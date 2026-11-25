Le associazioni europee della filiera dei componenti per veicoli chiedono a Bruxelles di alzare l’asticella. CLEPA (fornitori automotive), EUROFER (acciaio), GLASS Europe (vetro) e Tyres Europe (pneumatici) hanno firmato una dichiarazione congiunta sull’Industrial Accelerator Act (IAA), il provvedimento con cui l’UE punta a rafforzare la produzione industriale nel continente. Mentre Parlamento europeo e Consiglio definiscono le loro posizioni, le associazioni chiedono una legge mirata, costruita sulla base produttiva e occupazionale della componentistica europea. Secondo i firmatari, l’IAA non deve servire a chiudere il mercato, ma a fare in modo che il denaro pubblico europeo generi valore aggiunto, posti di lavoro e crescita in Europa, a tutela dell’autonomia strategica dell’Unione.

SOGLIE PIÙ ALTE PER IL CONTENUTO EUROPEO DEI COMPONENTI

La prima richiesta riguarda la quota minima di origine UE, che dovrebbe essere compresa tra il 75% e l’80%. Andrebbe calcolata a livello di componente, sul prezzo franco fabbrica complessivo di tutte le parti del veicolo esclusa la batteria, e non sul prezzo del veicolo intero. Secondo le associazioni, le soglie calcolate solo sul veicolo non garantiscono che il valore venga creato in Europa. Per i componenti critici (pneumatici, powertrain elettrico, sistemi elettronici e cristalli auto) chiedono requisiti specifici e separati, da rendere più stringenti nel tempo. La soglia per gli incentivi al rinnovo delle flotte dovrebbe restare all’85%, mentre per le auto elettriche di piccole dimensioni si propongono criteri cumulativi.

ORIGINE DEI PRODOTTI E CONTRASTO ALL’ELUSIONE

Le associazioni sono favorevoli a riconoscere alcuni Paesi terzi come partner affidabili, ma solo con una valutazione prodotto per prodotto, basata su reciprocità effettiva, sicurezza economica e continuità degli approvvigionamenti. Contro l’elusione delle regole propongono norme di origine su misura e una sorveglianza del mercato efficace. Bocciano invece un requisito orizzontale del 50% di valore aggiunto, che farebbe crescere i costi di conformità per le imprese senza risultati migliori. Per l’acciaio usato nei componenti, l’origine dovrebbe essere il Paese in cui il metallo è stato fuso e colato, non quello dell’ultima trasformazione sostanziale.

APPALTI, INVESTIMENTI ESTERI E COMPETITIVITÀ

La dichiarazione sostiene che negli appalti pubblici il prezzo non debba essere l’unico criterio, perché le forniture a basso costo diventano care quando creano dipendenza da Paesi terzi. Gli investimenti esteri diretti sono considerati positivi se creano valore duraturo in Europa. Le associazioni chiedono però condizioni più severe per evitare che la sola delocalizzazione dell’assemblaggio aggiri gli obiettivi dell’IAA. Per la componentistica, i controlli dovrebbero scattare con una soglia d’investimento molto inferiore ai 100 milioni di euro previsti dalla proposta. I firmatari riconoscono infine che l’IAA da solo non basterà a rilanciare la competitività dell’automotive europeo. Servono anche interventi sul costo dell’energia, sugli oneri normativi, sull’accesso alle materie prime e sulle condizioni per investire. Le associazioni si dicono pronte a lavorare con le istituzioni europee per mantenere in Europa il valore e l’occupazione della filiera.