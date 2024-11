Vignetta Austria: costo, validità e multa

La vignetta per l’Austria 2025 è disponibile presso le sedi dell’Automobile Club Austriaco ma si può comprare in tutti i punti vendita abilitati al confine con il Paese e anche in formato digitale online. Oltre al nuovo colore della vignetta per l’Austria, quest’anno è cambiato anche il prezzo adeguandosi all’indice dei prezzi al consumo. Ecco tutto quello che bisogna sapere su costo e validità della vignetta per l’Austria in base al veicolo, dove attaccarla, e gli errori da non fare per evitare una multa in Austria. In questo articolo invece parliamo dei Paesi europei dove è obbligatoria la vignetta.

Aggiornamento 21 novembre 2024: contenuti più recenti e utili per i lettori

VIGNETTA AUSTRIA 2025: COSTI E DURATA

La vignetta in Austria è valida dal 1° dicembre al 31 gennaio su alcune autostrade e strade statali. Il colore della vignetta adesiva permetterà agli organi di polizia di controllare a vista la validità e i veicoli che ne sono sprovvisti (nei paragrafi successivi spieghiamo come deve essere attaccata nel modo corretto). I prezzi della vignetta in Austria 2025 variano per tipologia di veicolo. Una nuova legge ha inoltre introdotto la vignetta giornaliera per i viaggiatori che transitano solamente per il Paese.

Ecco quanto costa la vignetta in Austria per auto e quanto tempo vale:

annuale , 103,80 euro ;

, ; 2 mesi , 31,10 euro ;

, ; 10 giorni , 12,40 euro ;

, ; giornaliera solo in formato elettronico, 9,30 euro.

Ecco il prezzo vignetta in Austria per moto:

annuale , 41,50 euro ;

, ; 2 mesi , 12,40 euro ;

, ; 10 giorni , 4,90 euro ;

, ; giornaliera solo in formato elettronico, 3,70 euro.

DOVE ATTACCARE LA VIGNETTA PER L’AUSTRIA

Le disposizioni in vigore sull’uso della vignetta sono molto chiare, come spiega l’ÖAMTC:

sulle auto e i veicoli con parabrezza , la vignetta deve essere attaccata all’interno del parabrezza, in posizione ben visibile, in alto a sinistra o vicino allo specchietto retrovisore centrale. Non bisogna mai attaccare la vignetta alla striscia superiore parasole (se presente) poiché non sarebbe ben visibile;

, la vignetta deve essere attaccata all’interno del parabrezza, in posizione ben visibile, o vicino allo specchietto retrovisore centrale. Non bisogna mai attaccare la vignetta alla striscia superiore parasole (se presente) poiché non sarebbe ben visibile; per i veicoli omologati senza parabrezza , è sufficiente portare una vignetta valida , ma deve risultare al libretto l’omologazione specifica;

, , ma deve risultare al libretto l’omologazione specifica; la vignetta sulle moto si deve attaccare in modo visibile su una parte della motocicletta difficile o impossibile da rimuovere. L’ÖAMTC può fornire un adesivo FixItEasy specifico e il porta vignette per moto utile anche nei viaggi all’estero.

ERRORI DA NON FARE CON L’UTILIZZO DELLA VIGNETTA IN AUSTRIA

Sia l’apposizione della vignetta, sia il suo utilizzo sono strettamente regolamentati, per cui ci sono azioni che possono rappresentare una violazione alle regole stradali e passibili di sanzione. Ecco in breve gli errori da non fare con la vignetta in Austria:

non devono esserci più di due vignette sul parabrezza contemporaneamente. Quella scaduta, va rimossa dopo il periodo di validità;

più di contemporaneamente. Quella scaduta, va rimossa dopo il periodo di validità; le vignette non devono essere staccate e riutilizzate poiché hanno una filigrana anti-contraffazione che rende riconoscibile una vignetta staccata. In caso di danni accidentali (o sostituzione del parabrezza) dal 1° dicembre fino al 31 marzo si può richiedere una vignetta adesiva sostitutiva , presentando agli uffici ÖAMTC la vignetta originale, fattura di acquisto e libretto dell’auto. Il costo è di euro 10 per i non soci e gratis per i soci del Club;

poiché hanno una filigrana anti-contraffazione che rende riconoscibile una vignetta staccata. In caso di danni accidentali (o sostituzione del parabrezza) dal 1° dicembre fino al 31 marzo si può , presentando agli uffici ÖAMTC la vignetta originale, fattura di acquisto e libretto dell’auto. Il per i non soci e gratis per i soci del Club; la parte inferiore della vignetta, cioè la pellicola con il numero di serie, serve come prova d’acquisto da conservare. È necessaria per richiedere un duplicato per danneggiamento.

MULTA VIGNETTA IN AUSTRIA

In caso di uso improprio della vignetta (la vignetta nuova ma non attaccata al parabrezza equivale a non averla), scaduta o non punzonata (per i tagli da 2 mesi e 10 giorni) a un controllo su strada, si rischiano sanzioni equivalenti a pedaggio sostitutivo di 120 euro o una multa da 300 euro (con pagamento istantaneo) a 3 mila euro (con pagamento differito). In caso di vignetta manomessa, dal 1° gennaio 2008 bisognerà pagare 240 euro per le auto e 130 euro per le moto.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla vignetta è possibile approfondirle sul sito ÖAMTC.