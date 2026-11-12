Batterie Tesla tedesche più europee del Made in UE: Bruxelles perde con USA e Cina

Mentre l’Unione Europea si perde in tavoli tecnici e norme sul contenuto locale per tutelare la filiera continentale, Tesla si prepara a portare a casa il risultato sul campo: entro metà 2027, la Gigafactory tedesca di Grünheide, alle porte di Berlino, avvierà la produzione completa delle celle batteria cilindriche 4680. L’operazione porterà la quota di componentistica europea della Model Y al 90%, superando di slancio i paletti fissati da Bruxelles, dice Autonews. Dietro questo sorpasso ci sono numeri e scelte industriali molto chiare: un investimento complessivo vicino al miliardo di euro, oltre 1.500 nuove assunzioni e l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva fino a 18 GWh annui.

BATTERIE TESLA SUPERANO IL MADE UE: PARADOSSALE

A dicembre 2026 arriverà inoltre la richiesta di permessi per un secondo grande padiglione da circa 536.000 metri quadrati, segno che la casa di Elon Musk punta a trasformare lo stabilimento tedesco in un polo integrato capace di realizzare celle, pacchi batteria e vetture finite fianco a fianco. La scommessa tecnologica passa per il rivestimento a secco degli elettrodi (dry-electrode), pensato per abbattere i costi e semplificare i processi.

Il paradosso resta evidente. La stessa Tesla ha ammesso apertamente che, nel confronto internazionale con Stati Uniti e Cina, produrre celle in Europa oggi è difficilmente sostenibile sul piano puramente economico. A Berlino la scelta è strategica: serve a blindare la catena di fornitura e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Nel frattempo, però, Pechino domina i volumi globali con costi imbattibili e Washington attira capitali grazie agli incentivi diretti. Bruxelles rischia così di restare spettatrice: scrive le regole del Made in Europe, mentre chi ha i capitali e le tecnologie detta davvero i tempi del mercato.

INTANTO LA CINA TRIONFA CON ELETTRICHE E IBRIDE PLUG-IN NEL CONTINENTE

Nonostante i dazi doganali introdotti da Bruxelles sulle auto a batteria prodotte a Pechino, colossi come BYD, MG e Chery continuano a guadagnare quote di mercato grazie a listini aggressivi, dotazioni tecnologiche complete e una gamma sempre più ampia.

La vera spinta arriva ora soprattutto dalle ibride plug-in, finora risparmiate dalle tariffe punitive sull’elettrico puro e capaci di intercettare gli automobilisti ancora diffidenti verso la ricarica esclusiva. Così la Cina consolida la propria presenza commerciale, mettendo ulteriormente sotto pressione l’industria automobilistica europea, anche perché in patria i marchi locali faticano a generare forti profitti.

UE FRA INCUDINE E MARTELLO

L’UE rischia di trovarsi sempre più stretta tra due modelli industriali vincenti: quello cinese, fondato su scala produttiva e costi competitivi, e quello USA, sostenuto da ingenti incentivi pubblici. Tesla rappresenta un caso emblematico: investe in Germania e localizza la produzione, ma lo fa soprattutto per ragioni strategiche, non perché produrre batterie nel Vecchio Continente oggi convenga.

È proprio questa la sfida di Bruxelles: non basta imporre quote di contenuto europeo alle aziende, occorre creare le condizioni perché produrre in Europa diventi realmente competitivo, a beneficio delle aziende locali.

Se produrre batterie in Europa costa sensibilmente più che in Asia, imporre percentuali minime di componentistica locale rischia di aumentare i costi delle vetture senza rafforzare davvero la competitività dei costruttori. Per rendere efficace una politica industriale europea servono quindi anche energia a prezzi sostenibili, accesso alle materie prime, investimenti nella ricerca e processi produttivi capaci di competere con quelli del Dragone.