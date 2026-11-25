BYD ha avviato trattative con Ineos Automotive (costruttore britannico appartenente a un Gruppo chimico che ha sfornato fuoristrada Grenadier e il pick-up Quartermaster) per l’acquisizione dello stabilimento di Hambach, in Francia. “Il nostro impegno in Europa è di lungo periodo. Il progetto di investimento riflette la nostra ambizione di continuare a crescere“, ha dichiarato Stella Li, vicepresidente esecutiva del colosso cinese. Obiettivi: garantire la continuità produttiva della fabbrica, tutelare l’occupazione locale e creare nuove opportunità per i lavoratori e i fornitori del territorio. Quindi, la società asiatica – che si appresta ad aprire il suo primo sito UE in Ungheria – va alla conquista del Continente attraverso il territorio transalpino della Mosella. Italia non presa in esame invece per aprire una fabbrica, come avevamo preannunciato.

BYD IN FRANCIA: ECCO PERCHÉ

La fabbrica Ineos era nota perché anni fa produceva la Smart: funziona perfettamente tuttora. Con un assegno, la Cina ingloba tecnologie UE: poi apporterà modifiche alle catene di montaggio. Ci sono ottime opportunità per espandere le aree dedicate all’industria.

Producendo in Ungheria, BYD non paga i dazi sulle elettriche e scavalca anche il muro dei contingenti sulle ibride. Al contempo, continua la penetrazione nel territorio dell’Unione Europea.

UN VANTAGGIO PER L’UE

Le misure protezionistiche UE servono anche a indurre i cinesi a produrre nel Continente: proprio la stessa idea dei dazi USA voluti da Donald Trump. Che spingono tutte le Case ad aprire attività negli Stati Uniti (vedi il caso Audi).

Per addetti, filiera e amministrazioni locali, l’arrivo di un colosso asiatico su un sito già avviato rappresenta una boccata d’ossigeno sul piano occupazionale, ma apre anche una sfida competitiva diretta per i marchi storici del Vecchio Continente, costretti a difendere quote di mercato in casa propria contro un rivale ormai pienamente integrato.

UNGHERIA: È FINITA LA “LUNA DI MIELE” CON BYD

Ma BYD deve anche fare i conti con qualche criticità. L’impianto ungherese di BYD a Szeged è ancora incompleto: le prime vetture (Dolphin Surf) si vedranno o a fine 2026 o a inizio 2027.

Di recente, i cantieri e le installazioni hanno accumulato ritardo rispetto ai piani iniziali, complicati da verifiche su permessi ambientali, accordi sugli incentivi statali e la necessità di reperire manodopera locale qualificata. Anche per questo la società potrebbe aver accelerato con lo stabilimento in Francia.

Il passaggio chiave rispetto alla fase in cui Viktor Orbán era alla guida del Governo riguarda la fine del canale preferenziale politico-amministrativo che aveva accompagnato l’ingresso di BYD in Ungheria (incluso l’annuncio della sede europea e del centro R&S a Budapest nel 2025). Con l’insediamento del nuovo governo guidato da Péter Magyar (nel maggio 2026), il quadro è cambiato.