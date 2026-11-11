Le soluzioni DIPA per le nuove esigenze di riparazione dei veicoli

Ogni giorno DIPA – azienda nel settore aftermarket da oltre 20 anni, specializzata nella fornitura di ricambi nuovi e revisionati- revisiona centinaia di componenti che sono giunti nei suoi laboratori a seguito di un’avaria. Questo lavoro non solo offre un punto di vista privilegiato sull’evoluzione tecnologica delle auto, ma promuove anche la ricerca di soluzioni riparative sempre in linea con le esigenze dei clienti.

QUANDO LA CASA SBAGLIA, LA ROTTURA È CATASTROFICA

Ne sono un esempio i kit distribuzione preassemblati con catena modificata per motori ex PSA 1.5 BlueHDi (codici DV5RC, DV5RD). Su questi motori, la catena originale da 7 mm aveva la tendenza ad allungarsi in modo anomalo creando scompensi nella fasatura e nei casi più gravi arrivando a rottura. In quest’ultima eventualità, i danni al motore potevano essere catastrofici non solo per gli alberi a camme, ma anche per il resto del motore.

Oltre alla catena, la lubrificazione non ottimale soprattutto in presenza di olio non conforme e le tolleranze elevate nella lavorazione degli alberi a camme contribuivano a creare la rottura del propulsore. Per ovviare al problema, da febbraio 2023, PSA ha introdotto sulle linee alcune modifiche significative: nuova catena di distribuzione da 8 mm; nuovi alberi a camme; nuovo tendicatena; nuovo coperchio/sede alberi a camme con passaggi dell’olio migliorati.



DIPA vende la modifica già preassemblata risolvendo un altro problema che poteva insorgere durante la lavorazione: la scarsa accuratezza del montaggio. In questo modo, officine di rettifica e meccanici possono fare affidamento su un componente davvero migliorato e che fa risparmiare il tempo della lavorazione, riversando sul cliente tutti i vantaggi di una riparazione davvero a regola d’arte.

MULTIAIR: UN LAVORO DA OROLOGIAIO

La possibilità di intervenire su un componente elettroidraulico come il modulo MultiAir delle vetture ex FCA (ora Stellantis) testimonia la versatilità di DIPA. Il sistema è noto per essere piuttosto esigente in termini di lubrificazione: basta un olio non conforme oppure trascuratezza nell’eseguire i tagliandi che ci si ritrova con motori che vanno a singhiozzo, perdono potenza oppure si avviano a stento. In questa eventualità, l’azienda piacentina è in grado di smontare il modulo e sottoporlo a una revisione certosina. Non è un lavoro per tutti a causa della quantità di piccoli componenti a tolleranze strettissime e i passaggi dell’olio capillari. Più che un lavoro da officina, sembra un compito da orologiaio. E sebbene una piccola parte dei MultiAir rotti non può essere aggiustata, quelli recuperabili ritornano a essere efficienti come prima dell’avaria.

ABS E MECCATRONICHE: NON SEMPRE COLPA DELL’ELETTRONICA

Ritornando nel campo della revisione dei componenti elettronici, una parte importante del lavoro di DIPA è dedicata alla riparazione dei gruppi ABS. Una frenata instabile o con una ruota che rimane bloccata, il pedale del freno che scende senza resistenza o la spia accesa sul quadro strumenti possono essere il sintomo di un sistema antibloccaggio che ha bisogno di cure. In questo caso il componente è formato da una parte idraulica (che modula la pressione) e una parte elettronica (che comanda il funzionamento). DIPA può revisionare sia l’una che l’altra e, trattandosi di un ricambio che impatta direttamente sulla sicurezza di marcia, il pezzo non viene rimesso in vendita se non ha superato una serie di rigorosi controlli, grazie anche a un banco di prova esclusivo che può riprodurre le condizioni di lavoro più gravose.

Una sinergia tra elettronica e idraulica la si trova pure nelle meccatroniche dei cambi automatici a doppia frizione. Quelli più diffusi sono del Gruppo Volkswagen/Audi: i sei marce con frizioni a bagno d’olio (DQ380/DQ381) e i sette marce con frizioni a secco (DQ200). Queste unità possono presentare una serie di problemi, più o meno gravi, che vanno dall’innesto dei rapporti troppo brusco o slittamento delle frizioni al blocco totale della vettura. La riparazione di questi componenti è piuttosto impegnativa e parte da un’attenta diagnosi volta a circoscrivere la causa dell’avaria. Nulla viene lasciato al caso: sia la parte idraulica sia quella elettronica vengono passate al setaccio nei laboratori DIPA e gli organi che non danno sufficiente garanzia di affidabilità, sostituiti. Un impegno che viene rinnovato giorno dopo giorno e che è alla base del lavoro quotidiano dell’azienda piacentina.