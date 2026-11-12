Italia indietro sulle auto elettriche: costruttori bussano all’UE

C’è la macchia indelebile della Serie B sull’Italia in materia di auto elettrica: siamo molto distanti da chi non è mai retrocesso, ossia altre nazioni big. Nel Belpaese le macchine a corrente rappresentano una nicchia, con gli incentivi statali a singhiozzo che sortiscono effetti di brevissima durata. Ecco allora che l’Unrae (Case estere) si rivolge all’Unione Europea auspicando un intervento di Bruxelles affinché Roma torni in Serie A per quanto riguarda la mobilità verde. “C’è un baratro tra la penetrazione delle auto elettriche in Italia, dato al 7,8%, e quello dell’UE, che si attesta al 24%.​ La nostra proposta è di chiedere un Fondo europeo di convergenza per finanziare le misure abilitanti che in questo momento scarseggiano in Italia, come le infrastrutture, gli incentivi di medio o lungo periodo e la fiscalità sull’auto“: lo ha detto il presidente Unrae​, Roberto Pietrantonio​, intervenendo ​a​ un Forum A​nsa.

AUTO ELETTRICHE IN ITALIA: “SALVADANAIO” CERCASI

Come potrebbe tradursi Fondo europeo di convergenza? Una sorta di salvadanaio UE per salvare l’auto elettrica qui da noi. “Oggi l’Italia è terz’ultima come velocità di crescita – ha proseguito Pietrantonio –. Ci sono tanti fattori abilitanti che sono venuti meno: il costo dell’energia, le infrastrutture di ricarica o le misure incentivanti che in altri Paesi hanno dato la possibilità ai consumatori di fare certe scelte“.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, CHE OCCASIONE

Le Case citano le opportunità offerte dalla clausola di salvaguardia concessa dall’UE all’Italia, che potrebbe liberare 14,4 miliardi di euro: risorse utilizzabili magari per la riforma del fisco flotte aziendali. Il Patto di Stabilità e Crescita dell’Unione Europea consente a uno Stato membro di scostarsi temporaneamente – ed entro certi limiti – dai target di riduzione del deficit concordati con Bruxelles. L’UE ha autorizzato l’Italia ad applicare questa flessibilità a fronte di spese straordinarie e prioritarie destinate a energia e difesa.

QUALI SCENARI

A nostro avviso, l’Unione Europea potrebbe accogliere la richiesta Unrae (Fondo di convergenza per le auto elettriche in Italia) con un misto di apertura condizionata e rigida supervisione.

Da un lato, Bruxelles guarda con favore a misure strutturali per lo sviluppo della mobilità sostenibile, incoraggiando l’impiego dei fondi della clausola di salvaguardia per la riforma fiscale delle flotte aziendali e il potenziamento della rete di ricarica.

Dall’altro, un supporto diretto o la creazione di un dedicato “tesoretto” verrebbero subordinati al rispetto dei vincoli di bilancio e alla presentazione di un piano d’azione nazionale stabile e pluriennale.