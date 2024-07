Richiamo airbag C3 – DS3: logo diverso e cruscotto rotto, i reclami

Il noto richiamo airbag sulle Citroën C3 e DS3, sembrerebbe procedere come promesso da Stellantis. Ma non tutti i clienti si dicono soddisfatti dell’intervento a causa di anomalie riscontrate solo una volta ritirata l’auto. In alcuni casi l’airbag montato ha il logo sbagliato, mentre in altri – per fortuna pochi – i proprietari avrebbero fatto l’amara scoperta del cruscotto danneggiato. Nei prossimi paragrafi vi riportiamo le esperienze dei primi clienti che hanno portato l’auto in officina per la sostituzione degli airbag Takata difettosi e vi diamo alcuni consigli per prevenire possibili malcontenti.

TEMPI E PROCEDURA SOSTITUZIONE AIRBAG C3 e DS3

Prima di passare ai problemi lamentati dai clienti, facciamo un po’ di chiarezza in che cosa consiste realmente il richiamo airbag Citroën C3 e DS3. Dopo la registrazione sul portale Stellantis, seguendo la procedura consigliata nella raccomandata ricevuta e aver ottenuto il codice relativo all’intervento con l’appuntamento presso l’officina, si passa alla sostituzione gratuita di entrambi gli airbag frontali: lato guida + lato passeggero.

Quanto tempo richiede la sostituzione degli airbag per il richiamo Citroën C3 e DS3? In base alle risposte ricevute dai proprietari delle auto quando si sono recati in officina, il tempo impiegato può variare “da 2 ore” (caso eccezionale di una cliente che aveva percorso molta strada) a “una giornata di lavoro”. Queste tempistiche non si basano ovviamente sul tempario di manodopera, che dovrebbe conteggiare la stessa durata per tutti. Anche perché da questo può dipendere il risultato finale del lavoro, che non ha lasciato tutti i clienti soddisfatti, e sotto vi spieghiamo perché.

La sostituzione dell’airbag lato guida, non dovrebbe richiedere molto tempo, giacché lo smontaggio si effettua sganciando in pochi minuti la carica airbag e rimontando il ricambio senza intervenire sul volante.

Diverso è invece il discorso per l’airbag lato passeggero, che necessita lo smontaggio delle plastiche di copertura della plancia fino al cruscotto lato guida. A quanto pare, è fondamentale seguire l’esatta sequenza per arrivare all’airbag lato passeggero. In caso contrario, potrebbe essere la causa di alcuni danneggiamenti del cruscotto lamentati dai clienti più sotto.

LA DS3 “PERDE” IL LOGO SUL VOLANTE DOPO IL RICHIAMO AIRBAG

Uno dei problemi principali lamentati dai proprietari è l’installazione di airbag con un logo diverso. Diversi iscritti al gruppo Facebook DS3 Italia hanno riferito e mostrato che, dopo la sostituzione, si sono ritrovati con un airbag che presenta il logo Citroën, praticamente l’airbag destinato alla C3. Questo dettaglio estetico, sebbene possa sembrare secondario, ha generato insoddisfazione tra i clienti, che vedono compromessa l’integrità del design originale del loro veicolo.

G.B., scrive sul gruppo Facebook: “Sostituzione airbag dopo richiamo effettuato, una delucidazione, mi hanno cambiato il logo, ora Citroen, ma ho chiesto di risolvere perché così non mi sta bene. Il problema è che non mi avevano avvisato, l’hanno fatto e basta”;

M.N.C., ha replicato: “Anche a me volevano mettere il logo Citroën ma ho rifiutato. Quindi dovrò aspettare il benedetto codice per ordinare il santificato airbag DS”;

M.G., ha replicato: “Anche a me senza dirmi nulla, arrivo e mi trovo stemma Citroën!”;

LO STRANO VETRO CRUSCOTTO ROTTO DOPO IL RICHIAMO AIRBAG DS3

Al problema del badge che si potrebbe definire “veniale” e legato alla disponibilità dei ricambi, se ne aggiunge un altro: la rottura del vetro del cruscotto DS3, come scrivono almeno due proprietari in un post sullo stesso gruppo Facebook:

R.C., scrive: “Ragazzi che delusione per non dire altro… Airbag sostituito… Vetro rotto sul contagiri.. E logo Citroën.. Mi hanno anche detto che sulle DS3 su 10 che smontano per sostituire l’airbag 8 vetri si rompono perché è un pannello unico. Sul logo Citroën anziché DS gli ho chiesto spiegazioni mi hanno detto che gliel’hanno fornito così”;

S.S.S, ha replicato: “Idem sul lato opposto. Mi hanno risposto che li loro non toccano e che non me ne sono accorto io. Purtroppo mia parola contro la loro.”

A.C., sostiene che: “il vetro del quadro si rompe perché sganciano il profilo centrale senza togliere prima quello dello strumento. Va prima sganciato il profilo del quadro e poi tolto quello centrale!”;

CONSIGLI UTILI SUL RICHIAMO AIRBAG DS3

La gestione di questi casi da parte delle officine autorizzate sembra variare significativamente, evidenziando un approccio non ben standardizzato verso il cliente. Alcuni proprietari hanno riferito di essere stati trattati con cortesia e professionalità, con interventi tempestivi per risolvere i problemi segnalati. Altri, invece, hanno descritto esperienze meno positive, con ritardi nelle riparazioni e una scarsa attenzione alle loro preoccupazioni. Per prevenire potenziali inconvenienti durante la sostituzione degli airbag, è consigliabile seguire alcuni consigli utili: