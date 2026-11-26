L’annuncio delle trattative esclusive tra il colosso cinese BYD e Ineos Automotive per rilevare lo stabilimento francese di Hambach, in Mosella, parrebbe rappresentare per il presidente transalpino Emmanuel Macron un successo politico. Dopo aver battuto la concorrenza di altri Paesi europei (inclusa l’Italia), la Francia si assicura il secondo polo produttivo europeo del gigante asiatico dopo quello ungherese. Per l’Eliseo l’operazione permette di rilanciare la narrazione della “reindustrializzazione“, salvando un sito storico dell’automotive – dove in passato si producevano le Smart – proprio mentre la Casa UK si prepara a spostare la produzione del fuoristrada Grenadier negli Stati Uniti. L’accordo garantisce continuità occupazionale agli attuali lavoratori e tutela l’indotto locale, portando investimenti strategici nella filiera della mobilità elettrica in una regione industrialmente fragile.

BYD IN FRANCIA: VITTORIA DI MACRON? SE NE DISCUTE

Chi stravince è BYD che scavalca i dazi UE sulle elettriche e i limiti sulle ibride Made in China ed esportate qui. Sembrerebbe un buon risultato nell’immediato anche per Bruxelles, coi cinesi che investono nel Continente. Invece l’entusiasmo presidenziale – rilanciato da diversi media locali – si scontra con forti critiche.

In primo luogo, si accusa Parigi di incoerenza: dopo aver guidato la linea dura europea per imporre i dazi contro le auto elettriche cinesi, la Francia apre le porte a un impianto che permetterà a BYD di assemblare vetture direttamente sul suolo comunitario. Un po’ disorientante.

Così facendo, il marchio orientale – già in forte ascesa sul mercato francese – potrà anche accedere agli incentivi statali ed europei, intensificando la pressione sui costruttori locali come Renault e Stellantis. Una macchina cinese Made in France per i bonus dell’Eliseo e Made in UE per i bonus di Bruxelles: doppio colpo del Dragone.

PARADOSSO FRANCESE

A questo si aggiunge l’ironia della tempistica: appena pochi mesi fa il fondatore di Ineos, Jim Ratcliffe, aveva chiesto a Bruxelles tutele contro la “concorrenza sleale” cinese. Un paradosso che ora sbarchi l’azienda di Shenzhen.

Infine, pesano i timori sulla sicurezza nazionale e sulla dipendenza tecnologica: diversi parlamentari europei ed esperti avvertono che i veicoli connessi cinesi, dotati di sensori, telecamere e sistemi di raccolta dati, comportano cyber rischi.

Mentre i sindacati temono che l’impianto di Hambach si riduca a un semplice centro di assemblaggio di componenti importati dalla Cina, con scarso valore aggiunto per l’industria europea. Comunque l’intesa è ancora subordinata alla consultazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori francesi.

PARTITA A SCACCHI AUTOMOTIVE DELICATA

La partita, dunque, è tutt’altro che chiusa: l’intesa con BYD rischia di trasformarsi in un boomerang per Macron. La vera sfida sarà capire quanto valore aggiunto resterà in Francia, tra produzione, ricerca e componentistica, e quanto invece dipenderà dalla tecnologia cinese. Da vedere se l’Eliseo riuscirà a ottenere una reale integrazione di BYD con il tessuto produttivo locale.

D’altra parte è anche normale che un politico in gravissima crisi sotto il profilo del consenso elettorale, alle prese con un super debito francese che preoccupa tutta l’UE, cerchi di giocare sul tavolo l’asso di cuori dell’industria auto cinese.