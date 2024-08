Auto nuove: +4% di immatricolazioni in Italia a luglio 2024

Dopo il boom di giugno, il saldo delle immatricolazioni di auto nuove in Italia a luglio 2024 resta positivo anche se in misura inferiore: i dati elaborati da Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’1/8/2024 riportano infatti una crescita del +4,33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, portando il dato complessivo dei primi sette mesi a +5,27%. I fasti del periodo pre-Covid sono ancora lontani (152.800 autovetture immatricolate a luglio ’19 contro 125.150 di luglio ’24) ma il dato infonde per lo meno un po’ di ottimismo. Come era facile attendersi, dato il rapido esaurimento degli incentivi statali dedicati alle BEV, il mercato delle auto elettriche non ha ripetuto l’exploit di giugno, pareggiando il dato dell’anno scorso.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A LUGLIO: +4,33%

Dunque, a luglio 2024 in Italia si sono registrate 125.150 autovetture nuove contro 119.957 di luglio 2023 (+4,33%) e 160.574 di giugno 2024 (-22,06%). Ovviamente il calo rispetto al mese precedente era prevedibile, visto che giugno aveva registrato numeri record per l’avvio degli incentivi auto. Comunque, poiché la dotazione dell’Ecobonus per l’acquisto di vetture termiche è ancora molto alta (con sconti fino a 3.000 €), il traino degli incentivi si fa ancora sentire e il dato di luglio, superiore allo stesso mese del 2023, sta lì a dimostrarlo.

AUTO NUOVE A LUGLIO 2024: ELETTRICHE, LA FESTA È FINITA

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto il già annunciato rientro nei ranghi delle elettriche, che dopo il boom di giugno grazie all’Ecobonus (+115,84% sull’anno prima), a luglio 2023 si sono fermate a 4.129 immatricolazioni: appena superiori alle 4.093 di luglio 2023 (+0,88%) ma crollate rispetto alle 13.285 del mese precedente (-221,75%), evidentemente ‘drogato’ dagli incentivi. Il cumulato delle BEV nel 2024 è comunque positivo, anche se di poco (+5,60% sui primi sette mesi del 2023, con una quota mercato sostanzialmente stabile del 3,30%).

Per il resto a luglio 2024 sono aumentate un po’ tutte le alimentazioni con la sola eccezione di diesel (-23,46%), metano (-87,61%) e plug-in hybrid (-9,55%). Sarebbe forse il caso di aprire una seria riflessione sulle auto ibride plug-in, che in Italia non vendono neppure con ricchi incentivi fino a 10.000 €…

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA A LUGLIO 2024

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia a luglio 2024, Fiat Panda, Dacia Sandero, Renault Clio, Toyota Yaris Cross e Opel Corsa occupano i primi 5 posti, ma se contassimo solamente le immatricolazioni della clientela privata la Sandero scavalcherebbe clamorosamente la Panda (stessa cosa anche nel dato complessivo semestrale).

Tra i marchi, a luglio 2024 gran balzo in un anno di Opel (+42,72%), Dacia (+36,11%), MG (+35,34%), Honda (+32,43%), Renault (+28,96%) e soprattutto di Toyota, che con un aumento delle immatricolazioni del +144,43% è risultata la 2^ casa più venduta in Italia a luglio 2024 dietro solamente a Fiat. Merito soprattutto degli ottimi risultati di vendita della Yaris Cross.