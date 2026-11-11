Cina, vendite interne auto in affanno: brutta notizia per l’Europa?

Si stima che le Case cinesi nel 2026 vendano in patria meno di 19 milioni di auto: un crollo, si scende a livelli visti solo nel 2014: la previsione è della China Association of Automobile Manufacturers. I motivi? Domanda debole, dovuta a sua volta a numerosi fattori sui cui gli esperti si interrogano. Di qui l’esigenza dei costruttori del Dragone di invadere l’Unione Europea e il resto del mondo: spedizioni per l’intero anno previste superiori a 11 milioni di unità. La notizia che arriva da Pechino è pertanto pessima per Bruxelles, impantanata in una mole di cavilli con percentuali di ribasso rispetto al -100% di emissioni CO2 2035: per adesso siamo all’eliminazione del ban termico con un -87,5%. Ma dal tutto elettrico si potrebbe crollare a numeri via via inferiori in rapporto al numero di disoccupati automotive post Green Deal UE.

OFFENSIVA PODEROSA DELLA CINA AUTO IN UE

Marchi come BYD, MG, Chery e Geely possono sfruttare prezzi competitivi, economie di scala e una filiera delle batterie fortemente integrata. Il rischio per l’industria europea è una pressione crescente su quote di mercato, margini e occupazione.

Dietro l’offensiva commerciale della superpotenza asiatica c’è un sistema industriale che negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nello sviluppo degli accumulatori, nell’elettronica di bordo e nell’integrazione delle diverse fasi produttive. Un vantaggio competitivo che consente ai Gruppi di controllare i costi, accelerare i tempi di sviluppo e immettere sul mercato nuovi modelli con una rapidità difficilmente replicabile dai costruttori tradizionali.

A TUTTO AUTO IBRIDA

La Cina ha scavalcato gli inutili dazi UE sull’elettrico del 2024, anche aprendo fabbriche in Europa. E ha scommesso sull’ibrido tradizionale e sull’ibrido plug-in, che tanto piace nel Continente.

Il problema per i Gruppi auto UE non si esaurisce nelle vendite perse: una pressione eccessiva sui listini rischia di comprimere ulteriormente i margini industriali, proprio mentre le Case europee devono sostenere investimenti ingenti per rinnovare piattaforme, stabilimenti e catene di fornitura.

SPALLATA CINESE ALL’UE: IMMEDIATA INVASIONE DI PHEV

Nel terzo trimestre, le Case cinesi hanno accelerato la spedizione di veicoli ibridi (specie PHEV) verso l’Europa, anticipando l’entrata in vigore del nuovo “contingente” che ridurrebbe le importazioni (accordo immediatamente firmato dai funzionari orinetali).

In realtà, questo accordo fra Bruxelles e Pechino ha contorni oscuri, in quanto non si individuano con precisione i limiti: il tetto di 350.000 unità annue presenta zone d’ombra sulla ripartizione per produttore e sulle aliquote applicate al surplus.

Tra quote non ancora definite e verifiche doganali complesse, l’assenza di criteri trasparenti rischia di trasformare il tetto in una misura teorica, priva di reali sanzioni per i volumi in eccesso. Comunque, il Regno di Mezzo si è già attivato per prevenire grossi problemi: se le procedure burocratiche sono lente, il Celeste Impero ne profitta al volo.

REPUBBLICA POPOLARE SENZA FRENI IN UE

Il fenomeno dell’anticipo delle consegne ha portato le esportazioni cinesi di veicoli elettrificati a picchi record. Le aziende cinesi, per aggirare le restrizioni future e mantenere la stabilità dei ricavi, accelerano la localizzazione della produzione direttamente su suolo europeo, con joint-venture o acquisendo impianti locali.