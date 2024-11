Vignetta Svizzera: validità, colore e prezzo

La vignetta Svizzera è ufficialmente in vigore dal 1 febbraio ma è disponibile dal 1° dicembre dell’anno precedente per guidare su autostrade e superstrade in cui vige l’obbligo del bollino come pedaggio. La nuova vignetta da apporre al vetro dell’auto ha, come di consueto, un colore diverso per agevolare i controlli della polizia. Ecco quanto costa la vignetta, come attaccarla e altre utili informazioni per evitare una multa. Nei paragrafi successivi trovate anche le info aggiornate sulla vignetta elettronica 2025.

Aggiornamento del 25 novembre 2024: informazioni più utili e attuali per i lettori

VIGNETTA SVIZZERA 2025: DOVE COMPRARLA E COSTO

La vignetta è obbligatoria per i veicoli a motore e rimorchi con un peso totale fino a 3,5 tonnellate su autostrade e strade nazionali del 2° ordine. Quest’anno diventa di colore arancione, a differenza della Vignetta Austria che è verde. Gli automobilisti possono comprare la vignetta per la Svizzera direttamente presso la dogana, ma anche presso autogrill, delegazioni ACI e le sedi dei vari Club automobilistici (es. anche online sul sito dell’ADAC, tra gli altri). A differenza della vignetta austriaca, non esistono tagli differenziati quindi:

il costo della vignetta svizzera è 40 franchi per quella “annuale”, cioè circa 42 euro.

VIGNETTA ELETTRONICA: COSA CAMBIA CON LA E-VIGNETTA

Il Touring Club Svizzero informa che dal 1° agosto 2023 è disponibile anche la “e-vignetta“, cioè la vignetta elettronica come alternativa a quella tradizionale adesiva. Per l’acquisto e l’utilizzo non cambia molto, ma ci sono importanti vantaggi da sapere. In breve:

il costo della vignetta elettronica Svizzera è 40 franchi , lo stesso della vignetta adesiva;

, lo stesso della vignetta adesiva; la nuova e-vignetta non sostituirà la vignetta adesiva e ognuno sarà libero di scegliere la variante che preferisce;

e ognuno sarà libero di scegliere la variante che preferisce; la vignetta elettronica Svizzera si può acquistare sul portale «Via» dell’Ufficio federale delle dogane e della protezione dei confini;

la e-vignetta Svizzera è legata alla targa , e non al veicolo, quindi se si cambia auto o si deve sostituire il parabrezza danneggiato, non sarà necessario richiedere un duplicato;

, e non al veicolo, quindi se si cambia auto o si deve sostituire il parabrezza danneggiato, non sarà necessario richiedere un duplicato; il Touring Club Svizzero (TCS), ricorda che la vignetta elettronica è “vantaggiosa soprattutto per chi possiede targhe trasferibili“, inoltre “permette di risparmiarsi la faticosa operazione di rimozione della vecchia vignetta adesiva”.

COME ATTACCARE LA VIGNETTA ADESIVA

La validità della vignetta, come sempre, è considerata solo ed esclusivamente sul veicolo per cui è stata acquistata e attaccata correttamente. Ecco perché è fondamentale sapere come attaccare la vignetta Svizzera. Secondo le indicazioni ufficiali:

la vignetta Svizzera va posizionata all’interno del parabrezza sul bordo sinistro (lato conducente) o vicino allo specchietto interno , in modo che sia facilmente visibile durante i controlli su strada;

all’interno del parabrezza (lato conducente) , in modo che sia facilmente visibile durante i controlli su strada; lo stesso vale per rimorchi e motoveicoli, su cui deve essere applicata in modo da facilitare i controlli e non essere manomessa.

In Svizzera non c’è alcun obbligo di rimuovere la vignetta scaduta, ma il Touring Club Svizzero consiglia di scattarla, magari aiutandosi con la lama di un raschietto e dell’acqua. Se la Polizia dovesse avere difficoltà a leggere la vignetta, perché coperta da una o più adesivi, potrebbe scattare una multa.

VIGNETTA SVIZZERA: MULTA, SCADENZA E VALIDITÀ

Come sempre la vignetta avrà una validità di 14 mesi, vale a dire che per il 2025, si considera dal 1 dicembre 2024 fino al 31 gennaio 2026. Se ai controlli della Polizia la vignetta dovesse risultare assente o danneggiata, scattano:

una multa di 200 franchi (circa 194 euro), sia per la versione adesiva sia per quella digitale;

(circa 194 euro), sia per la versione adesiva sia per quella digitale; l’obbligo di comprare la vignetta (costo di 42 euro).

Il controllo della vignetta elettronica viene effettuato tramite verifiche a campione delle targhe rilevate.