso ci sono 4 versioni da 15.200 a 17.700 euro, nel secondo un solo allestimento da 17.400 euro. Anche la 5 porte è lunga 360 cm ed è per 4 occupanti a bordo.

TOYOTA AYGO CONNECT

Dal Giappone l’utilitaria Toyota Aygo Connect solo con versioni a benzina, ben 12, con prezzi oscillanti da 15.000 euro dell’allestimento 1.0 VVT-i x-play a 18.700 dei modelli 1.0 VVT-i x-clusiv MMT e 1.0 VVT-i x-clusiv red style MMT: quest’ultimo può vantare, di serie, la frenata automatica di emergenza, il cambio automatico, i sedili in pelle e la telecamera. Con appena 346 cm di lunghezza (e 3 porte e 4 posti) l’Aygo Connect è una delle auto più piccole sul mercato.

FIAT 500

Concludiamo questa lista di 10 modelli di macchine piccole che costano poco con la Fiat 500, anche nella versione scoperta, che misura sempre 357 cm, ha 3 porte e può ospitare fino a 4 persone. La scelta è tra 500 coupé con motori GPL (da 17.350 a 19.250 euro) e mild-hybrid (da 15.950 a 18.850 euro) e la 500 cabrio, denominata 500C, nei due allestimenti mild-hybrid 1.0 70cv Ibrido Connect (19.850 euro) e 1.0 70cv Ibrido Cult (18.450 euro).

P.S. Avrete sicuramente notato che manca la macchina piccola per eccellenza, ossia la Smart ForTwo. Ma non si tratta di una dimenticanza: pur essendo veramente minuscola (appena 267 cm di lunghezza, la ForFour invece va già per i 349) ha un prezzo di listino troppo alto per i nostri parametri, essendo ormai prodotta solo in versione elettrica. L’entry-level EQ 60kW Pure costa infatti 25.210 euro, un prezzo che tuttavia può scendere parecchio, arrivando di gran lunga sotto i 20.000 euro, grazie agli incentivi statali per le auto elettriche.