Batterie Tesla tedesche più europee del Made in UE: Bruxelles perde con USA e Cina
Tesla produrrà celle 4680 in Germania, superando le quote del Made in UE. L'Europa resta però stretta tra pressione USA ed espansione cinese, necessitando di vera competitività industriale
Tesla produrrà celle 4680 in Germania, superando le quote del Made in UE. L'Europa resta però stretta tra pressione USA ed espansione cinese, necessitando di vera competitività industriale
Mentre l’Unione Europea si perde in tavoli tecnici e norme sul contenuto locale per tutelare la filiera continentale, Tesla si prepara a portare a casa il risultato sul campo: entro metà 2027, la Gigafactory tedesca di Grünheide, alle porte di Berlino, avvierà la produzione completa delle celle batteria cilindriche 4680. L’operazione porterà la quota di componentistica europea della Model Y al 90%, superando di slancio i paletti fissati da Bruxelles, dice Autonews. Dietro questo sorpasso ci sono numeri e scelte industriali molto chiare: un investimento complessivo vicino al miliardo di euro, oltre 1.500 nuove assunzioni e l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva fino a 18 GWh annui.
BATTERIE TESLA SUPERANO IL MADE UE: PARADOSSALE
A dicembre 2026 arriverà inoltre la richiesta di permessi per un secondo grande padiglione da circa 536.000 metri quadrati, segno che la casa di Elon Musk punta a trasformare lo stabilimento tedesco in un polo integrato capace di realizzare celle, pacchi batteria e vetture finite fianco a fianco. La scommessa tecnologica passa per il rivestimento a secco degli elettrodi (dry-electrode), pensato per abbattere i costi e semplificare i processi.
Il paradosso resta evidente. La stessa Tesla ha ammesso apertamente che, nel confronto internazionale con Stati Uniti e Cina, produrre celle in Europa oggi è difficilmente sostenibile sul piano puramente economico. A Berlino la scelta è strategica: serve a blindare la catena di fornitura e ridurre la dipendenza dalle importazioni.
Nel frattempo, però, Pechino domina i volumi globali con costi imbattibili e Washington attira capitali grazie agli incentivi diretti. Bruxelles rischia così di restare spettatrice: scrive le regole del Made in Europe, mentre chi ha i capitali e le tecnologie detta davvero i tempi del mercato.
INTANTO LA CINA TRIONFA CON ELETTRICHE E IBRIDE PLUG-IN NEL CONTINENTE
Nonostante i dazi doganali introdotti da Bruxelles sulle auto a batteria prodotte a Pechino, colossi come BYD, MG e Chery continuano a guadagnare quote di mercato grazie a listini aggressivi, dotazioni tecnologiche complete e una gamma sempre più ampia.
La vera spinta arriva ora soprattutto dalle ibride plug-in, finora risparmiate dalle tariffe punitive sull’elettrico puro e capaci di intercettare gli automobilisti ancora diffidenti verso la ricarica esclusiva. Così la Cina consolida la propria presenza commerciale, mettendo ulteriormente sotto pressione l’industria automobilistica europea, anche perché in patria i marchi locali faticano a generare forti profitti.
UE FRA INCUDINE E MARTELLO
L’UE rischia di trovarsi sempre più stretta tra due modelli industriali vincenti: quello cinese, fondato su scala produttiva e costi competitivi, e quello USA, sostenuto da ingenti incentivi pubblici. Tesla rappresenta un caso emblematico: investe in Germania e localizza la produzione, ma lo fa soprattutto per ragioni strategiche, non perché produrre batterie nel Vecchio Continente oggi convenga.
È proprio questa la sfida di Bruxelles: non basta imporre quote di contenuto europeo alle aziende, occorre creare le condizioni perché produrre in Europa diventi realmente competitivo, a beneficio delle aziende locali.
Se produrre batterie in Europa costa sensibilmente più che in Asia, imporre percentuali minime di componentistica locale rischia di aumentare i costi delle vetture senza rafforzare davvero la competitività dei costruttori. Per rendere efficace una politica industriale europea servono quindi anche energia a prezzi sostenibili, accesso alle materie prime, investimenti nella ricerca e processi produttivi capaci di competere con quelli del Dragone.