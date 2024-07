Auto nuove: +15% di immatricolazioni in Italia a giugno 2024

Probabile effetto incentivi sulle immatricolazioni di auto nuove in Italia a giugno 2024: i dati elaborati da Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’1/7/2024 riportano infatti un balzo del +14,89% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, portando il dato complessivo del primo semestre a +5,39%. I fasti del periodo pre-Covid sono ancora lontani (172.444 autovetture immatricolate a giugno ’19 contro 160.574 di giugno ’24) ma il dato infonde per lo meno un po’ di ottimismo. Ovviamente l’effetto incentivi trascina anche il mercato delle auto elettriche, che dopo mesi di segno meno a giugno hanno più che raddoppiato le vendite dell’anno prima. Ma senza l’Ecobonus, che per le BEV è già terminato, a luglio come andrà?…

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A GIUGNO: BOOM GRAZIE ALL’ECOBONUS

Dunque, a giugno 2024 in Italia si sono registrate 160.574 autovetture nuove contro 139.763 di giugno 2023 (+14,89%) e 140.099 di maggio 2024 (+14,61%). Per trovare un mese di giugno così buono bisogna tornare a prima del Covid-19, ma non sempre ci saranno gli incentivi a spingere le vendite. Comunque, visto che la dotazione per l’acquisto di vetture termiche è ancora molto alta (con sconti fino a 3.000 €), è possibile che gli italiani continueranno ad acquistare automobili anche nei prossimi mesi. Già il dato di luglio risulterà parecchio significativo.

AUTO NUOVE A GIUGNO 2024: VOLANO LE ELETTRICHE MA GLI INCENTIVI SONO FINITI…

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto il già annunciato balzo del +115,84% delle elettriche, passate da 6.155 unità di giugno 2023 a 13.285 di giugno 2024, con un’ottima quota mercato dell’8,27%. Un boom evidentemente frutto dei super incentivi (c’erano sconti fino a oltre 13.000 €) da confermare a luglio senza però la spintarella dei contributi statali, anche se l’onda lunga delle immatricolazioni (c’è tempo fino a 270 giorni per immatricolare le vetture prenotate con gli incentivi) potrebbe estendersi anche ai prossimi mesi. Il balzo di giugno ha fatto recuperare le BEV sul dato annuale, che nel primo semestre 2024 può vantare adesso un buon +6,20% sullo stesso periodo dell’anno scorso (e una quota mercato del 3,90%).

Per il resto a giugno 2024 sono aumentate un po’ tutte le alimentazioni con la sola eccezione di diesel (-18,11), metano (-34,75%) e plug-in hybrid (-25,95%). Sarebbe forse il caso di aprire una seria riflessione sulle auto ibride plug-in, che in Italia non vendono neppure con ricchi incentivi fino a 10.000 €…

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA A GIUGNO 2024

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia a giugno 2024, Fiat Panda, Dacia Sandero, Citroen C3, Renault Clio e Lancia Ypsilon occupano i primi 5 posti, ma se contassimo solamente le immatricolazioni della clientela privata la Sandero scavalcherebbe clamorosamente la Panda (stessa cosa anche nel dato complessivo semestrale).

Tra i marchi, a giugno 2024 gran balzo in un anno di Dacia (+50,58%), Toyota (+44,22%), Renault (+43,18%), Citroen (+85,92%) e soprattutto di Tesla, che con un aumento delle immatricolazioni del +185,31% è risultata la 13^ casa più venduta in Italia davanti a brand storici come Mercedes-Benz, Opel e Nissan. Evidentemente gli incentivi hanno ingolosito migliaia di nuovi ‘teslari’ (poco meno di 5.000 immatricolazioni in un mese).