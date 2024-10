L’aftermarket indipendente tra sfide normative, tecnologiche e generazionali

Anche stavolta abbiamo voluto focalizzarci sui temi caldi e principali che accompagnano la transizione verso veicoli elettrici, connessi e sostenibili. Dinamiche fino a qualche anno fa definite “correnti da osservare, per capire e decidere” si sono evolute in segnali caratterizzanti delle aziende che si aggiornano, investono in nuove tecnologie e offrono servizi rivoluzionari.

Investigare l’aftermarket automotive ci permette di scoprire sempre nuove tendenze che si rafforzano. In qualità di project manager ho seguito la redazione del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?” che, attraverso interviste, indagini e studi, anche stavolta ha catturato la vivacità di un settore in continua evoluzione, che coinvolge operatori e consumatori, da un estremo all’altro dell’ecosistema IAM. L’Independent Aftermarket si adegua incessantemente alle nuove tecnologie che l’industria automobilistica introduce, alle funzioni di connettività, elettrificazione e ADAS, che richiedono competenze tecniche sempre più specializzate per garantire interventi efficienti e sicuri.

Da un punto di osservazione distante e indipendente dalle realtà d’impresa con cui ci siamo confrontati elaborando questo nuovo Report, ho percepito un forte senso di responsabilità profusa – ad esempio – nell’adozione di best practice per ridurre l’impatto ambientale, offrire prodotti e servizi di qualità e innovativi, ma anche economicamente sostenibili. Forte è anche l’ambizione di essere pronti a rispondere alle domande e alle esigenze di una nuova generazione di automobilisti-consumatori.

Non bisogna trascurare, infatti, l’impatto generazionale: le nuove generazioni di automobilisti sono più sensibili alla sostenibilità ambientale e alle tecnologie innovative. Le loro scelte di mobilità, acquisto e manutenzione dei veicoli stanno già influenzando profondamente l’industria aftermarket. In questo contesto, l’IAM ha il grosso vantaggio di essere agile e veloce ad adattarsi ai cambiamenti. Il 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it nasce anche per questo, offrire ai protagonisti dell’Aftermarket Automotive una visione ampia e puntuale con esempi concreti a cui potersi ispirare.