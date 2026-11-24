Arriva il tetto massimo sull’import di auto ibride dall’estero nell’Unione Europea: come da indiscrezioni, poche ore fa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento con cui la Commissione introduce in via provvisoria contingenti per vetture a doppio motore. La famiglia le include tutte, dalle mild hybrid MHEV alle plug-in PHEV (segmento in cui i cinesi sono molto forti) passando per le classiche Hybrid Electric Vehicle HEV full hybrid (quelle dove Toyota spadroneggia). La misura arriva dopo l’inchiesta di salvaguardia avviata il 30 ottobre da Bruxelles: uno scudo contro le minacce esterne. Ossia le macchine ibride costruite in Paesi non UE che vengono vendute nel Continente. Ma come funziona il provvedimento?

AUTO IBRIDE EXTRA UE: I NUMERI CHIAVE DEL TETTO MASSIMO

Dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027 l’UE impone tetti specifici per Cina, Giappone, Turchia, Regno Unito, Corea, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti .

. Questi tetti sono pari ai volumi importati nel 2025 maggiorati di circa il 15% .

maggiorati di circa il . In totale 760.000 unità , di cui circa 192.000 dalla Cina .

, di cui circa . Durata quindi di 200 giorni.

Forse in futuro, magari entro l’estate 2027, arriveranno le misure definitive.

UNA PROTEZIONE PER L’UE: QUESTO L’INTENTO

Bruxelles spiega: “L’impennata delle importazioni di veicoli passeggeri ibridi nell’UE è stata determinata dalla crescente sovraccapacità produttiva globale. È inoltre favorita dal maggior ricorso a misure restrittive degli scambi commerciali in altri importanti mercati“.

In altri termini, se le Case cinesi non riescono a vendere le ibride in patria, hanno bisogno di una valvola di sfogo come l’UE, così da sostenere i profitti. Discorso identico per i costruttori di altre nazioni extra UE.

“I produttori di veicoli ibridi con sede nell’UE perdono quote di mercato, mettendo a rischio la redditività a lungo termine delle loro attività“, dicono i funzionari di Palazzo Berlaymont.

Se per le elettriche cinesi l’UE aveva optato in favore dei dazi, stavolta per le ibride si è scelta la via del tetto: le quote sarebbero compatibili – dice la Commissione – con gli obblighi previsti da accordi commerciali bilaterali o regionali. Si rispetterebbero cioè le regole a livello internazionale.

I NUMERI PAESE PER PAESE

Cina : esporterà nell’UE 86.301 ibridi tra il 1° dicembre 2026 e il 28 febbraio 2027, poi 88.219 dal 1° marzo al 31 maggio e infine 17.260 dal 1° al 18 giugno. Totale 191.780 unità .

: esporterà nell’UE ibridi tra il 1° dicembre 2026 e il 28 febbraio 2027, poi 88.219 dal 1° marzo al 31 maggio e infine 17.260 dal 1° al 18 giugno. Totale . Giappone : quote di 76.900, 78.609 e 15.380 per un totale di 170.889 .

: quote di 76.900, 78.609 e 15.380 per un totale di . Turchia : 56.844, 58.107 e 11.369 (126.320).

: 56.844, 58.107 e 11.369 (126.320). Regno Unito : 47.431, 48.485 e 9.486 (105.402).

: 47.431, 48.485 e 9.486 (105.402). Corea del Sud : 30.566, 31.245 e 6.113 (67.924).

: 30.566, 31.245 e 6.113 (67.924). Messico : 15.640, 15.987 e 3.128 (34.755).

: 15.640, 15.987 e 3.128 (34.755). Marocco : 10.779, 11.019 e 2.156 (23.954).

: 10.779, 11.019 e 2.156 (23.954). Serbia : 8.709, 8.902 e 1.742 (19.353).

: 8.709, 8.902 e 1.742 (19.353). USA : 8.317, 8.502 e 1.663 (18.482).

: 8.317, 8.502 e 1.663 (18.482). Altri Paesi: 822.

IL GIUDIZIO NEGATIVO DELL’UNRAE

Andrea Cardinali, direttore generale Unrae (Unione Case estere in Italia) fa anzitutto notare che ci sono già numerosi dossier ancora aperti in sede europea. A tutti quelli, si aggiunge ora il contingentamento delle auto ibride.

Il tetto sarà operativo dal 1° dicembre con appena una settimana di preavviso. Sono “contingenti per Paese, assegnati in ordine cronologico di sdoganamento: comportano complessità gestionali e incertezze operative rilevanti per chi deve programmare oggi gli arrivi dei prossimi mesi“.

C’è una “turbolenza regolatoria che non fa bene al mercato: da troppo tempo clienti e operatori non dispongono più di un quadro stabile su cui programmare i propri investimenti“.

QUANTO PESA IL FLOP DEI DAZI SULLE ELETTRICHE CINESI

I dazi UE anti-sovvenzioni varati nel 2024 contro le auto elettriche Made in China non hanno fermato l’avanzata di Pechino in tema di BEV. Inoltre, i costruttori del Dragone dirottano l’offensiva commerciale sulle hybrid esenti da quei prelievi.

Il risultato è un boom senza precedenti: secondo i dati di Bruxelles, l’import di ibride del Celeste Impero è passato da circa 46.000 unità nel 2023 a oltre 486.000 nei 12 mesi terminati a giugno 2026 (+958%). Di qui la scelta delle quote, con esiti tutti da verificare.