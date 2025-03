Immatricolazioni in calo: Tomasi Auto punta su usato e Nuovi Brand

Il mercato delle nuove immatricolazioni in Italia continua a registrare una flessione significativa, un trend che ha messo alla prova l’intero comparto automotive. Tuttavia, in questo scenario complesso, emergono realtà imprenditoriali capaci di trasformare le difficoltà in opportunità, puntando su strategie di crescita innovative e su un consolidamento della propria presenza sul territorio. Uno di questi è Tomasi Auto, azienda italiana con oltre vent’anni di esperienza nel settore della vendita di auto usate e del noleggio, che ha recentemente annunciato un’importante espansione della propria rete commerciale. Lo abbiamo approfondito durante un evento stampa organizzato per l’inaugurazione della nuova concessionaria Tomasi Auto a Roma, in cui Franco Tomasi, CEO della Tomasi Auto ci ha raccontato le strategie dell’azienda, costruita su innovazione, solide partnership e una visione di lungo termine.

TOMASI AUTO APRE A ROMA: 4 SHOW ROOM IN ITALIA CHE AFFIANCANO L’E-COMMERCE

Dopo i successi ottenuti negli anni passati, Tomasi Auto ha inaugurato una nuova sede a Roma, con la prospettiva di ulteriori 6 aperture previste in Italia tra il 2026 e il 2027. La scelta della Capitale, con una posizione strategica sul Grande Raccordo Anulare (Km 65, Uscita 33), testimonia l’impegno dell’azienda nel garantire ai propri clienti un servizio sempre più capillare e accessibile. Gli altri punti vendita sono a Guidizzolo, Verona e Milano.

Alla base del successo di Tomasi Auto c’è una strategia solida e lungimirante, che unisce esperienza, indipendenza e un’ampia offerta multimarca. L’azienda ha chiuso il 2024 con risultati in crescita, superando 17.500 veicoli venduti e registrando un fatturato oltre i 296 milioni di euro. Un consolidamento che la pone tra i principali protagonisti della distribuzione indipendente nel panorama automobilistico italiano.

UNA STRATEGIA DI CRESCITA BASATA SU PARTNERSHIP E INNOVAZIONE

Oltre a una vasta gamma di oltre 4.000 veicoli sempre disponibili in pronta consegna, Tomasi Auto ha deciso di investire in nuove collaborazioni con marchi emergenti nel mercato italiano. “Una collaborazione con le Case auto cinesi che deriva da 4 anni di relazioni e hanno portato alla nascita di TC8”, ci ha spiegato Franco Tomasi. Attraverso TC8, l’associata UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), l’azienda ha stretto partnership strategiche con brand innovativi come Forthing, BAW e LINXYS, rafforzando così la propria offerta con nuove soluzioni di mobilità.

TC8, insieme a Noleggiare e Tomasi Auto, fa parte della Franco Tomasi Holding (FTH), una realtà che rappresenta un punto di riferimento nell’evoluzione del settore automotive. Inoltre dal 2022 Tomasi Auto ha investito anche nell’Usato Ricondizionato che viene lavorato a Guidizzolo presso il Centro di rinnovamento e ripristino. Questa attività ha creato anche le basi per una solida partnership con Arval sul remarketing delle auto a noleggio che si è aggiunta ad altre proficue collaborazioni con ACI e Sara.

TOMASI: SI POTRA’ COMPRARE L’AUTO E RICEVERLA A CASA

Fondata nel 1997 da Giancarlo e Franco Tomasi, l’azienda ha costruito il proprio successo su valori di trasparenza, affidabilità e indipendenza. Oggi, sotto la guida del Presidente Giancarlo Tomasi e dell’Amministratore Delegato Franco Tomasi, Tomasi Auto continua a investire nella crescita e nell’innovazione, puntando a migliorare l’esperienza d’acquisto e le soluzioni di mobilità offerte ai propri clienti.

L’espansione della rete commerciale e le nuove collaborazioni con marchi emergenti rappresentano un chiaro segnale della capacità dell’azienda di adattarsi alle trasformazioni del mercato. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, Tomasi Auto punta ad incrementare anche la sua presenza sul digitale e annuncia la possibilità di fare tutto da casa: “Vogliamo dare la possibilità ai nostri clienti di scegliere e acquistare comodamente l’auto dal divano e riceverla fino a casa”, ha spiegato Tomasi.