Che macchina comprare con 20.000 euro?

Vuoi comprare una macchina nuova ma il tuo budget non supera i 20.000 euro? Stai tranquillo perché le opzioni non mancano, anche se proprio di recente i prezzi medi delle auto hanno ‘sfondato’ quota 30.000. Per aiutarti nella scelta, con il listino alla mano abbiamo selezionato 10 modelli che offrono un buon mix di prezzo, praticità e comfort, perfetti per chi vuole spendere bene i propri soldi.

DACIA SANDERO (DA 13.950 €)

La Sandero è la regina delle ‘economiche’: spaziosa, pratica e con un motore 1.0 benzina da 65 CV che consuma poco. La versione base è super accessibile, ma con 20.000 euro puoi puntare a una variante GPL o più accessoriata. Ideale per chi bada al sodo.

CITROEN C3 (DA 15.900 €)

La nuova Citroen C3 è un gioiellino: design moderno, interni comodi e un motore 1.2 benzina da 83 CV che va alla grande. Con 20.000 euro prendi una versione ben equipaggiata, perfetta per giovani e famiglie. Un’auto che strizza l’occhio allo stile.

MITSUBISHI SPACE STAR (DA 15.900 €)

La Space Star è un’auto senza fronzoli, ma fa il suo dovere. Il motore 1.2 benzina da 71 CV è affidabile, e con 20.000 euro prendi una versione top di gamma con navigatore e cerchi in lega. Perfetta per chi cerca semplicità e risparmio.

FIAT PANDA (DA 15.950 €)

Un’icona italiana che non passa mai di moda, la Panda 2025 è fresca di restyling, con sistemi di assistenza alla guida migliorati. Il motore ibrido leggero 1.0 da 70 CV è perfetto per la città, e con il tuo budget puoi aggiungere qualche optional sfizioso.

KIA PICANTO (DA 16.800 €)

La Picanto è la cugina trendy della i10 (ne parleremo tra poco), con un look vivace e finiture curate. Il motore 1.2 benzina da 84 CV è scattante, e con 20.000 euro ti porti a casa un modello più accessoriato. Ottima per chi vuole un’auto compatta ma con personalità.

MG ZS (DA 17.990 €)

Vuoi un Suv senza svenarti? La MG ZS è la risposta. Con un motore 1.5 benzina da 106 CV, è spaziosa e ben equipaggiata. Con 20.000 euro ti porti a casa un modello base, ma già con tanto di serie. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

HYUNDAI I10 (DA 18.100 €)

Piccola ma tosta, Hyundai i10 è l’auto da città per eccellenza. Il motore 1.0 benzina da 67 CV è brioso, e l’abitacolo è sorprendentemente spazioso. Con il tuo budget puoi prendere una versione full optional, con tanto di schermo touch e clima automatico.

TOYOTA AYGO X (DA 18.950 €)

La Aygo X è un crossover compatto con un look audace e un motore 1.0 benzina da 72 CV che non beve troppo. Con 20.000 euro puoi prendere una versione con schermo grande e ADAS avanzati. Ideale per chi vuole distinguersi senza strafare.

RENAULT CLIO (DA 19.000 €)

La Clio è una city car super popolare, con un design moderno e un motore 1.0 TCe benzina da 90 CV brillante. Con 20.000 euro sei al pelo per la versione base, ma offre interni rifiniti e tanta tecnologia. Un’auto che non delude mai.

DACIA DUSTER (DA 19.900 €)

Concludiamo i consigli su che macchina comprare con 20.000 € presentando Dacia Duster, un Suv compatto che offre tanto spazio e robustezza a un prezzo imbattibile. Il motore 1.0 benzina/GPL da 100 CV è economico, e con 20.000 euro prendi la versione base, ideale per città e viaggi. Un vero tuttofare.