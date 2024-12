Vignetta Ungheria: acquisto online e prezzo 2025

L’Ungheria è uno di quei Paesi, insieme ad Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera, dove il pedaggio dell’autostrada non si paga in base ai km percorsi, come in Italia, ma con un abbonamento temporale che prende il nome di ‘vignetta’. Continua a leggere per trovare tutte le informazioni sulla vignetta in uso in Ungheria, con la procedura di acquisto online e i prezzi in vigore nel 2025.

VIGNETTA UNGHERIA: DOVE SI ACQUISTA E SITO UFFICIALE

I conducenti dei veicoli fino a 3,5 t devono acquistare una vignetta elettronica chiamata e-vignette per poter circolare su numerose autostrade e superstrade ungheresi (elenco completo). La e-vignette è in vendita presso gli uffici delle società autostradali, gli uffici dell’Automobile Club ungherese (MAK) e le maggiori stazioni di servizio situate in autostrada.

In alternativa si può acquistare la e-vignette online: attenzione perché ci sono diversi siti non ufficiali che vendono la vignetta dell’Ungheria applicando delle commissioni, mentre l’unica piattaforma ufficiale che non applica commissioni è quella raggiungibile all’indirizzo ematrica.nemzetiutdij.hu, disponibile in lingua ungherese, inglese e tedesca.

Chi intende invece acquistare la vignetta di persona negli uffici di frontiera ungheresi, è meglio che si munisca di denaro contante in fiorini ungheresi, visto che alcuni uffici non accettano carte di credito.

All’acquisto della e-vignette, viene inviato un messaggio di conferma o viene rilasciata una ricevuta (a seconda che l’acquisto sia avvenuto online o di persona), che devono essere conservati per 1 anno, a partire dalla decorrenza della validità e fino alla sua scadenza. Le autorità competenti per le autostrade controllano i veicoli elettronicamente e verificano la corrispondenza della targa, la categoria del pedaggio e la validità della e-vignette.

VIGNETTA UNGHERIA: PREZZI 2025 E VALIDITÀ

I seguenti prezzi della vignetta autostradale ungherese sono in vigore dal 1° aprile 2024 e resteranno tali fino ad eventuale nuova comunicazione.

Vignetta Ungheria nazionale giornaliera

D1M: 2.570 HUF

D1: 5.150 HUF

D2: 7.310 HUF

U: 5.150 HUF

Valida 1 giorno (24 ore) a partire dall’orario esatto in cui l’acquisto è stato completato (in caso di acquisto anticipato, è valida dalla mezzanotte alla mezzanotte del giorno indicato).

Vignetta Ungheria nazionale settimanale (10 giorni)

D1M: 3.200 HUF

D1: 6.400 HUF

D2: 9.310 HUF

U: 6.400 HUF

Valida dal giorno dell’acquisto e per ulteriori 9 giorni consecutivi.

Vignetta Ungheria nazionale mensile

D1M: 5.180 HUF

D1: 10.360 HUF

D2: 14.670 HUF

U: 10.360 HUF

Valida dal giorno dell’acquisto fino alla mezzanotte dello stesso giorno del mese successivo (p.es. 15/2 – 15/3).

Vignetta Ungheria nazionale annuale

D1M: 57.260 HUF

D1: 57.260 HUF

D2: 81.280 HUF

U: 57.260 HUF

Valida dal momento dell’acquisto (o dal 1° giorno dell’anno in corso in caso di preacquisto) fino alla mezzanotte del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Vignetta Ungheria regionale annuale

D1M: 6.660 HUF

D1: 6.660 HUF

D2: 13.330 HUF

U: 6.660 HUF.

Al cambio attuale 1 fiorino ungherese (HUF) vale 0,0024 euro. Significa che la vignetta settimanale da 10 giorni per le automobili (D1), probabilmente la più diffusa tra i turisti stranieri, costa 15,63 euro. Mentre quella mensile costa 25,31 euro.

La vignetta nazionale vale su tutte le strade e autostrade soggette a pedaggio, quella regionale solo su strade e autostrade della stessa regione.

VIGNETTA UNGHERIA: CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

La classificazione dei veicoli in Ungheria è leggermente diversa dalla nostra, quindi per capire a quali categorie di veicoli siano abbinate le varie tipologie di vignette autostradali è utile leggere le seguenti descrizioni che sono peraltro riassunte nell’immagine in alto:

DM1 : si riferisce ai motocicli per vignette di tipo giornaliero, settimanale e mensile;

: si riferisce ai motocicli per vignette di tipo giornaliero, settimanale e mensile; D1 : si riferisce ai motocicli per vignette di tipo annuale e alle automobili fino a 7 posti, anche con rimorchi (p.es. roulotte), di massa non superiore a 3,5 t;

: si riferisce ai motocicli per vignette di tipo annuale e alle automobili fino a 7 posti, anche con rimorchi (p.es. roulotte), di massa non superiore a 3,5 t; D2 : si riferisce a tutti gli altri veicoli fino a 3,5 t non ricompresi nella categoria D1. Maggiori informazioni qui;

: si riferisce a tutti gli altri veicoli fino a 3,5 t non ricompresi nella categoria D1. Maggiori informazioni qui; U: si riferisce ai rimorchi dei veicoli appartenenti alla categoria D2.

Importante: i veicoli di peso superiore a 3,5 t (autobus, camper, autocarri, ecc.) devono acquistare un altro tipo di vignetta chiamata e-toll.