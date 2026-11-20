Per Alfa Romeo il 2027 sarà (purtroppo) un anno di transizione. Non è previsto, infatti, il lancio di nuovi modelli di serie. La gamma attuale (Junior, Tonale, Giulia e Stelvio) riceverà aggiornamenti di model year centrati su interni, dotazioni tecnologiche e struttura degli allestimenti, mentre le vere novità arriveranno più avanti. Nel corso dell’anno sono comunque attese alcune tappe rilevanti, come la fine della produzione delle attuali Giulia e Stelvio e la probabile presentazione di un nuovo SUV di segmento C che sarà in vendita nel 2028. A queste si aggiunge una serie limitata annunciata dal marchio. Ecco cosa si sa oggi delle novità Alfa Romeo 2027.

JUNIOR E TONALE: IL MODEL YEAR 2027

La Junior, il modello più recente della gamma, interviene sugli interni, uno degli aspetti più criticati al debutto. I pannelli porta sono stati ridisegnati, con superfici morbide al tatto, cuciture a contrasto e sedili rivisti. Gli allestimenti sono Junior, Sprint, Ti e Veloce, oltre all’edizione speciale Luna Rossa. Le prime due versioni hanno rivestimenti in tessuto nero. Ti e Veloce mantengono i sedili Sabelt in Alcantara, con dettagli in carbonio e accenti rossi. La Veloce ha anche:

assetto ribassato;

freni Alcon;

differenziale autobloccante Torsen.

L’offerta comprende inoltre nuovi cerchi fino a 20 pollici e sette colori. I motori non cambiano: il 1.2 mild hybrid da 145 CV, anche nella versione a trazione integrale Q4, e le due elettriche da 156 e 280 CV. Il model year 2027 della Junior arriverà all’inizio dell’anno.

Anche per la Tonale le modifiche riguardano soprattutto la gamma, non la tecnica. Gli allestimenti sono Tonale, Sprint, Ti, Veloce ed Edizione Luna Rossa. Si può scegliere tra dieci colori, anche bicolore, e cinque varianti per gli interni. La Veloce ha:

cerchi da 19 pollici;

fari Matrix LED;

freni Brembo;

ammortizzatori a controllo elettronico.

Le motorizzazioni restano tre: 1.5 ibrido da 175 CV, 1.6 diesel da 130 CV e ibrido plug-in Q4 da 270 CV con trazione integrale.

GIULIA E STELVIO: L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DELL’ATTUALE GENERAZIONE

Giulia e Stelvio entrano nel 2027 senza cambiamenti estetici, ma con un aggiornamento tecnologico arrivato in concessionaria in autunno. Entrambe hanno:

un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici;

un nuovo schermo dell’infotainment da 8,8 pollici;

sistemi di assistenza alla guida aggiornati;

una telecamera sul montante anteriore che controlla il volto del guidatore e lo avvisa in caso di stanchezza o distrazione.

Gli allestimenti sono Sprint, Veloce, Luna Rossa e Quadrifoglio. In Europa il 2.2 turbodiesel è disponibile da 160 CV a trazione posteriore o da 210 CV con trazione integrale Q4. La Quadrifoglio usa il 2.9 V6 biturbo da 520 CV. Secondo alcune ricostruzioni, nel corso del 2027 il V6 potrebbe subire modifiche per rispettare la norma Euro 7, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. I listini partono da 52.750 euro per la Giulia e da 57.300 euro per la Stelvio.

L’attuale generazione resterà in produzione a Cassino fino alla fine del 2027. Le nuove Giulia e Stelvio non sono state cancellate, ma rinviate. Il progetto iniziale, che le prevedeva solo elettriche, è stato abbandonato: avranno motori ibridi ed elettrici sulla piattaforma STLA Large. L’arrivo è indicato non prima del 2028.

IL NUOVO SUV DI SEGMENTO C E LA SERIE LIMITATA

Come anticipato, il modello più importante per i prossimi anni è un nuovo SUV di segmento C, il cui primo dettaglio è stato mostrato a luglio. Sarà costruito nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Le motorizzazioni saranno sia elettrificate sia ibride. La presentazione ufficiale è prevista nel quarto trimestre del 2027, con la commercializzazione presumibilmente nell’anno successivo. Nome, dimensioni definitive, potenze e prezzi non sono stati comunicati. Diverse indiscrezioni lo indicano come erede della Tonale, lungo circa 4,5 metri. Sempre secondo le stesse fonti, la produzione della Tonale a Pomigliano d’Arco dovrebbe terminare a novembre 2027.

Più lontano nel tempo c’è una nuova compatta di segmento C, a cui la stampa di settore associa il ritorno del nome Giulietta. Il debutto è atteso intorno al 2028, ma i dettagli sono ancora scarsi.

Per il 2027 Alfa Romeo ha annunciato anche una nuova serie limitata, prodotta in pochissimi esemplari, dopo la 33 Stradale. Stile e meccanica non sono stati rivelati. Si parla di un possibile ritorno della Duetto, ma è solo un’ipotesi. Il programma Bottega per le serie speciali da collezione prosegue.

Al Salone di Parigi di ottobre, infine, il marchio ha presentato la Cuorerosso, un concept di coupé 2+2 lungo 4,70 metri. Ha sterzo elettronico steer-by-wire, sospensioni pneumatiche e freni carboceramici. Alfa Romeo l’ha presentata come un manifesto del linguaggio stilistico delle prossime vetture con più tipi di alimentazione, non come l’anticipazione di un modello di serie.

Nel complesso, il 2027 di Alfa Romeo si basa su aggiornamenti mirati di una gamma che in parte è sul mercato da molti anni, con l’obiettivo di mantenere i volumi in attesa dei nuovi prodotti. Le novità concrete per chi compra nel 2027 riguardano finiture, tecnologia di bordo e allestimenti. Gli appuntamenti che contano per il futuro del marchio sono la presentazione del SUV di Melfi a fine anno e il passaggio alle nuove Giulia e Stelvio, previsto non prima del 2028.