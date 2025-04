BAW1: quanto costa con gli incentivi?

La BAW1 è una delle novità più recenti arrivate in Italia per la mobilità urbana, con diverse versioni pensate per differenti esigenze, dalla versione commerciale “Work” a quelle più orientate al trasporto passeggeri come “Fun“, “Young” e “City“. Un aspetto cruciale per i potenziali acquirenti è il costo, soprattutto considerando la possibilità di usufruire di incentivi statali e rottamazione. Nei prossimi paragrafi quindi rispondiamo alla domanda quanto costa la BAW1 con gli incentivi? Ecco tutti i prezzi ufficiali.

QUANTO COSTA LA BAW1: I PREZZI CON GLI INCENTIVI

Il Brand BAW (Beijing Auto Works) è uno dei marchi importati da TC8 srl (membro UNRAE), che assieme alla Tomasi auto e a Noleggiare, fa parte della Franco Tomasi Holding (FTH). Secondo i listini pubblicati dall’importatore, il prezzo di partenza della BAW1 al netto degli incentivi statali e della rottamazione è di 10.738 € per la versione Work a 2 posti VAN. Le altre versioni disponibili presentano i seguenti prezzi promozionali sempre al netto degli incentivi:

BAW1 Versione Fun ( 2 posti ): a partire da 9.900 €

Versione ( ): a partire BAW1 Versione Young ( 4 posti ): a partire da 10.900 €

Versione ( ): a partire BAW1 Versione City (4 posti): a partire da 12.300 €

È importante notare che questi prezzi sono da intendersi IVA inclusa e messa in strada esclusa, che ha un costo aggiuntivo di 450 €. Inoltre va considerato che il colore standard per carrozzeria/tetto è il rosso (Red/White), oppure si può scegliere un colore diverso (Cyan/White – White/Black – Grey/White – Black/Black) aggiungendo 360 €.

VERSIONI E ALLESTIMENTI DELLA BAW1

Le diverse versioni non si differenziano solo per il numero di posti, ma anche per alcune dotazioni e autonomie. Ad esempio, la versione Work ha un’autonomia Long range di 220 km, mentre la versione Fun ha un’autonomia Standard range di 170 km. Le versioni Young e City offrono entrambe l’opzione di autonomia Standard range (170 km) o Long range (220 km).

Inoltre, tutte le versioni della BAW1 sono dotate di “Safety pack” (cioè airbag+ABS)”, aria condizionata, doppio schermo da 12,25”, e camera a 360° di serie. Il sistema ISOFIX per i seggiolini dei bambini è anch’esso di serie su tutte le versioni.

I SISTEMI DI SICUREZZA DEL QUADRICICLO BAW1

I cerchi in lega sono opzionali (250 €) solo per la versione Young e di serie per la versione City. La griglia bagagliaio è di serie solo per la versione Work VAN.

Per quanto riguarda la sicurezza, la BAW1 ha di serie ABS / EBD / HADC / BOS e il monitoraggio intelligente della pressione degli pneumatici, oltre a sensori di parcheggio anteriori e posteriori.